https://ria.ru/20230615/stavka-1878204521.html

Росбанк допустил рост ставки по рыночной ипотеке в России

Росбанк допустил рост ставки по рыночной ипотеке в России - РИА Новости, 15.06.2023

Росбанк допустил рост ставки по рыночной ипотеке в России

Средние ставки по рыночной ипотеке в России в конце года вырастут до 11,5-12,2% годовых, сообщила в интервью РИА Новости глава Росбанка Наталья Воеводина в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T04:29

2023-06-15T04:29

2023-06-15T07:08

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Средние ставки по рыночной ипотеке в России в конце года вырастут до 11,5-12,2% годовых, сообщила в интервью РИА Новости глава Росбанка Наталья Воеводина в рамках ПМЭФ. Она также сообщила агентству, что ключевая ставка в России на конец текущего года может вырасти на 0,25-1,25 процентного пункта - до 7,75-8,75%. "При таких вводных и при сохранении стабильного спроса на ипотеку до конца года средние ставки по рыночной ипотеке будут находиться на уровне 11,5-12,2% годовых", - спрогнозировала Воеводина средний уровень ставок по ипотеке на конец текущего года. Она подчеркнула, что Росбанк, у которого минимальная ставка по собственной ипотеке составляет 10,15%, пока не планирует менять стоимость жилищного кредита. "Мы, конечно, следим за рынком, за стоимостью денег и соотношением в структуре баланса активов-пассивов по срокам. Это все определенным образом влияет на ценообразование по ипотеке", - заключила Воеводина. Согласно данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке с учетом льготных программ в апреле находилась на уровне 8,52%, при этом стоимость кредитов на строящееся жилье (именно на этот сегмент выдается основная часть льготной ипотеки) составила 6,04%, а на вторичный рынок - 10%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, россия, ипотека, росбанк, центральный банк рф (цб рф)