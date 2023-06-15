Рейтинг@Mail.ru
Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:00 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/short-list-1878013520.html
Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года
Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года - РИА Новости, 15.06.2023
Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года
Лауреаты 2023 года, вошедшие в шорт-лист Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены в Москве. Их полный список, как и... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:00
2023-06-15T13:00
культура
андрей стенин
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
фото - культура
россия
китай
юар
юнеско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877993240_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_2197bb28f61600ac8d02958ed528598e.jpg
МОСКВА, 15 июня — РИА Новости. Лауреаты 2023 года, вошедшие в шорт-лист Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены в Москве. Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа можно увидеть на русской и английской версиях сайта.Следуя сложившейся традиции, шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание номинаций и призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при, в сентябре.С каждым годом география участников шорт-листа конкурса имени Стенина ширится. Не стал исключением и 2023 год: в конкурсный шорт-лист впервые вошли работы из Бурунди, Бахрейна и Боснии и Герцеговины. Всего же шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 16 стран, в том числе из Китая, Индии, Великобритании, Франции, России, Греции, Египта и других. Общее число работ, которое отсмотрело международное жюри конкурса в 2023 году, составило 3000 из 50 стран."Это очень важное и долгожданное событие, как для участников, так и для организаторов конкурса. И наше международное жюри, и организационный комитет, вся рабочая группа каждый год волнуемся, переживаем, ждем, получаем работы. Каждый год надеемся, что все будет прекрасно, и каждый год, как мне кажется, наша планка повышается. На географической карте мира наш конкурс уже получил свою прекрасную точку притяжения, и к ней стремятся различные фотографы из множества стран, - прокомментировала объявление шорт-листа куратор конкурса им. Стенина Оксана Олейник. – Мы, конечно же, будем ждать дальнейших этапов, планируем провести выставку, планируем, как всегда, запустить международное роуд-шоу, но прежде всего, мы будем ждать объявления результатов - победителей и Гран-при конкурса. Сейчас же я приглашаю всех на сайт, stenincontest.ru/stenincontest.com, чтобы посмотреть прекрасный, фантастический шорт-лист этого года".Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в начале осени также на сайте. В планах конкурса до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
https://ria.ru/20230216/nagrada-1852408812.html
https://ria.ru/20230313/vystavka-1857460313.html
https://ria.ru/20230320/konkurs-1858589334.html
россия
китай
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877993240_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_15e10c87e5259a4067ba21087963acea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фото - культура, россия, китай, юар, юнеско, миа "россия сегодня", новости агентства, новости культуры
Культура, Андрей Стенин, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, Фото - Культура, Россия, Китай, ЮАР, ЮНЕСКО, МИА "Россия сегодня", Новости агентства, Новости культуры

Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года

© Фото : Адра Пайон, StenincontestАдра Пайон "Пламя и пепел". Испания. Главные новости, серии
Адра Пайон Пламя и пепел. Испания. Главные новости, серии - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Адра Пайон, Stenincontest
Адра Пайон "Пламя и пепел". Испания. Главные новости, серии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июня — РИА Новости. Лауреаты 2023 года, вошедшие в шорт-лист Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены в Москве. Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа можно увидеть на русской и английской версиях сайта.
© Фото : Армен Дургут, StenincontestАрмен Дургут "Прыжок со Старого моста в Боснии". Босния и Герцеговина. Спорт, одиночная фотография
Армен Дургут Прыжок со Старого моста в Боснии. Босния и Герцеговина. Спорт, одиночная фотография
Армен Дургут "Прыжок со Старого моста в Боснии". Босния и Герцеговина. Спорт, одиночная фотография
© Фото : Армен Дургут, Stenincontest
1 из 9
© Фото : Мунеб Тайм, StenincontestМунеб Тайм "Военная зарисовка". Сирия. Главные новости, серии
Мунеб Тайм Военная зарисовка. Сирия. Главные новости, серии
Мунеб Тайм "Военная зарисовка". Сирия. Главные новости, серии
© Фото : Мунеб Тайм, Stenincontest
2 из 9
© Фото : Сяоксю Пу, StenincontestСяоксю Пу "От пасторали к океану звезд". Китай. Главные новости, серии
Сяоксю Пу От пасторали к океану звезд. Китай. Главные новости, серии
Сяоксю Пу "От пасторали к океану звезд". Китай. Главные новости, серии
© Фото : Сяоксю Пу, Stenincontest
3 из 9
© Фото : Сергей Бобылев, StenincontestСергей Бобылев "Осуществленная мечта". Россия. Спорт, Одиночные фотографии
Сергей Бобылев Осуществленная мечта. Россия. Спорт, Одиночные фотографии
Сергей Бобылев "Осуществленная мечта". Россия. Спорт, Одиночные фотографии
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
4 из 9
© Фото : Ламберт Коулман, StenincontestЛамберт Коулман "Бузкаши, самая популярная таджикская игра". Франция. Спорт, серии
Ламберт Коулман Бузкаши, самая популярная таджикская игра. Франция. Спорт, серии
Ламберт Коулман "Бузкаши, самая популярная таджикская игра". Франция. Спорт, серии
© Фото : Ламберт Коулман, Stenincontest
5 из 9
© Фото : Джахид Апу, StenincontestДжахид Апу "Вольная птица". Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, серии
Джахид Апу Вольная птица. Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, серии
Джахид Апу "Вольная птица". Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Джахид Апу, Stenincontest
6 из 9
© Фото : Фабрис Мбонанкира, StenincontestФабрис Мбонанкира "Спящие королевы". Бурунди. Портрет. Герой нашего времени, серии
Фабрис Мбонанкира Спящие королевы. Бурунди. Портрет. Герой нашего времени, серии
Фабрис Мбонанкира "Спящие королевы". Бурунди. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Фабрис Мбонанкира, Stenincontest
7 из 9
© Фото : Шибашиш Саха, StenincontestШибашиш Саха "Рыбная ловля на Замшелой реке". Индия. Моя планета, серии
Шибашиш Саха Рыбная ловля на Замшелой реке. Индия. Моя планета, серии
Шибашиш Саха "Рыбная ловля на Замшелой реке". Индия. Моя планета, серии
© Фото : Шибашиш Саха, Stenincontest
8 из 9
© Фото : Джакомо д”Орландо, StenincontestДжакомо д”Орландо "Симбиоз". Италия. Моя планета, серии
Джакомо д”Орландо Симбиоз. Италия. Моя планета, серии
Джакомо д”Орландо "Симбиоз". Италия. Моя планета, серии
© Фото : Джакомо д”Орландо, Stenincontest
9 из 9
Армен Дургут "Прыжок со Старого моста в Боснии". Босния и Герцеговина. Спорт, одиночная фотография
© Фото : Армен Дургут, Stenincontest
1 из 9
Мунеб Тайм "Военная зарисовка". Сирия. Главные новости, серии
© Фото : Мунеб Тайм, Stenincontest
2 из 9
Сяоксю Пу "От пасторали к океану звезд". Китай. Главные новости, серии
© Фото : Сяоксю Пу, Stenincontest
3 из 9
Сергей Бобылев "Осуществленная мечта". Россия. Спорт, Одиночные фотографии
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
4 из 9
Ламберт Коулман "Бузкаши, самая популярная таджикская игра". Франция. Спорт, серии
© Фото : Ламберт Коулман, Stenincontest
5 из 9
Джахид Апу "Вольная птица". Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Джахид Апу, Stenincontest
6 из 9
Фабрис Мбонанкира "Спящие королевы". Бурунди. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Фабрис Мбонанкира, Stenincontest
7 из 9
Шибашиш Саха "Рыбная ловля на Замшелой реке". Индия. Моя планета, серии
© Фото : Шибашиш Саха, Stenincontest
8 из 9
Джакомо д”Орландо "Симбиоз". Италия. Моя планета, серии
© Фото : Джакомо д”Орландо, Stenincontest
9 из 9
Следуя сложившейся традиции, шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание номинаций и призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при, в сентябре.
С каждым годом география участников шорт-листа конкурса имени Стенина ширится. Не стал исключением и 2023 год: в конкурсный шорт-лист впервые вошли работы из Бурунди, Бахрейна и Боснии и Герцеговины. Всего же шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 16 стран, в том числе из Китая, Индии, Великобритании, Франции, России, Греции, Египта и других. Общее число работ, которое отсмотрело международное жюри конкурса в 2023 году, составило 3000 из 50 стран.
Вручение памятной награды куратору конкурса Стенина Оксане Олейник на церемонии закрытия международного фотографического фестиваля Xposure в Шардже - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Конкурс имени Андрея Стенина отмечен международным фотофестивалем Xposure
16 февраля, 14:15
"Это очень важное и долгожданное событие, как для участников, так и для организаторов конкурса. И наше международное жюри, и организационный комитет, вся рабочая группа каждый год волнуемся, переживаем, ждем, получаем работы. Каждый год надеемся, что все будет прекрасно, и каждый год, как мне кажется, наша планка повышается. На географической карте мира наш конкурс уже получил свою прекрасную точку притяжения, и к ней стремятся различные фотографы из множества стран, - прокомментировала объявление шорт-листа куратор конкурса им. Стенина Оксана Олейник. – Мы, конечно же, будем ждать дальнейших этапов, планируем провести выставку, планируем, как всегда, запустить международное роуд-шоу, но прежде всего, мы будем ждать объявления результатов - победителей и Гран-при конкурса. Сейчас же я приглашаю всех на сайт, stenincontest.ru/stenincontest.com, чтобы посмотреть прекрасный, фантастический шорт-лист этого года".
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в начале осени также на сайте. В планах конкурса до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.
Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Джакарте - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Выставка лауреатов конкурса имени Стенина открылась в Джакарте
13 марта, 10:43
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Посетитель на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Конкурс имени Андрея Стенина-2023 объявил первые итоги приема работ
20 марта, 11:00
 
КультураАндрей СтенинМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаФото - КультураРоссияКитайЮАРЮНЕСКОМИА "Россия сегодня"Новости агентстваНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала