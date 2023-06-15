https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878400636.html

Собянин рассказал о поддержке семей участников спецоперации

Собянин рассказал о поддержке семей участников спецоперации - РИА Новости, 15.06.2023

Собянин рассказал о поддержке семей участников спецоперации

Практически 80% семей участников спецоперации получили финансовую помощь, в Москве лучший стандарт поддержки участников СВО, заявил в интервью РИА Новости мэр... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:06

2023-06-15T17:06

2023-06-15T17:06

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Практически 80% семей участников спецоперации получили финансовую помощь, в Москве лучший стандарт поддержки участников СВО, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Практически 80% семей участников (СВО - ред.) получили ту или иную финансовую, материальную помощь, адресную помощь", - сказал Собянин в кулуарах ПМЭФ. "У нас, пожалуй, лучший стандарт поддержки участников СВО и их семей. Мы открыли центр социальной поддержки участников СВО и их семей, можно получить услуги практически всех городских служб, но и плюс конкретную помощь и материальную помощь и адресную помощь, психологическую помощь. Если понадобится и медицинскую помощь, помощь в трудоустройстве на работу, помощь в устройстве в детский сад, в школы и так далее, бесплатное питание для детей, бесплатные кружки, бесплатные детские сады", - добавил он. По его словам, "в Москве высокие зарплаты, уровень заработной платы выше чем в других регионах, поэтому справедливо, когда город помогает, предприятие помогает для того, чтобы они чувствовали себя уверено". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/sotsgarantii-1878058910.html

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москва, сергей собянин, экономика