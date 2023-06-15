https://ria.ru/20230615/teatr-1878321549.html

Театр имени Пушкина закроют на ремонт

Театр имени Пушкина закроют на ремонт - РИА Новости, 15.06.2023

Театр имени Пушкина закроют на ремонт

Московский драматический театр имени Александра Пушкина уйдет на ремонт после завершения сезона 28 июня спектаклем "Женитьба Фигаро", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:41

2023-06-15T16:41

2023-06-15T16:41

культура

новости культуры

московский драматический театр имени а. с. пушкина

театр

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Московский драматический театр имени Александра Пушкина уйдет на ремонт после завершения сезона 28 июня спектаклем "Женитьба Фигаро", сообщила пресс-служба учреждения. Обновят гримерки, фойе второго этажа. Эксперты проведут ремонт и консервацию исторической лепнины. "Также усилим фундамент здания театра, отреставрируем главный фасад со стороны Тверского бульвара", – уточнил директор театра Владимир Жуков.Новый театральный сезон стартует в августе на других площадках, в том числе в театрах имени Евгения Вахтангова и Российской Армии. Запланированы выступления в республике Карелия, ХМАО-Югра, в Поволжье. Ведутся переговоры о гастролях в Китае. Первая премьера следующего сезона будет в филиале учреждения в Сытинском переулке. "Обратно на Тверской бульвар Театр Пушкина планирует вернуться в ноябре этого года", — отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что в июне шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию.

https://ria.ru/20230605/kontsert-1876204274.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, московский драматический театр имени а. с. пушкина, театр