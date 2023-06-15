"Газпром нефть" и Российский союз химиков договорились о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Газпром нефть" и Российский союз химиков на ПМЭФ договорились совместно развивать технологии в области малотоннажной и специальной химии, сообщается на сайте компании. "Газпром нефть" и Российский союз химиков будут совместно развивать технологии в области малотоннажной и специальной химии... Специалисты компании и Российского союза химиков объединят усилия и для совершенствования нормативно-технического регулирования отрасли, выработки новых мер государственной поддержки развития малотоннажной и специальной химии", - говорится в сообщении. Отмечается, что технологический центр промышленных инноваций "Газпром нефти" ведет разработки в сфере малотоннажной и специальной химии, в том числе обеспечивая поиск новых технологий получения химических продуктов из доступного отечественного сырья. Сотрудничество с Российским союзом химиков повысит осведомленность предприятий химического комплекса о технологиях "Газпром нефти", готовых к опытно-промышленному внедрению, считают в компании. "Уже сейчас в нашем портфеле 15 проектов НИОКР по малотоннажной и специальной химии... Эти технологии успешно прошли испытания в лабораторных условиях и на пилотной стадии, подтвердив свою эффективность. Теперь мы работаем над опытно-промышленным внедрением, после чего будем готовы к тиражированию промышленных решений в рамках отрасли", - заключил генеральный директор "Газпромнефть - Промышленные инновации" Михаил Никулин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Газпром нефть" и Российский союз химиков на ПМЭФ договорились совместно развивать технологии в области малотоннажной и специальной химии, сообщается на сайте компании.
"Газпром нефть" и Российский союз химиков будут совместно развивать технологии в области малотоннажной и специальной химии... Специалисты компании и Российского союза химиков объединят усилия и для совершенствования нормативно-технического регулирования отрасли, выработки новых мер государственной поддержки развития малотоннажной и специальной химии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что технологический центр промышленных инноваций "Газпром нефти" ведет разработки в сфере малотоннажной и специальной химии, в том числе обеспечивая поиск новых технологий получения химических продуктов из доступного отечественного сырья. Сотрудничество с Российским союзом химиков повысит осведомленность предприятий химического комплекса о технологиях "Газпром нефти", готовых к опытно-промышленному внедрению, считают в компании.
"Уже сейчас в нашем портфеле 15 проектов НИОКР по малотоннажной и специальной химии... Эти технологии успешно прошли испытания в лабораторных условиях и на пилотной стадии, подтвердив свою эффективность. Теперь мы работаем над опытно-промышленным внедрением, после чего будем готовы к тиражированию промышленных решений в рамках отрасли", - заключил генеральный директор "Газпромнефть - Промышленные инновации" Михаил Никулин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
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