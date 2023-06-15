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Собянин рассказал о поддержке семей участников спецоперации - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878400636.html
Собянин рассказал о поддержке семей участников спецоперации
Собянин рассказал о поддержке семей участников спецоперации - РИА Новости, 15.06.2023
Собянин рассказал о поддержке семей участников спецоперации
Практически 80% семей участников спецоперации получили финансовую помощь, в Москве лучший стандарт поддержки участников СВО, заявил в интервью РИА Новости мэр... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:06
2023-06-15T17:06
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Практически 80% семей участников спецоперации получили финансовую помощь, в Москве лучший стандарт поддержки участников СВО, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Практически 80% семей участников (СВО - ред.) получили ту или иную финансовую, материальную помощь, адресную помощь", - сказал Собянин в кулуарах ПМЭФ. "У нас, пожалуй, лучший стандарт поддержки участников СВО и их семей. Мы открыли центр социальной поддержки участников СВО и их семей, можно получить услуги практически всех городских служб, но и плюс конкретную помощь и материальную помощь и адресную помощь, психологическую помощь. Если понадобится и медицинскую помощь, помощь в трудоустройстве на работу, помощь в устройстве в детский сад, в школы и так далее, бесплатное питание для детей, бесплатные кружки, бесплатные детские сады", - добавил он. По его словам, "в Москве высокие зарплаты, уровень заработной платы выше чем в других регионах, поэтому справедливо, когда город помогает, предприятие помогает для того, чтобы они чувствовали себя уверено". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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москва, сергей собянин, экономика
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Экономика
Собянин рассказал о поддержке семей участников спецоперации

Собянин: практически 80 процентов семей участников спецоперации получили финансовую помощь

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Практически 80% семей участников спецоперации получили финансовую помощь, в Москве лучший стандарт поддержки участников СВО, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Практически 80% семей участников (СВО - ред.) получили ту или иную финансовую, материальную помощь, адресную помощь", - сказал Собянин в кулуарах ПМЭФ.
"У нас, пожалуй, лучший стандарт поддержки участников СВО и их семей. Мы открыли центр социальной поддержки участников СВО и их семей, можно получить услуги практически всех городских служб, но и плюс конкретную помощь и материальную помощь и адресную помощь, психологическую помощь. Если понадобится и медицинскую помощь, помощь в трудоустройстве на работу, помощь в устройстве в детский сад, в школы и так далее, бесплатное питание для детей, бесплатные кружки, бесплатные детские сады", - добавил он.
По его словам, "в Москве высокие зарплаты, уровень заработной платы выше чем в других регионах, поэтому справедливо, когда город помогает, предприятие помогает для того, чтобы они чувствовали себя уверено".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинЭкономика
 
 
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