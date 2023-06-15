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Скворцова призвала расширить присутствие психологов в Херсонской области - РИА Новости, 15.06.2023
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00:51 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/skvortsova-1878194429.html
Скворцова призвала расширить присутствие психологов в Херсонской области
Скворцова призвала расширить присутствие психологов в Херсонской области - РИА Новости, 15.06.2023
Скворцова призвала расширить присутствие психологов в Херсонской области
Присутствие психологов в Херсонской области после затопления территории следует расширить, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T00:51
2023-06-15T00:51
россия
херсонская область
здоровье - общество
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Присутствие психологов в Херсонской области после затопления территории следует расширить, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. "Надо расширить присутствие психологов, это мы тоже сделали вывод", - сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она отметила, что специалисты ФМБА после затопления в Херсонской области взяли пробы воды из водопровода, предварительные данные показывают, что никаких патологических культур нет. Кроме того, в регионе идет вакцинация населения, в том числе от гепатита А, дизентерии и брюшного тифа, уточнила Скворцова. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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россия, херсонская область , здоровье - общество, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество
Россия, Херсонская область , Здоровье - Общество, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Общество
Скворцова призвала расширить присутствие психологов в Херсонской области

Глава ФМБА Скворцова: надо расширить присутствие психологов в Херсонской области

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Присутствие психологов в Херсонской области после затопления территории следует расширить, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
«
"Надо расширить присутствие психологов, это мы тоже сделали вывод", - сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Она отметила, что специалисты ФМБА после затопления в Херсонской области взяли пробы воды из водопровода, предварительные данные показывают, что никаких патологических культур нет.
Кроме того, в регионе идет вакцинация населения, в том числе от гепатита А, дизентерии и брюшного тифа, уточнила Скворцова.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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РоссияХерсонская областьЗдоровье - ОбществоВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Общество
 
 
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