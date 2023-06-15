Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года
© Фото : Адра Пайон, StenincontestАдра Пайон "Пламя и пепел". Испания. Главные новости, серии
© Фото : Адра Пайон, Stenincontest
Адра Пайон "Пламя и пепел". Испания. Главные новости, серии
МОСКВА, 15 июня — РИА Новости. Лауреаты 2023 года, вошедшие в шорт-лист Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены в Москве. Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа можно увидеть на русской и английской версиях сайта.
© Фото : Армен Дургут, StenincontestАрмен Дургут "Прыжок со Старого моста в Боснии". Босния и Герцеговина. Спорт, одиночная фотография
Армен Дургут "Прыжок со Старого моста в Боснии". Босния и Герцеговина. Спорт, одиночная фотография
© Фото : Армен Дургут, Stenincontest
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© Фото : Мунеб Тайм, StenincontestМунеб Тайм "Военная зарисовка". Сирия. Главные новости, серии
Мунеб Тайм "Военная зарисовка". Сирия. Главные новости, серии
© Фото : Мунеб Тайм, Stenincontest
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© Фото : Сяоксю Пу, StenincontestСяоксю Пу "От пасторали к океану звезд". Китай. Главные новости, серии
Сяоксю Пу "От пасторали к океану звезд". Китай. Главные новости, серии
© Фото : Сяоксю Пу, Stenincontest
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© Фото : Сергей Бобылев, StenincontestСергей Бобылев "Осуществленная мечта". Россия. Спорт, Одиночные фотографии
Сергей Бобылев "Осуществленная мечта". Россия. Спорт, Одиночные фотографии
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
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© Фото : Ламберт Коулман, StenincontestЛамберт Коулман "Бузкаши, самая популярная таджикская игра". Франция. Спорт, серии
Ламберт Коулман "Бузкаши, самая популярная таджикская игра". Франция. Спорт, серии
© Фото : Ламберт Коулман, Stenincontest
5 из 9
© Фото : Джахид Апу, StenincontestДжахид Апу "Вольная птица". Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, серии
Джахид Апу "Вольная птица". Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Джахид Апу, Stenincontest
6 из 9
© Фото : Фабрис Мбонанкира, StenincontestФабрис Мбонанкира "Спящие королевы". Бурунди. Портрет. Герой нашего времени, серии
Фабрис Мбонанкира "Спящие королевы". Бурунди. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Фабрис Мбонанкира, Stenincontest
7 из 9
© Фото : Шибашиш Саха, StenincontestШибашиш Саха "Рыбная ловля на Замшелой реке". Индия. Моя планета, серии
Шибашиш Саха "Рыбная ловля на Замшелой реке". Индия. Моя планета, серии
© Фото : Шибашиш Саха, Stenincontest
8 из 9
© Фото : Джакомо д”Орландо, StenincontestДжакомо д”Орландо "Симбиоз". Италия. Моя планета, серии
Джакомо д”Орландо "Симбиоз". Италия. Моя планета, серии
© Фото : Джакомо д”Орландо, Stenincontest
9 из 9
Армен Дургут "Прыжок со Старого моста в Боснии". Босния и Герцеговина. Спорт, одиночная фотография
© Фото : Армен Дургут, Stenincontest
1 из 9
Мунеб Тайм "Военная зарисовка". Сирия. Главные новости, серии
© Фото : Мунеб Тайм, Stenincontest
2 из 9
Сяоксю Пу "От пасторали к океану звезд". Китай. Главные новости, серии
© Фото : Сяоксю Пу, Stenincontest
3 из 9
Сергей Бобылев "Осуществленная мечта". Россия. Спорт, Одиночные фотографии
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
4 из 9
Ламберт Коулман "Бузкаши, самая популярная таджикская игра". Франция. Спорт, серии
© Фото : Ламберт Коулман, Stenincontest
5 из 9
Джахид Апу "Вольная птица". Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Джахид Апу, Stenincontest
6 из 9
Фабрис Мбонанкира "Спящие королевы". Бурунди. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Фабрис Мбонанкира, Stenincontest
7 из 9
Шибашиш Саха "Рыбная ловля на Замшелой реке". Индия. Моя планета, серии
© Фото : Шибашиш Саха, Stenincontest
8 из 9
Джакомо д”Орландо "Симбиоз". Италия. Моя планета, серии
© Фото : Джакомо д”Орландо, Stenincontest
9 из 9
Следуя сложившейся традиции, шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание номинаций и призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при, в сентябре.
С каждым годом география участников шорт-листа конкурса имени Стенина ширится. Не стал исключением и 2023 год: в конкурсный шорт-лист впервые вошли работы из Бурунди, Бахрейна и Боснии и Герцеговины. Всего же шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 16 стран, в том числе из Китая, Индии, Великобритании, Франции, России, Греции, Египта и других. Общее число работ, которое отсмотрело международное жюри конкурса в 2023 году, составило 3000 из 50 стран.
"Это очень важное и долгожданное событие, как для участников, так и для организаторов конкурса. И наше международное жюри, и организационный комитет, вся рабочая группа каждый год волнуемся, переживаем, ждем, получаем работы. Каждый год надеемся, что все будет прекрасно, и каждый год, как мне кажется, наша планка повышается. На географической карте мира наш конкурс уже получил свою прекрасную точку притяжения, и к ней стремятся различные фотографы из множества стран, - прокомментировала объявление шорт-листа куратор конкурса им. Стенина Оксана Олейник. – Мы, конечно же, будем ждать дальнейших этапов, планируем провести выставку, планируем, как всегда, запустить международное роуд-шоу, но прежде всего, мы будем ждать объявления результатов - победителей и Гран-при конкурса. Сейчас же я приглашаю всех на сайт, stenincontest.ru/stenincontest.com, чтобы посмотреть прекрасный, фантастический шорт-лист этого года".
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в начале осени также на сайте. В планах конкурса до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).