https://ria.ru/20230615/sochi-1878363033.html

Рейсы "Ласточки" из Сочи в Абхазию временно отменены

Рейсы "Ласточки" из Сочи в Абхазию временно отменены - РИА Новости, 15.06.2023

Рейсы "Ласточки" из Сочи в Абхазию временно отменены

Рейсы электропоездов "Ласточка" из Сочи в Гагру из-за последствий ливня временно отменены, сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги" (АЖД). РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:35

2023-06-15T15:35

2023-06-15T15:35

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Рейсы электропоездов "Ласточка" из Сочи в Гагру из-за последствий ливня временно отменены, сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги" (АЖД)."На сегодняшний день движение составов, следующих из РФ, ограничено. Поезда останавливаются на железнодорожной станции Цандрыпш", — говорится в публикации.Для всех пассажиров АЖД организовала бесплатный трансфер. Посадка в автобусы осуществляется на привокзальных площадях.Совместно с российскими коллегами бригады АЖД расчищают железнодорожное полотно, заменяют шпалы, рельсы, восстанавливают контактную сеть.

https://ria.ru/20230608/abkhaziya-1876978084.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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