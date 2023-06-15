https://ria.ru/20230615/sochi-1878363033.html
Рейсы "Ласточки" из Сочи в Абхазию временно отменены
Рейсы "Ласточки" из Сочи в Абхазию временно отменены - РИА Новости, 15.06.2023
Рейсы "Ласточки" из Сочи в Абхазию временно отменены
Рейсы электропоездов "Ласточка" из Сочи в Гагру из-за последствий ливня временно отменены, сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги" (АЖД). РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:35
2023-06-15T15:35
2023-06-15T15:35
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Рейсы электропоездов "Ласточка" из Сочи в Гагру из-за последствий ливня временно отменены, сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги" (АЖД)."На сегодняшний день движение составов, следующих из РФ, ограничено. Поезда останавливаются на железнодорожной станции Цандрыпш", — говорится в публикации.Для всех пассажиров АЖД организовала бесплатный трансфер. Посадка в автобусы осуществляется на привокзальных площадях.Совместно с российскими коллегами бригады АЖД расчищают железнодорожное полотно, заменяют шпалы, рельсы, восстанавливают контактную сеть.
https://ria.ru/20230608/abkhaziya-1876978084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, абхазия, гагра, поезда
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Абхазия, Гагра, поезда
Рейсы "Ласточки" из Сочи в Абхазию временно отменены
Рейсы "Ласточки" из Сочи в Абхазию временно отменены из-за последствий непогоды