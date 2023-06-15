https://ria.ru/20230615/rusagro-1878479760.html

"Русагро" модернизирует сахарные заводы в Тамбовской области

"Русагро" модернизирует сахарные заводы в Тамбовской области - РИА Новости, 15.06.2023

"Русагро" модернизирует сахарные заводы в Тамбовской области

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума, что компания "Русагро"... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:28

2023-06-15T21:28

2023-06-15T21:28

тамбовская область

максим егоров

русагро

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума, что компания "Русагро" модернизирует сахарные заводы в Тамбовской области и увеличит объём производства. "Русагро" — один из основных бизнесов. Основные доходы они получают на территории Тамбовской области. Поэтому у нас с ними заключено соглашение по увеличению объёма сахара, и они будут модернизировать соответствующие заводы", — сказал Егоров. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что "Русагро" модернизирует все три свои завода в Тамбовской области: Никифоровский, Знаменский и Жердевский. Их инвестиционный проект предполагает вложение 5,6 миллиарда рублей до 2027 года. "Группа компаний "Русагро" в январе текущего года внесла изменения в проект и увеличила объем инвестиций до 25,9 миллиарда рублей со сроком реализации до 2042 года", — сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Артем Смирнов

максим егоров, русагро , санкт-петербург