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Французский генерал рассказал о неприятном сюрпризе Киеву от России - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:55 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/tekhnika-1878194238.html
Французский генерал рассказал о неприятном сюрпризе Киеву от России
Французский генерал рассказал о неприятном сюрпризе Киеву от России - РИА Новости, 15.06.2023
Французский генерал рассказал о неприятном сюрпризе Киеву от России
Уничтожение тяжелой техники, которую Запад отправил Украине, стало для Киева неприятным сюрпризом, заявил научный сотрудник в Фонде стратегических исследований... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T00:55
2023-06-15T00:55
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Уничтожение тяжелой техники, которую Запад отправил Украине, стало для Киева неприятным сюрпризом, заявил научный сотрудник в Фонде стратегических исследований генерал Оливье Кемпф в интервью Figaro.&quot;Я не уверен, что у Запада есть что посылать (Украине. — Прим. ред.). Да и нынешние потери стали плохим сюрпризом. Все идет не так, как задумал Запад. Не по западному плану&quot;, — рассказал генерал.Офицер также отметил, что значительное количество танков Leopard и бронемашин Bradley уже выведены из строя. Их ремонт, добавил он, — дело непростое, так как мастерские и механиков очень сложно найти в боевых условиях.Главной неприятной неожиданностью для ВСУ, поделился эксперт, стала неприступность первой линии обороны России. "Оказалось, что россияне решили жестко защищать даже первые свои укрепления. Мы столкнулись не с легким защитным занавесом, а с настоящей первой линией обороны", — прокомментировал он.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Президент Владимир Путин подчеркнул, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин.Полное интервью читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-1878041378.html
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киев, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, сергей шойгу, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, В мире
Французский генерал рассказал о неприятном сюрпризе Киеву от России

Французский генерал Кемпф назвал уничтожение техники Запада неприятным сюрпризом для Киева

Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Уничтожение тяжелой техники, которую Запад отправил Украине, стало для Киева неприятным сюрпризом, заявил научный сотрудник в Фонде стратегических исследований генерал Оливье Кемпф в интервью Figaro.
«

"Я не уверен, что у Запада есть что посылать (Украине. — Прим. ред.). Да и нынешние потери стали плохим сюрпризом. Все идет не так, как задумал Запад. Не по западному плану", — рассказал генерал.

Офицер также отметил, что значительное количество танков Leopard и бронемашин Bradley уже выведены из строя. Их ремонт, добавил он, — дело непростое, так как мастерские и механиков очень сложно найти в боевых условиях.
Главной неприятной неожиданностью для ВСУ, поделился эксперт, стала неприступность первой линии обороны России.
"Оказалось, что россияне решили жестко защищать даже первые свои укрепления. Мы столкнулись не с легким защитным занавесом, а с настоящей первой линией обороны", — прокомментировал он.
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Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин.
Полное интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуВ мире
 
 
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