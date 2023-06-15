Собянин рассказал на ПМЭФ об экономике Москвы

Мэр Собянин: экономика Москвы не только выжила, она продолжает развиваться
В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоялась торжественная церемония открытия юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.
В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоялась торжественная церемония открытия юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.
Организаторы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для работы участников и гостей.
Организаторы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для работы участников и гостей.
"Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога", — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога", — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.
Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала на ПМЭФ, по какому сценарию развивается российская экономика. По ее словам, структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала на ПМЭФ, по какому сценарию развивается российская экономика. По ее словам, структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось.
ЛПДР презентовала на форуме нейросеть "Жириновский". Алгоритм предлагают расценивать как ученика Владимира Вольфовича. Обещают, что и ругаться он будет так же специфически.
ЛПДР презентовала на форуме нейросеть "Жириновский". Алгоритм предлагают расценивать как ученика Владимира Вольфовича. Обещают, что и ругаться он будет так же специфически.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на торжественном открытии Петербургского форума.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на торжественном открытии Петербургского форума.
Деловая программа форума набирает ход. Обсуждаются цифровое будущее России, рынок труда и социальная политика, климатическая экономика и многое другое.
Деловая программа форума набирает ход. Обсуждаются цифровое будущее России, рынок труда и социальная политика, климатическая экономика и многое другое.
"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.
"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.
Шейх Сауд бин Сакр аль-Касими на ПМЭФ-2023.
Шейх Сауд бин Сакр аль-Касими на ПМЭФ-2023.
В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоялась торжественная церемония открытия юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.
Организаторы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для работы участников и гостей.
"Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога", — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала на ПМЭФ, по какому сценарию развивается российская экономика. По ее словам, структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось.
ЛПДР презентовала на форуме нейросеть "Жириновский". Алгоритм предлагают расценивать как ученика Владимира Вольфовича. Обещают, что и ругаться он будет так же специфически.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на торжественном открытии Петербургского форума.
Деловая программа форума набирает ход. Обсуждаются цифровое будущее России, рынок труда и социальная политика, климатическая экономика и многое другое.
"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.
Шейх Сауд бин Сакр аль-Касими на ПМЭФ-2023.