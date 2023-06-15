Силуанов призвал сокращать бюджетные субсидии промышленности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. России нужно сокращать бюджетные субсидии промышленности, государство должно создавать спрос, а бизнес - производить станки, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Надо субсидии сокращать", - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ "Как будет развиваться российская экономика". По мнению главы Минфина, государству нужно менять существующую логику в решении различных экономических задач. "Решаем задачу: технологическая трансформация. Что в головах у нас всех? Значит, надо дать денег из бюджета. И мы даем денег из бюджета на создание мощностей производственных – станки покупаем из бюджета. Рабочая сила, предприятия начинают работать - и мы покупаем сами же у них продукцию за бюджетные деньги. Платим дважды", – сказал Силуанов. "К сожалению, у нас такая парадигма в головах сидит, наверное, еще с советского времени. Нужно нам менять эту логику. Государство должно спрос создавать. А станки делать – бизнес", - подчеркнул он. "И тогда будет меньше доля государства в экономике", - добавил глава Минфина. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. России нужно сокращать бюджетные субсидии промышленности, государство должно создавать спрос, а бизнес - производить станки, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Надо субсидии сокращать", - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ "Как будет развиваться российская экономика".
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Вчера, 10:13
По мнению главы Минфина, государству нужно менять существующую логику в решении различных экономических задач.
«
"Решаем задачу: технологическая трансформация. Что в головах у нас всех? Значит, надо дать денег из бюджета. И мы даем денег из бюджета на создание мощностей производственных – станки покупаем из бюджета. Рабочая сила, предприятия начинают работать - и мы покупаем сами же у них продукцию за бюджетные деньги. Платим дважды", – сказал Силуанов.
"К сожалению, у нас такая парадигма в головах сидит, наверное, еще с советского времени. Нужно нам менять эту логику. Государство должно спрос создавать. А станки делать – бизнес", - подчеркнул он.
"И тогда будет меньше доля государства в экономике", - добавил глава Минфина.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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