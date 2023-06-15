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Через сервис кооперации и сбыта на МСП.РФ заключено более 150 соглашений - РИА Новости, 15.06.2023
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12:30 15.06.2023 (обновлено: 12:50 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/soglasheniya-1878290827.html
Через сервис кооперации и сбыта на МСП.РФ заключено более 150 соглашений
Через сервис кооперации и сбыта на МСП.РФ заключено более 150 соглашений - РИА Новости, 15.06.2023
Через сервис кооперации и сбыта на МСП.РФ заключено более 150 соглашений
За первый год функционирования сервиса "Производственная кооперация и сбыт" на Цифровой платформе МСП.РФ заключено более 150 соглашений на поставки продукции... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:30
2023-06-15T12:50
пмэф-2023
александр исаевич
корпорация мсп
экономика
технологии
пмэф
пмэф 2023
россия
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. За первый год функционирования сервиса "Производственная кооперация и сбыт" на Цифровой платформе МСП.РФ заключено более 150 соглашений на поставки продукции российских предприятий, сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич на Петербургском экономическом форуме.Как сообщает пресс-служба корпорации, соглашения предусматривают поставки продукции российских малых и средних предприятий на внутренний рынок и в другие страны."Весной прошлого года после того как иностранцы начали уходить с нашего рынка мы буквально за месяц с учетом уже накопленной базы собрали на МСП.РФ специальный сервис, который помогает производственным компаниям, сельхозпроизводителям найти каналы сбыта своей продукции, а крупным, в том числе и частным компаниям — надежных и уже проверенных поставщиков. За год работы сервиса заключено более 150 соглашений на поставки продукции наших МСП внутри страны и за рубеж. Вот буквально на днях тульский мукомольный завод "АгроПром" при нашей поддержке и властей региона заключил соглашение о поставке армянской компании "Морнин". И на этом международное сотрудничество не останавливается: наши белорусские, узбекские, армянские партнеры готовы разместить спрос своих производителей", - сказал Исаевич.Первоначально, напомнил он, на МСП.РФ размещался спрос только отечественных компаний и действовал реестр проверенных производственных поставщиков. Затем сервисом заинтересовались иностранные партнеры, которые также заинтересованы в российских МСП-поставщиках."Сейчас на платформе больше половины — это иностранные компании из 10 стран — Армении, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Сербии, Турции и др. Больше всего им нужны поставщики различных машин и оборудования. Каждый пятый запрос — на поставку металлоизделий. Примерно один из десяти запросов касается древесины. Из стран ЕАЭС больше всего представлены промышленные гиганты из Беларуси — 17 компаний: БелАЗ, Минский тракторный завод, "Гомсельмаш" и др. Белорусским компаниям нужны российские поставщики комплектующих, и мы помогаем им найти друг друга", — подчеркнул Исаевич.Сегодня, добавил он, МСП.РФ уже фактически стала платформой для международных бизнес-коммуникаций."Опытом нашей Цифровой платформы, как готовым решением для работы с предпринимателями, заинтересовались в ряде стран ЕАЭС, в частности в Белоруссии и Киргизии, а также в Узбекистане. Сегодня уже прорабатываются механики как полной передачи платформы, так и интеграции отдельных сервисов, например, для производственной кооперации бизнеса и расширения рынков сбыта", — заключил Исаевич.Цифровая платформа МСП.РФ создана для поддержки малого и среднего бизнеса и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230614/msp-eksportery-1878147539.html
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александр исаевич, корпорация мсп, экономика, технологии, пмэф, пмэф 2023, россия
ПМЭФ-2023, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Экономика, Технологии, ПМЭФ, ПМЭФ 2023, Россия

Через сервис кооперации и сбыта на МСП.РФ заключено более 150 соглашений

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Генеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич на ПМЭФ-2023
 Генеральный директор, председатель правления, АО Корпорация МСП Александр Исаевич на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. За первый год функционирования сервиса "Производственная кооперация и сбыт" на Цифровой платформе МСП.РФ заключено более 150 соглашений на поставки продукции российских предприятий, сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич на Петербургском экономическом форуме.
Как сообщает пресс-служба корпорации, соглашения предусматривают поставки продукции российских малых и средних предприятий на внутренний рынок и в другие страны.
"Весной прошлого года после того как иностранцы начали уходить с нашего рынка мы буквально за месяц с учетом уже накопленной базы собрали на МСП.РФ специальный сервис, который помогает производственным компаниям, сельхозпроизводителям найти каналы сбыта своей продукции, а крупным, в том числе и частным компаниям — надежных и уже проверенных поставщиков. За год работы сервиса заключено более 150 соглашений на поставки продукции наших МСП внутри страны и за рубеж. Вот буквально на днях тульский мукомольный завод "АгроПром" при нашей поддержке и властей региона заключил соглашение о поставке армянской компании "Морнин". И на этом международное сотрудничество не останавливается: наши белорусские, узбекские, армянские партнеры готовы разместить спрос своих производителей", - сказал Исаевич.
Первоначально, напомнил он, на МСП.РФ размещался спрос только отечественных компаний и действовал реестр проверенных производственных поставщиков. Затем сервисом заинтересовались иностранные партнеры, которые также заинтересованы в российских МСП-поставщиках.
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"Сейчас на платформе больше половины — это иностранные компании из 10 стран — Армении, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Сербии, Турции и др. Больше всего им нужны поставщики различных машин и оборудования. Каждый пятый запрос — на поставку металлоизделий. Примерно один из десяти запросов касается древесины. Из стран ЕАЭС больше всего представлены промышленные гиганты из Беларуси — 17 компаний: БелАЗ, Минский тракторный завод, "Гомсельмаш" и др. Белорусским компаниям нужны российские поставщики комплектующих, и мы помогаем им найти друг друга", — подчеркнул Исаевич.
Сегодня, добавил он, МСП.РФ уже фактически стала платформой для международных бизнес-коммуникаций.
"Опытом нашей Цифровой платформы, как готовым решением для работы с предпринимателями, заинтересовались в ряде стран ЕАЭС, в частности в Белоруссии и Киргизии, а также в Узбекистане. Сегодня уже прорабатываются механики как полной передачи платформы, так и интеграции отдельных сервисов, например, для производственной кооперации бизнеса и расширения рынков сбыта", — заключил Исаевич.
Цифровая платформа МСП.РФ создана для поддержки малого и среднего бизнеса и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
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ПМЭФ-2023Александр ИсаевичКорпорация МСПЭкономикаТехнологииПМЭФПМЭФ 2023Россия
 
 
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