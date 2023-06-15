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Михельсон назвал сроки запуска первой линии "Арктик СПГ — 2"

Михельсон назвал сроки запуска первой линии "Арктик СПГ — 2" - РИА Новости, 15.06.2023

Михельсон назвал сроки запуска первой линии "Арктик СПГ — 2"

"Новатэк" запустит первую линию "Арктик СПГ 2" в 2023 году, заявил глава компании Леонид Михельсон в рамках ПМЭФ. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:50

2023-06-15T15:50

2023-06-15T16:05

пмэф-2023

арктик спг - 2

экономика

леонид михельсон

новатэк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Новатэк" запустит первую линию "Арктик СПГ 2" в 2023 году, заявил глава компании Леонид Михельсон в рамках ПМЭФ."В этом году отбуксируем на ресурсную базу и запустим первую линию нашего проекта "Арктик СПГ 2", - сказал он, выступая выступая на сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

арктик спг - 2, экономика, леонид михельсон, новатэк