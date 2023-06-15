https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878434295.html

Медведев прокомментировал ход спецоперации

Медведев прокомментировал ход спецоперации - РИА Новости, 15.06.2023

Медведев прокомментировал ход спецоперации

Спокойствия в ходе спецоперации пока не предвидится, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы по контролю за производством РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:36

2023-06-15T18:36

2023-06-15T19:27

специальная военная операция на украине

россия

украина

тульская область

дмитрий медведев

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Спокойствия в ходе спецоперации пока не предвидится, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы по контролю за производством вооружений в Тульской области."Спокойствие пока не предвидится. Если вы обратили внимание, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приеме Украины в НАТО после завершения военных действий. Что тут можно сказать. Нам НАТО и соответственно Украина в НАТО не нужны", - сказал Медведев.

россия

украина

тульская область

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2023

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россия, украина, тульская область, дмитрий медведев, йенс столтенберг, нато