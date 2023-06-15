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Медведев прокомментировал ход спецоперации - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 15.06.2023 (обновлено: 19:27 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878434295.html
Медведев прокомментировал ход спецоперации
Медведев прокомментировал ход спецоперации - РИА Новости, 15.06.2023
Медведев прокомментировал ход спецоперации
Спокойствия в ходе спецоперации пока не предвидится, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы по контролю за производством РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:36
2023-06-15T19:27
специальная военная операция на украине
россия
украина
тульская область
дмитрий медведев
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Спокойствия в ходе спецоперации пока не предвидится, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы по контролю за производством вооружений в Тульской области."Спокойствие пока не предвидится. Если вы обратили внимание, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приеме Украины в НАТО после завершения военных действий. Что тут можно сказать. Нам НАТО и соответственно Украина в НАТО не нужны", - сказал Медведев.
россия
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россия, украина, тульская область, дмитрий медведев, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Тульская область, Дмитрий Медведев, Йенс Столтенберг, НАТО
Медведев прокомментировал ход спецоперации

Медведев, говоря о спецоперации, заявил, что спокойствия пока не предвидится

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Спокойствия в ходе спецоперации пока не предвидится, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы по контролю за производством вооружений в Тульской области.
"Спокойствие пока не предвидится. Если вы обратили внимание, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приеме Украины в НАТО после завершения военных действий. Что тут можно сказать. Нам НАТО и соответственно Украина в НАТО не нужны", - сказал Медведев.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТульская областьДмитрий МедведевЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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