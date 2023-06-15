https://ria.ru/20230615/sammit-1878338285.html
Путин пригласил президента Алжира на саммит Россия — Африка
Путин пригласил президента Алжира на саммит Россия — Африка - РИА Новости, 15.06.2023
Путин пригласил президента Алжира на саммит Россия — Африка
Президент РФ Владимир Путин в ходе государственного визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна пригласил его на саммит "Россия-Африка". РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:20
2023-06-15T14:20
2023-06-15T14:22
алжир (провинция)
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владимир путин
абдельмаджид теббун
санкт-петербург
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе государственного визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна пригласил его на саммит "Россия-Африка"."Забегая вперед отмечу, мы будем рады Вас видеть в Петербурге в конце июля на втором саммите "Россия-Африка"", - сказал Путин.Второй саммит "Россия-Африка" состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля.
https://ria.ru/20230508/tovarooborot-1870483693.html
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алжир (провинция), россия, владимир путин, абдельмаджид теббун, санкт-петербург, в мире
Алжир (провинция), Россия, Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун, Санкт-Петербург, В мире
Путин пригласил президента Алжира на саммит Россия — Африка
Путин пригласил президента Алжира Теббуна на саммит Россия — Африка