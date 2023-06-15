https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878434295.html
Медведев прокомментировал ход спецоперации
Медведев прокомментировал ход спецоперации - РИА Новости, 15.06.2023
Медведев прокомментировал ход спецоперации
Спокойствия в ходе спецоперации пока не предвидится, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы по контролю за производством РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:36
2023-06-15T18:36
2023-06-15T19:27
специальная военная операция на украине
россия
украина
тульская область
дмитрий медведев
йенс столтенберг
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878452129_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_f6fd6d9332c00636b164db805d3b9d3b.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Спокойствия в ходе спецоперации пока не предвидится, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы по контролю за производством вооружений в Тульской области."Спокойствие пока не предвидится. Если вы обратили внимание, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приеме Украины в НАТО после завершения военных действий. Что тут можно сказать. Нам НАТО и соответственно Украина в НАТО не нужны", - сказал Медведев.
россия
украина
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878452129_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_defe6f9ff6737f2dd64ced51f1d98ab2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, тульская область, дмитрий медведев, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Тульская область, Дмитрий Медведев, Йенс Столтенберг, НАТО
Медведев прокомментировал ход спецоперации
Медведев, говоря о спецоперации, заявил, что спокойствия пока не предвидится