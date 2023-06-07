https://ria.ru/20230607/teatr-1876671289.html
Шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию
Шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию - РИА Новости, 07.06.2023
Шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию
Шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию в июне, сообщается в Telegram-канале Министерства культуры. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:07
2023-06-07T14:07
2023-06-07T14:09
культура
новости культуры
театр
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию в июне, сообщается в Telegram-канале Министерства культуры. Они представят спектакли по пьесам Александра Островского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Также в программе постановки по другим произведениям классиков отечественной и мировой литературы. Русский театр драмы имени Фазиля Искандера (Республика Абхазия) выступит 21 — 22 июня в Новокузнецке, а 24 — 25 июня в Горно-Алтайске. Русский театр драмы имени Михаила Лермонтова (Республика Казахстан) ждут 24 — 25 июня в Кирове, 29 — 30 июня в Йошкар-Оле. Русский драматический театр имени Константина Станиславского (Республика Армения) приедет 25 — 26 июня в Саратов.Артисты Драматического театра имени Коста Хетагурова (Республика Южная Осетия) выйдут на сцену 26 — 27 июня в Ульяновске, а 29 — 30 июня — в Саранске. Молодежный театр Узбекистана запланировал спектакли 27 — 28 июня в Казани, а 30 июня — 1 июля в Чебоксарах. Академический драматический театр имени Максима Горького (Республика Беларусь) собирается на гастроли 28 — 29 июня в Уфе и 1 — 2 июля в Оренбурге.Ранее сообщалось, что Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил у Великой китайской стены.
https://ria.ru/20230605/vystavka-1876196359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Театр, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию
Минкультуры сообщило, что шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию в июне
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию в июне, сообщается
в Telegram-канале Министерства культуры.
Они представят спектакли по пьесам Александра Островского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Также в программе постановки по другим произведениям классиков отечественной и мировой литературы.
Русский театр драмы имени Фазиля Искандера (Республика Абхазия) выступит 21 — 22 июня в Новокузнецке, а 24 — 25 июня в Горно-Алтайске. Русский театр драмы имени Михаила Лермонтова (Республика Казахстан) ждут 24 — 25 июня в Кирове, 29 — 30 июня в Йошкар-Оле. Русский драматический театр имени Константина Станиславского (Республика Армения) приедет 25 — 26 июня в Саратов.
Артисты Драматического театра имени Коста Хетагурова (Республика Южная Осетия) выйдут на сцену 26 — 27 июня в Ульяновске, а 29 — 30 июня — в Саранске. Молодежный театр Узбекистана запланировал спектакли 27 — 28 июня в Казани, а 30 июня — 1 июля в Чебоксарах. Академический драматический театр имени Максима Горького (Республика Беларусь) собирается на гастроли 28 — 29 июня в Уфе и 1 — 2 июля в Оренбурге.
Ранее сообщалось
, что Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил у Великой китайской стены.
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