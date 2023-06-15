https://ria.ru/20230615/soglasheniya-1878339961.html
Тамбовская область планирует подписать в рамках ПМЭФ более 20 соглашений
Тамбовская область планирует подписать в рамках ПМЭФ более 20 соглашений - РИА Новости, 15.06.2023
Тамбовская область планирует подписать в рамках ПМЭФ более 20 соглашений
Тамбовская область планирует подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) более двадцати соглашений о сотрудничестве, заявил... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:25
2023-06-15T14:25
2023-06-15T14:25
тамбовская область
максим егоров
тамбовская областная дума
пмэф 2023
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Тамбовская область планирует подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) более двадцати соглашений о сотрудничестве, заявил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.Как сообщает пресс-служба облдумы, делегация Тамбовской области, которую возглавляет глава региона Максим Егоров, принимает участие в работе форума.Как отмечает председатель Тамбовской облдумы, ПМЭФ – уникальная возможность для регионов наладить взаимовыгодные партнерские связи."Более двадцати соглашений о сотрудничестве Тамбовская область заключит в рамках работы форума. Безусловно, это поможет нашему региону расширить географию экономического сотрудничества и привлечь новых инвесторов на Тамбовщину", - подчеркнул Матушкин.В первые дни работы форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Тамбовской и Калининградской областями. Как считают стороны, это поможет наладить взаимодействие в целях развития торговой, промышленной, сельскохозяйственной сфер, туризма. Также было подписано соглашение с Национальным союзом агростраховщиков, направленное на развитие страховой защиты рисков АПК."Также глава Тамбовской области Максим Борисович Егоров подписал соглашение о сотрудничестве с Новгородской областью. Регионы связывает имя великого композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Но планируется сотрудничество не только в сфере культуры, но и в торгово-экономической области", - сказал Матушкин.Соглашение, заключенное между правительством области и Акционерным Обществом "Лемниската" - резидентом вьетнамской компании ООО "Вьет-Нга" - поможет реализовать инвестиционный проект "Корм для домашних животных". Уже в этом году в регионе начнет работу линия по производству кормов для кошек, собак и других домашних животных. Инвестиции на данном этапе составят порядка одного миллиарда рублей.В рамках подписанного соглашения с АО "Экоойл" - компанией по производству подсолнечного масла - в регионе будет построен элеватор объемом единовременного хранения на 250 тысяч тонн. Инвестиции в проект составят 2,5 миллиарда рублей.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230426/reshenie-1867869444.html
https://ria.ru/20230331/matushkin-1862173859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим егоров, тамбовская областная дума, пмэф 2023
Тамбовская область, Максим Егоров, Тамбовская областная Дума, ПМЭФ 2023
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Тамбовская область планирует подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) более двадцати соглашений о сотрудничестве, заявил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.
Как сообщает пресс-служба облдумы, делегация Тамбовской области, которую возглавляет глава региона Максим Егоров
, принимает участие в работе форума.
Матушкин: Совет законодателей помогает регионам найти общее решение проблем
Как отмечает председатель Тамбовской облдумы, ПМЭФ – уникальная возможность для регионов наладить взаимовыгодные партнерские связи.
"Более двадцати соглашений о сотрудничестве Тамбовская область заключит в рамках работы форума. Безусловно, это поможет нашему региону расширить географию экономического сотрудничества и привлечь новых инвесторов на Тамбовщину", - подчеркнул Матушкин.
В первые дни работы форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Тамбовской и Калининградской областями
. Как считают стороны, это поможет наладить взаимодействие в целях развития торговой, промышленной, сельскохозяйственной сфер, туризма. Также было подписано соглашение с Национальным союзом агростраховщиков, направленное на развитие страховой защиты рисков АПК.
"Также глава Тамбовской области Максим Борисович Егоров подписал соглашение о сотрудничестве с Новгородской областью
. Регионы связывает имя великого композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Но планируется сотрудничество не только в сфере культуры, но и в торгово-экономической области", - сказал Матушкин.
Матушкин: будем развивать на Тамбовщине рынок газомоторного топлива
Соглашение, заключенное между правительством области и Акционерным Обществом "Лемниската" - резидентом вьетнамской компании ООО "Вьет-Нга" - поможет реализовать инвестиционный проект "Корм для домашних животных". Уже в этом году в регионе начнет работу линия по производству кормов для кошек, собак и других домашних животных. Инвестиции на данном этапе составят порядка одного миллиарда рублей.
В рамках подписанного соглашения с АО "Экоойл" - компанией по производству подсолнечного масла - в регионе будет построен элеватор объемом единовременного хранения на 250 тысяч тонн. Инвестиции в проект составят 2,5 миллиарда рублей.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге
14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.