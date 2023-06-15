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Силуанов призвал сокращать бюджетные субсидии промышленности - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
10:43 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/subsidii-1878249038.html
Силуанов призвал сокращать бюджетные субсидии промышленности
Силуанов призвал сокращать бюджетные субсидии промышленности - РИА Новости, 15.06.2023
Силуанов призвал сокращать бюджетные субсидии промышленности
России нужно сокращать бюджетные субсидии промышленности, государство должно создавать спрос, а бизнес - производить станки, считает министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:43
2023-06-15T10:43
пмэф-2023
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. России нужно сокращать бюджетные субсидии промышленности, государство должно создавать спрос, а бизнес - производить станки, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Надо субсидии сокращать", - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ "Как будет развиваться российская экономика". По мнению главы Минфина, государству нужно менять существующую логику в решении различных экономических задач. "Решаем задачу: технологическая трансформация. Что в головах у нас всех? Значит, надо дать денег из бюджета. И мы даем денег из бюджета на создание мощностей производственных – станки покупаем из бюджета. Рабочая сила, предприятия начинают работать - и мы покупаем сами же у них продукцию за бюджетные деньги. Платим дважды", – сказал Силуанов. "К сожалению, у нас такая парадигма в головах сидит, наверное, еще с советского времени. Нужно нам менять эту логику. Государство должно спрос создавать. А станки делать – бизнес", - подчеркнул он. "И тогда будет меньше доля государства в экономике", - добавил глава Минфина. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Ольга Фомченкова
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов призвал сокращать бюджетные субсидии промышленности

Силуанов призвал стимулировать спрос и сокращать бюджетные субсидии промышленности

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2023
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. России нужно сокращать бюджетные субсидии промышленности, государство должно создавать спрос, а бизнес - производить станки, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Надо субсидии сокращать", - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ "Как будет развиваться российская экономика".
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Набиуллина назвала риски госуправления структурной трансформацией экономики
Вчера, 10:13
По мнению главы Минфина, государству нужно менять существующую логику в решении различных экономических задач.
«
"Решаем задачу: технологическая трансформация. Что в головах у нас всех? Значит, надо дать денег из бюджета. И мы даем денег из бюджета на создание мощностей производственных – станки покупаем из бюджета. Рабочая сила, предприятия начинают работать - и мы покупаем сами же у них продукцию за бюджетные деньги. Платим дважды", – сказал Силуанов.
"К сожалению, у нас такая парадигма в головах сидит, наверное, еще с советского времени. Нужно нам менять эту логику. Государство должно спрос создавать. А станки делать – бизнес", - подчеркнул он.
"И тогда будет меньше доля государства в экономике", - добавил глава Минфина.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
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ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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