https://ria.ru/20230615/sobyanin-1878407938.html

Собянин рассказал на ПМЭФ об экономике Москвы

Собянин рассказал на ПМЭФ об экономике Москвы - РИА Новости, 15.06.2023

Собянин рассказал на ПМЭФ об экономике Москвы

Экономика Москвы не только выжила, она продолжает развиваться, в прошлом году был рост в промышленности, в области инвестиций, заявил в интервью РИА Новости мэр РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:25

2023-06-15T17:25

2023-06-15T17:25

пмэф-2023

экономика

москва

сергей собянин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Экономика Москвы не только выжила, она продолжает развиваться, в прошлом году был рост в промышленности, в области инвестиций, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Прогнозов негативных было много. Должен сказать, что экономика Москвы не только там выжила, она продолжает развиваться. И в прошлом году у нас был плюс по промышленности, плюс в области инвестиций, плюс в области регистрации новых предприятий", - сказал Собянин в ходе ПМЭФ. По его словам, в этом году положительную динамику также видно по всем направлениям. "Видим это по бюджету. В конце концов он формируется как раз за счет прибыли предприятий, подоходного налога. И, в общем, мы видим неплохой рост, устойчивости экономики города", - пояснил мэр. Благодаря тому, что за эти десятилетия было создано, оказалось, что экономика России гораздо более устойчивая, чем предполагали зарубежные экономисты, указал Собянин. "И сами порой, там критикуя себя до конца, даже не понимали вообще, насколько мощная российская экономика", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, москва, сергей собянин