https://ria.ru/20230615/sobyanin-1878408538.html
Собянин рассказал о предвыборной кампании
Собянин рассказал о предвыборной кампании - РИА Новости, 15.06.2023
Собянин рассказал о предвыборной кампании
Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о предвыборной кампании, заявил, что всегда делал акцент на реальных делах, которые есть за плечами. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:27
2023-06-15T17:27
2023-06-15T18:22
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о предвыборной кампании, заявил, что всегда делал акцент на реальных делах, которые есть за плечами. "Знаете, всегда делал акцент на реалии, на реальных делах, которые за плечами. Что можешь о любых планах рассказывать, и, конечно, мы будем рассказывать, это важно. Но ты должен опираться на то, что ты сделал", - сказал Собянин на ПМЭФ в интервью РИА Новости и добавил, что если бы он первый раз шел баллотироваться, наверное, просто бы чего-то наговорил. По его словам, все сложности действующих мэров в том, что им надо отчитываться: чего наобещал в предыдущие годы, что именно сделано, что получилось, что не получилось. "Слава Богу, несмотря на все катаклизмы, которые мы пережили за последние годы, два года пандемии, экономическая блокада, СВО, тем не менее, мы не отступились… Ни от одной задачи не отступились, мы решаем, хотя могли сказать: что, ну, уважаемые граждане, видите, как трудно, поэтому мы этого не будем делать или не сделали, провалили какое-то направление. Мы этого не говорим", - подчеркнул Собянин.
https://ria.ru/20230609/sobyanin-1877256522.html
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Собянин рассказал, на чем будет делать акцент в предвыборной кампании
Собянин рассказал, на чем будет делать акцент в предвыборной кампании
2023-06-15T17:27
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РИА Новости
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политика, москва, сергей собянин
ПМЭФ-2023, Политика, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о предвыборной кампании
Собянин заявил, что в предвыборной кампании всегда делал акцент на реальные дела