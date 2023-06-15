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"Газпром нефть" и Российский союз химиков договорились о сотрудничестве

"Газпром нефть" и Российский союз химиков договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 15.06.2023

"Газпром нефть" и Российский союз химиков договорились о сотрудничестве

"Газпром нефть" и Российский союз химиков на ПМЭФ договорились совместно развивать технологии в области малотоннажной и специальной химии, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:33

2023-06-15T21:33

2023-06-15T21:33

пмэф-2023

газпром нефть

российский союз химиков

пмэф 2023

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Газпром нефть" и Российский союз химиков на ПМЭФ договорились совместно развивать технологии в области малотоннажной и специальной химии, сообщается на сайте компании. "Газпром нефть" и Российский союз химиков будут совместно развивать технологии в области малотоннажной и специальной химии... Специалисты компании и Российского союза химиков объединят усилия и для совершенствования нормативно-технического регулирования отрасли, выработки новых мер государственной поддержки развития малотоннажной и специальной химии", - говорится в сообщении. Отмечается, что технологический центр промышленных инноваций "Газпром нефти" ведет разработки в сфере малотоннажной и специальной химии, в том числе обеспечивая поиск новых технологий получения химических продуктов из доступного отечественного сырья. Сотрудничество с Российским союзом химиков повысит осведомленность предприятий химического комплекса о технологиях "Газпром нефти", готовых к опытно-промышленному внедрению, считают в компании. "Уже сейчас в нашем портфеле 15 проектов НИОКР по малотоннажной и специальной химии... Эти технологии успешно прошли испытания в лабораторных условиях и на пилотной стадии, подтвердив свою эффективность. Теперь мы работаем над опытно-промышленным внедрением, после чего будем готовы к тиражированию промышленных решений в рамках отрасли", - заключил генеральный директор "Газпромнефть - Промышленные инновации" Михаил Никулин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

газпром нефть, российский союз химиков, пмэф 2023, экономика