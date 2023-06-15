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Театр имени Пушкина закроют на ремонт - РИА Новости, 15.06.2023
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Культура
 
16:41 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/teatr-1878321549.html
Театр имени Пушкина закроют на ремонт
Театр имени Пушкина закроют на ремонт - РИА Новости, 15.06.2023
Театр имени Пушкина закроют на ремонт
Московский драматический театр имени Александра Пушкина уйдет на ремонт после завершения сезона 28 июня спектаклем "Женитьба Фигаро", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:41
2023-06-15T16:41
культура
новости культуры
московский драматический театр имени а. с. пушкина
театр
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Московский драматический театр имени Александра Пушкина уйдет на ремонт после завершения сезона 28 июня спектаклем "Женитьба Фигаро", сообщила пресс-служба учреждения. Обновят гримерки, фойе второго этажа. Эксперты проведут ремонт и консервацию исторической лепнины. "Также усилим фундамент здания театра, отреставрируем главный фасад со стороны Тверского бульвара", – уточнил директор театра Владимир Жуков.Новый театральный сезон стартует в августе на других площадках, в том числе в театрах имени Евгения Вахтангова и Российской Армии. Запланированы выступления в республике Карелия, ХМАО-Югра, в Поволжье. Ведутся переговоры о гастролях в Китае. Первая премьера следующего сезона будет в филиале учреждения в Сытинском переулке. "Обратно на Тверской бульвар Театр Пушкина планирует вернуться в ноябре этого года", — отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что в июне шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию.
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новости культуры, московский драматический театр имени а. с. пушкина, театр
Культура, Новости культуры, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, Театр
Театр имени Пушкина закроют на ремонт

Театр имени Пушкина в июне закроют на длительный ремонт

© Фото предоставлено пресс-служба Театра имени Александра ПушкинаМосковский драматический театр имени А.С. Пушкина
Московский драматический театр имени А.С. Пушкина
© Фото предоставлено пресс-служба Театра имени Александра Пушкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Московский драматический театр имени Александра Пушкина уйдет на ремонт после завершения сезона 28 июня спектаклем "Женитьба Фигаро", сообщила пресс-служба учреждения.
Обновят гримерки, фойе второго этажа. Эксперты проведут ремонт и консервацию исторической лепнины.
«
"Также усилим фундамент здания театра, отреставрируем главный фасад со стороны Тверского бульвара", – уточнил директор театра Владимир Жуков.
Новый театральный сезон стартует в августе на других площадках, в том числе в театрах имени Евгения Вахтангова и Российской Армии. Запланированы выступления в республике Карелия, ХМАО-Югра, в Поволжье. Ведутся переговоры о гастролях в Китае. Первая премьера следующего сезона будет в филиале учреждения в Сытинском переулке.
«
"Обратно на Тверской бульвар Театр Пушкина планирует вернуться в ноябре этого года", — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в июне шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию.
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