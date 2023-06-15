Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о предвыборной кампании - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
17:27 15.06.2023 (обновлено: 18:22 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/sobyanin-1878408538.html
Собянин рассказал о предвыборной кампании
Собянин рассказал о предвыборной кампании - РИА Новости, 15.06.2023
Собянин рассказал о предвыборной кампании
Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о предвыборной кампании, заявил, что всегда делал акцент на реальных делах, которые есть за плечами. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:27
2023-06-15T18:22
пмэф-2023
политика
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878429053_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_57503aa7bf87a60def057e09779f2b14.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о предвыборной кампании, заявил, что всегда делал акцент на реальных делах, которые есть за плечами. "Знаете, всегда делал акцент на реалии, на реальных делах, которые за плечами. Что можешь о любых планах рассказывать, и, конечно, мы будем рассказывать, это важно. Но ты должен опираться на то, что ты сделал", - сказал Собянин на ПМЭФ в интервью РИА Новости и добавил, что если бы он первый раз шел баллотироваться, наверное, просто бы чего-то наговорил. По его словам, все сложности действующих мэров в том, что им надо отчитываться: чего наобещал в предыдущие годы, что именно сделано, что получилось, что не получилось. "Слава Богу, несмотря на все катаклизмы, которые мы пережили за последние годы, два года пандемии, экономическая блокада, СВО, тем не менее, мы не отступились… Ни от одной задачи не отступились, мы решаем, хотя могли сказать: что, ну, уважаемые граждане, видите, как трудно, поэтому мы этого не будем делать или не сделали, провалили какое-то направление. Мы этого не говорим", - подчеркнул Собянин.
https://ria.ru/20230609/sobyanin-1877256522.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Собянин рассказал, на чем будет делать акцент в предвыборной кампании
Собянин рассказал, на чем будет делать акцент в предвыборной кампании
2023-06-15T17:27
true
PT1M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878429053_350:0:1790:1080_1920x0_80_0_0_d4e246804d1dd1f4048b994cfeb4d8fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, сергей собянин
ПМЭФ-2023, Политика, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о предвыборной кампании

Собянин заявил, что в предвыборной кампании всегда делал акцент на реальные дела

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о предвыборной кампании, заявил, что всегда делал акцент на реальных делах, которые есть за плечами.
«
"Знаете, всегда делал акцент на реалии, на реальных делах, которые за плечами. Что можешь о любых планах рассказывать, и, конечно, мы будем рассказывать, это важно. Но ты должен опираться на то, что ты сделал", - сказал Собянин на ПМЭФ в интервью РИА Новости и добавил, что если бы он первый раз шел баллотироваться, наверное, просто бы чего-то наговорил.
По его словам, все сложности действующих мэров в том, что им надо отчитываться: чего наобещал в предыдущие годы, что именно сделано, что получилось, что не получилось.
«
"Слава Богу, несмотря на все катаклизмы, которые мы пережили за последние годы, два года пандемии, экономическая блокада, СВО, тем не менее, мы не отступились… Ни от одной задачи не отступились, мы решаем, хотя могли сказать: что, ну, уважаемые граждане, видите, как трудно, поэтому мы этого не будем делать или не сделали, провалили какое-то направление. Мы этого не говорим", - подчеркнул Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Биография Сергея Собянина
9 июня, 18:10
 
ПМЭФ-2023ПолитикаМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала