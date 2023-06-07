Рейтинг@Mail.ru
Шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:07 07.06.2023 (обновлено: 14:09 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/teatr-1876671289.html
Шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию
Шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию - РИА Новости, 07.06.2023
Шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию
Шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию в июне, сообщается в Telegram-канале Министерства культуры. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:07
2023-06-07T14:09
культура
новости культуры
театр
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876667034_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_51bc8218061ddbc199980a22886d43e3.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию в июне, сообщается в Telegram-канале Министерства культуры. Они представят спектакли по пьесам Александра Островского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Также в программе постановки по другим произведениям классиков отечественной и мировой литературы. Русский театр драмы имени Фазиля Искандера (Республика Абхазия) выступит 21 — 22 июня в Новокузнецке, а 24 — 25 июня в Горно-Алтайске. Русский театр драмы имени Михаила Лермонтова (Республика Казахстан) ждут 24 — 25 июня в Кирове, 29 — 30 июня в Йошкар-Оле. Русский драматический театр имени Константина Станиславского (Республика Армения) приедет 25 — 26 июня в Саратов.Артисты Драматического театра имени Коста Хетагурова (Республика Южная Осетия) выйдут на сцену 26 — 27 июня в Ульяновске, а 29 — 30 июня — в Саранске. Молодежный театр Узбекистана запланировал спектакли 27 — 28 июня в Казани, а 30 июня — 1 июля в Чебоксарах. Академический драматический театр имени Максима Горького (Республика Беларусь) собирается на гастроли 28 — 29 июня в Уфе и 1 — 2 июля в Оренбурге.Ранее сообщалось, что Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил у Великой китайской стены.
https://ria.ru/20230605/vystavka-1876196359.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876667034_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_a87f472a9453221fa25e862f33c79a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, театр, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Театр, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию

Минкультуры сообщило, что шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию в июне

© Фото : Официальный Telegram-канал Министерства культуры РФАртисты театра, который примет участие в "Больших гастролях" по России
Артисты театра, который примет участие в Больших гастролях по России - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Официальный Telegram-канал Министерства культуры РФ
Артисты театра, который примет участие в "Больших гастролях" по России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию в июне, сообщается в Telegram-канале Министерства культуры.
Они представят спектакли по пьесам Александра Островского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Также в программе постановки по другим произведениям классиков отечественной и мировой литературы.
Русский театр драмы имени Фазиля Искандера (Республика Абхазия) выступит 21 — 22 июня в Новокузнецке, а 24 — 25 июня в Горно-Алтайске. Русский театр драмы имени Михаила Лермонтова (Республика Казахстан) ждут 24 — 25 июня в Кирове, 29 — 30 июня в Йошкар-Оле. Русский драматический театр имени Константина Станиславского (Республика Армения) приедет 25 — 26 июня в Саратов.
Артисты Драматического театра имени Коста Хетагурова (Республика Южная Осетия) выйдут на сцену 26 — 27 июня в Ульяновске, а 29 — 30 июня — в Саранске. Молодежный театр Узбекистана запланировал спектакли 27 — 28 июня в Казани, а 30 июня — 1 июля в Чебоксарах. Академический драматический театр имени Максима Горького (Республика Беларусь) собирается на гастроли 28 — 29 июня в Уфе и 1 — 2 июля в Оренбурге.
Ранее сообщалось, что Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил у Великой китайской стены.
Вернисаж выставки Большой балет Юрия Григоровича
Во Франции по просьбам парижан продлили выставку о российском хореографе
5 июня, 12:31
 
КультураНовости культурыТеатрМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала