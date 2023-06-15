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"Газпром нефть" и Российский союз химиков договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
21:33 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/tekhnologii-1878480632.html
"Газпром нефть" и Российский союз химиков договорились о сотрудничестве
"Газпром нефть" и Российский союз химиков договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 15.06.2023
"Газпром нефть" и Российский союз химиков договорились о сотрудничестве
"Газпром нефть" и Российский союз химиков на ПМЭФ договорились совместно развивать технологии в области малотоннажной и специальной химии, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:33
2023-06-15T21:33
пмэф-2023
газпром нефть
российский союз химиков
пмэф 2023
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Газпром нефть" и Российский союз химиков на ПМЭФ договорились совместно развивать технологии в области малотоннажной и специальной химии, сообщается на сайте компании. "Газпром нефть" и Российский союз химиков будут совместно развивать технологии в области малотоннажной и специальной химии... Специалисты компании и Российского союза химиков объединят усилия и для совершенствования нормативно-технического регулирования отрасли, выработки новых мер государственной поддержки развития малотоннажной и специальной химии", - говорится в сообщении. Отмечается, что технологический центр промышленных инноваций "Газпром нефти" ведет разработки в сфере малотоннажной и специальной химии, в том числе обеспечивая поиск новых технологий получения химических продуктов из доступного отечественного сырья. Сотрудничество с Российским союзом химиков повысит осведомленность предприятий химического комплекса о технологиях "Газпром нефти", готовых к опытно-промышленному внедрению, считают в компании. "Уже сейчас в нашем портфеле 15 проектов НИОКР по малотоннажной и специальной химии... Эти технологии успешно прошли испытания в лабораторных условиях и на пилотной стадии, подтвердив свою эффективность. Теперь мы работаем над опытно-промышленным внедрением, после чего будем готовы к тиражированию промышленных решений в рамках отрасли", - заключил генеральный директор "Газпромнефть - Промышленные инновации" Михаил Никулин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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газпром нефть, российский союз химиков, пмэф 2023, экономика
ПМЭФ-2023, Газпром нефть, Российский союз химиков, ПМЭФ 2023, Экономика
"Газпром нефть" и Российский союз химиков договорились о сотрудничестве

"Газпром нефть" и Российский союз химиков будут совместно развивать химические технологии

© Фото : пресс-служба УрФУРабота в химической лаборатории
Работа в химической лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : пресс-служба УрФУ
Работа в химической лаборатории. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Газпром нефть" и Российский союз химиков на ПМЭФ договорились совместно развивать технологии в области малотоннажной и специальной химии, сообщается на сайте компании.
"Газпром нефть" и Российский союз химиков будут совместно развивать технологии в области малотоннажной и специальной химии... Специалисты компании и Российского союза химиков объединят усилия и для совершенствования нормативно-технического регулирования отрасли, выработки новых мер государственной поддержки развития малотоннажной и специальной химии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что технологический центр промышленных инноваций "Газпром нефти" ведет разработки в сфере малотоннажной и специальной химии, в том числе обеспечивая поиск новых технологий получения химических продуктов из доступного отечественного сырья. Сотрудничество с Российским союзом химиков повысит осведомленность предприятий химического комплекса о технологиях "Газпром нефти", готовых к опытно-промышленному внедрению, считают в компании.
"Уже сейчас в нашем портфеле 15 проектов НИОКР по малотоннажной и специальной химии... Эти технологии успешно прошли испытания в лабораторных условиях и на пилотной стадии, подтвердив свою эффективность. Теперь мы работаем над опытно-промышленным внедрением, после чего будем готовы к тиражированию промышленных решений в рамках отрасли", - заключил генеральный директор "Газпромнефть - Промышленные инновации" Михаил Никулин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День второй
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Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

Сессия Место для каждого: образование и наука в аграрных университетах

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

Посетители форума у стенда Московской области в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

Александр Шарабайко, Член правления, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам, ПАО ФосАгро и Алмир Америко, Руководитель московского офиса Бразильского агентства по развитию экспорта Апекс Бразил

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

Стенд Виноград на выставке

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

Стенд РИА Новости

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

Стенд Псковской области на выставке

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

Сессия Международная кооперация: от задач к решению

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
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Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

Посетители на 2-ой Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023Газпром нефтьРоссийский союз химиковПМЭФ 2023Экономика
 
 
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