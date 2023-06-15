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Французский генерал рассказал о неприятном сюрпризе Киеву от России

Французский генерал рассказал о неприятном сюрпризе Киеву от России - РИА Новости, 15.06.2023

Французский генерал рассказал о неприятном сюрпризе Киеву от России

Уничтожение тяжелой техники, которую Запад отправил Украине, стало для Киева неприятным сюрпризом, заявил научный сотрудник в Фонде стратегических исследований... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T00:55

2023-06-15T00:55

2023-06-15T00:55

специальная военная операция на украине

киев

россия

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

сергей шойгу

в мире

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Уничтожение тяжелой техники, которую Запад отправил Украине, стало для Киева неприятным сюрпризом, заявил научный сотрудник в Фонде стратегических исследований генерал Оливье Кемпф в интервью Figaro."Я не уверен, что у Запада есть что посылать (Украине. — Прим. ред.). Да и нынешние потери стали плохим сюрпризом. Все идет не так, как задумал Запад. Не по западному плану", — рассказал генерал.Офицер также отметил, что значительное количество танков Leopard и бронемашин Bradley уже выведены из строя. Их ремонт, добавил он, — дело непростое, так как мастерские и механиков очень сложно найти в боевых условиях.Главной неприятной неожиданностью для ВСУ, поделился эксперт, стала неприступность первой линии обороны России. "Оказалось, что россияне решили жестко защищать даже первые свои укрепления. Мы столкнулись не с легким защитным занавесом, а с настоящей первой линией обороны", — прокомментировал он.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Президент Владимир Путин подчеркнул, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин.Полное интервью читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-1878041378.html

https://ria.ru/20230614/tank-1878118215.html

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киев, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, сергей шойгу, в мире