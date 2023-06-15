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Росбанк допустил рост ставки по рыночной ипотеке в России - РИА Новости, 15.06.2023
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04:29 15.06.2023 (обновлено: 07:08 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/stavka-1878204521.html
Росбанк допустил рост ставки по рыночной ипотеке в России
Росбанк допустил рост ставки по рыночной ипотеке в России - РИА Новости, 15.06.2023
Росбанк допустил рост ставки по рыночной ипотеке в России
Средние ставки по рыночной ипотеке в России в конце года вырастут до 11,5-12,2% годовых, сообщила в интервью РИА Новости глава Росбанка Наталья Воеводина в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T04:29
2023-06-15T07:08
пмэф-2023
экономика
россия
ипотека
росбанк
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Средние ставки по рыночной ипотеке в России в конце года вырастут до 11,5-12,2% годовых, сообщила в интервью РИА Новости глава Росбанка Наталья Воеводина в рамках ПМЭФ. Она также сообщила агентству, что ключевая ставка в России на конец текущего года может вырасти на 0,25-1,25 процентного пункта - до 7,75-8,75%. "При таких вводных и при сохранении стабильного спроса на ипотеку до конца года средние ставки по рыночной ипотеке будут находиться на уровне 11,5-12,2% годовых", - спрогнозировала Воеводина средний уровень ставок по ипотеке на конец текущего года. Она подчеркнула, что Росбанк, у которого минимальная ставка по собственной ипотеке составляет 10,15%, пока не планирует менять стоимость жилищного кредита. "Мы, конечно, следим за рынком, за стоимостью денег и соотношением в структуре баланса активов-пассивов по срокам. Это все определенным образом влияет на ценообразование по ипотеке", - заключила Воеводина. Согласно данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке с учетом льготных программ в апреле находилась на уровне 8,52%, при этом стоимость кредитов на строящееся жилье (именно на этот сегмент выдается основная часть льготной ипотеки) составила 6,04%, а на вторичный рынок - 10%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, ипотека, росбанк, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Ипотека, Росбанк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Росбанк допустил рост ставки по рыночной ипотеке в России

Глава Росбанка допустила рост ставки по рыночной ипотеке в России выше 12 процентов

© Фото : Росбанк/Evgeniy PakholНаталья Воеводина
Наталья Воеводина - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Росбанк/Evgeniy Pakhol
Наталья Воеводина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Средние ставки по рыночной ипотеке в России в конце года вырастут до 11,5-12,2% годовых, сообщила в интервью РИА Новости глава Росбанка Наталья Воеводина в рамках ПМЭФ.
Она также сообщила агентству, что ключевая ставка в России на конец текущего года может вырасти на 0,25-1,25 процентного пункта - до 7,75-8,75%.
Вывеска Росбанка - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Росбанк прогнозирует рост ключевой ставки в России к концу года
02:10
"При таких вводных и при сохранении стабильного спроса на ипотеку до конца года средние ставки по рыночной ипотеке будут находиться на уровне 11,5-12,2% годовых", - спрогнозировала Воеводина средний уровень ставок по ипотеке на конец текущего года.
Она подчеркнула, что Росбанк, у которого минимальная ставка по собственной ипотеке составляет 10,15%, пока не планирует менять стоимость жилищного кредита.
«
"Мы, конечно, следим за рынком, за стоимостью денег и соотношением в структуре баланса активов-пассивов по срокам. Это все определенным образом влияет на ценообразование по ипотеке", - заключила Воеводина.
Согласно данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке с учетом льготных программ в апреле находилась на уровне 8,52%, при этом стоимость кредитов на строящееся жилье (именно на этот сегмент выдается основная часть льготной ипотеки) составила 6,04%, а на вторичный рынок - 10%.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
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ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
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