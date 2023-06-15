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Россия и Шри-Ланка договорятся о кредитной линии на топливо, заявил посол - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
07:05 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/toplivo-1878210943.html
Россия и Шри-Ланка договорятся о кредитной линии на топливо, заявил посол
Россия и Шри-Ланка договорятся о кредитной линии на топливо, заявил посол - РИА Новости, 15.06.2023
Россия и Шри-Ланка договорятся о кредитной линии на топливо, заявил посол
Переговоры об открытии Россией кредитной линии для Шри-Ланки находятся на финальной стадии, стороны обсуждают способ перемещения денег, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T07:05
2023-06-15T07:05
пмэф-2023
экономика
россия
шри-ланка
коломбо
джанита лиянаге
цены на нефть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Переговоры об открытии Россией кредитной линии для Шри-Ланки находятся на финальной стадии, стороны обсуждают способ перемещения денег, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге. "Мы по-прежнему на стадии обсуждения вопроса об открытии Россией кредитной линии для Шри-Ланки. Сейчас мы уже на финальной стадии переговоров, обсуждаются вопросы о том, как деньги будут переводиться, как будет проводиться погашение и другие вопросы, связанные с текущей ситуацией. Мы ожидаем, что министр энергетики посетит Россию, чтобы финализировать соглашение. Это не государственная кредитная линия, а коммерческая, будут вовлечены банки и страховые, это не государство – государству, но российское государство одобрило кредит", - сказала Лиянаге на полях форума в Санкт-Петербурге. В апреле 2023 года министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана, уполномоченный отвечать и за другие отрасли, во время визита в Россию сообщал РИА Новости, что Коломбо и Москва продолжают диалог о возможных закупках нефти и газа, вопрос на повестке министерства энергетики государства. До этого, в феврале, посол страны сообщала, что Шри-Ланка и Россия продолжают переговоры о кредите на покупку топлива, в тот момент островное государство ждало ответа от РФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, шри-ланка, коломбо, джанита лиянаге, цены на нефть
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Шри-Ланка, Коломбо, Джанита Лиянаге, Цены на нефть
Россия и Шри-Ланка договорятся о кредитной линии на топливо, заявил посол

Посол Шри-Ланки в России: страны почти договорились о кредитной линии на топливо

© AP Photo / Rafiq MaqboolКоломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Переговоры об открытии Россией кредитной линии для Шри-Ланки находятся на финальной стадии, стороны обсуждают способ перемещения денег, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге.
«
"Мы по-прежнему на стадии обсуждения вопроса об открытии Россией кредитной линии для Шри-Ланки. Сейчас мы уже на финальной стадии переговоров, обсуждаются вопросы о том, как деньги будут переводиться, как будет проводиться погашение и другие вопросы, связанные с текущей ситуацией. Мы ожидаем, что министр энергетики посетит Россию, чтобы финализировать соглашение. Это не государственная кредитная линия, а коммерческая, будут вовлечены банки и страховые, это не государство – государству, но российское государство одобрило кредит", - сказала Лиянаге на полях форума в Санкт-Петербурге.
В апреле 2023 года министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана, уполномоченный отвечать и за другие отрасли, во время визита в Россию сообщал РИА Новости, что Коломбо и Москва продолжают диалог о возможных закупках нефти и газа, вопрос на повестке министерства энергетики государства. До этого, в феврале, посол страны сообщала, что Шри-Ланка и Россия продолжают переговоры о кредите на покупку топлива, в тот момент островное государство ждало ответа от РФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
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ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияШри-ЛанкаКоломбоДжанита ЛиянагеЦены на нефть
 
 
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