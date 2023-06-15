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Скворцова призвала расширить присутствие психологов в Херсонской области

Скворцова призвала расширить присутствие психологов в Херсонской области - РИА Новости, 15.06.2023

Скворцова призвала расширить присутствие психологов в Херсонской области

Присутствие психологов в Херсонской области после затопления территории следует расширить, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T00:51

2023-06-15T00:51

2023-06-15T00:51

россия

херсонская область

здоровье - общество

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Присутствие психологов в Херсонской области после затопления территории следует расширить, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. "Надо расширить присутствие психологов, это мы тоже сделали вывод", - сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она отметила, что специалисты ФМБА после затопления в Херсонской области взяли пробы воды из водопровода, предварительные данные показывают, что никаких патологических культур нет. Кроме того, в регионе идет вакцинация населения, в том числе от гепатита А, дизентерии и брюшного тифа, уточнила Скворцова. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230614/mchs-1877932607.html

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россия, херсонская область , здоровье - общество, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество