https://ria.ru/20230615/subsidii-1878249038.html

Силуанов призвал сокращать бюджетные субсидии промышленности

Силуанов призвал сокращать бюджетные субсидии промышленности - РИА Новости, 15.06.2023

Силуанов призвал сокращать бюджетные субсидии промышленности

России нужно сокращать бюджетные субсидии промышленности, государство должно создавать спрос, а бизнес - производить станки, считает министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:43

2023-06-15T10:43

2023-06-15T10:43

пмэф-2023

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. России нужно сокращать бюджетные субсидии промышленности, государство должно создавать спрос, а бизнес - производить станки, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Надо субсидии сокращать", - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ "Как будет развиваться российская экономика". По мнению главы Минфина, государству нужно менять существующую логику в решении различных экономических задач. "Решаем задачу: технологическая трансформация. Что в головах у нас всех? Значит, надо дать денег из бюджета. И мы даем денег из бюджета на создание мощностей производственных – станки покупаем из бюджета. Рабочая сила, предприятия начинают работать - и мы покупаем сами же у них продукцию за бюджетные деньги. Платим дважды", – сказал Силуанов. "К сожалению, у нас такая парадигма в головах сидит, наверное, еще с советского времени. Нужно нам менять эту логику. Государство должно спрос создавать. А станки делать – бизнес", - подчеркнул он. "И тогда будет меньше доля государства в экономике", - добавил глава Минфина. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/ekonomika-1878239010.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)