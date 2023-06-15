https://ria.ru/20230615/soglashenie-1878440438.html
Организаторы форума "Россия – спортивная держава" заключили соглашение
Организаторы форума "Россия – спортивная держава" заключили соглашение - РИА Новости, 15.06.2023
Организаторы форума "Россия – спортивная держава" заключили соглашение
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор АНО "Россия – спортивная держава" Алексей Степанов заключили соглашение о подготовке к... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:50
2023-06-15T18:50
2023-06-15T18:50
пермский край
дмитрий махонин
олег матыцин
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ПЕРМЬ, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор АНО "Россия – спортивная держава" Алексей Степанов заключили соглашение о подготовке к проведению XI международного форума "Россия – спортивная держава" в 2023 году в Перми, сообщается на сайте главы региона и краевого правительства."На Петербургском международном экономическом форуме на стенде министерства спорта РФ в присутствии главы ведомства Олега Матыцина губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор АНО "Россия – спортивная держава" Алексей Степанов заключили соглашение", – говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе губернатора, документ распределяет зоны ответственности при подготовке к XI международному форуму "Россия – спортивная держава", а также предусматривает сроки реализации основных мероприятий в рамках его организации. Событие пройдёт в Перми с 19 по 22 октября.Как отметили в пресс-службе губернатора Пермского края, форум является флагманским мероприятием программы празднования 300-летия региональной столицы."Не буду сейчас раскрывать всех секретов, следите за новостями на наших ресурсах. Приглашаю всех в Пермский, спортивный край", – цитирует пресс-служба губернатора Степанова.По информации пресс-службы, ключевыми состязаниями форума станут Международный турнир UFC по смешанному боевому единоборству (ММА), турнир по баскетболу 3х3, в котором могут принять участие команды из Сербии, Турции, Беларуси и Казахстана, а также турнир по парабадминтону и отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов"."С нетерпением ждем проведения в Перми международного форума "Россия – спортивная держава", рассчитываем, что регион проведет его на стабильно высоком уровне, поддерживая многолетние традиции нашего форума. Пермский край – активно развивающийся регион, отличается хорошими показателями вовлеченности населения в занятия спортом и физической культурой. Видно, что руководство много делает для развития спортивной инфраструктуры", – сказал Матыцин.Губернатор Махонин обратил внимание на то, что Пермский край "серьезными темпами" развивает спортивную инфраструктуру. "В этом году завершаем (в Перми – ред.) масштабную реконструкцию спортивного комплекса "Энергия" приступаем к строительству двух объектов за счет средств частных инвесторов. Кроме того, есть планы по реализации еще нескольких масштабных проектов", – заключил Махонин.
https://ria.ru/20230610/vystavka-1877425917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин, олег матыцин
Пермский край, Дмитрий Махонин, Олег Матыцин
ПЕРМЬ, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор АНО "Россия – спортивная держава" Алексей Степанов заключили соглашение о подготовке к проведению XI международного форума "Россия – спортивная держава" в 2023 году в Перми, сообщается на сайте главы региона и краевого правительства.
"На Петербургском международном экономическом форуме на стенде министерства спорта РФ
в присутствии главы ведомства Олега Матыцина
губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор АНО "Россия – спортивная держава" Алексей Степанов заключили соглашение", – говорится в сообщении.
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Как уточнили в пресс-службе губернатора, документ распределяет зоны ответственности при подготовке к XI международному форуму "Россия – спортивная держава", а также предусматривает сроки реализации основных мероприятий в рамках его организации. Событие пройдёт в Перми с 19 по 22 октября.
Как отметили в пресс-службе губернатора Пермского края, форум является флагманским мероприятием программы празднования 300-летия региональной столицы.
"Не буду сейчас раскрывать всех секретов, следите за новостями на наших ресурсах. Приглашаю всех в Пермский, спортивный край", – цитирует пресс-служба губернатора Степанова.
По информации пресс-службы, ключевыми состязаниями форума станут Международный турнир UFC
по смешанному боевому единоборству (ММА), турнир по баскетболу 3х3, в котором могут принять участие команды из Сербии
, Турции
, Беларуси
и Казахстана
, а также турнир по парабадминтону и отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов".
«
"С нетерпением ждем проведения в Перми международного форума "Россия – спортивная держава", рассчитываем, что регион проведет его на стабильно высоком уровне, поддерживая многолетние традиции нашего форума. Пермский край – активно развивающийся регион, отличается хорошими показателями вовлеченности населения в занятия спортом и физической культурой. Видно, что руководство много делает для развития спортивной инфраструктуры", – сказал Матыцин.
Губернатор Махонин обратил внимание на то, что Пермский край "серьезными темпами" развивает спортивную инфраструктуру. "В этом году завершаем (в Перми – ред.) масштабную реконструкцию спортивного комплекса "Энергия" приступаем к строительству двух объектов за счет средств частных инвесторов. Кроме того, есть планы по реализации еще нескольких масштабных проектов", – заключил Махонин.