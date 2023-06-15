https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878460106.html

ВСУ понесли большие потери при попытке наступления в Макаровке в ДНР

ВСУ понесли большие потери при попытке наступления в Макаровке в ДНР - РИА Новости, 15.06.2023

ВСУ понесли большие потери при попытке наступления в Макаровке в ДНР

Украинские войска несколько раз безуспешно пытались перейти в наступление в районе Макаровки в ДНР, противник понес значительные потери, рассказал в интервью... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:51

2023-06-15T19:51

2023-06-15T20:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

запорожская область

вооруженные силы украины

сергей шойгу

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Украинские войска несколько раз безуспешно пытались перейти в наступление в районе Макаровки в ДНР, противник понес значительные потери, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики Денис Пушилин. "Одно из самых горячих мест — стык между Запорожской областью и ДНР. Противник старается совершать активные наступательные действия в рамках пресловутого контрнаступления. <...> За последние сутки несколько попыток было в направлении Макаровки, но действия наших военнослужащих пресекли данные попытки, противник понес существенные потери — как среди личного состава, так и среди техники", — сказал он.Как отметил Пушилин, временные успехи ВСУ нивелируются слаженными действиями российских подразделений.На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы. Президент Владимир Путин 13 июня подчеркнул, что масштабное контрнаступление противника продолжается с 4 июня, ВСУ используют специально подготовленные резервы и атакуют по четырем направлениям, но ни на одном из участков успеха не имеют.Глава государства уточнил, что киевская армия потеряла минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом вооружений.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/vsu-1878341945.html

https://ria.ru/20230615/vsu-1878369206.html

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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, запорожская область, вооруженные силы украины, сергей шойгу, владимир путин