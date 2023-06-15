https://ria.ru/20230615/rusagro-1878479760.html
"Русагро" модернизирует сахарные заводы в Тамбовской области
"Русагро" модернизирует сахарные заводы в Тамбовской области - РИА Новости, 15.06.2023
"Русагро" модернизирует сахарные заводы в Тамбовской области
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума, что компания "Русагро"... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:28
2023-06-15T21:28
2023-06-15T21:28
тамбовская область
максим егоров
русагро
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152841/52/1528415271_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_33f9099b5b3991ab28346d2809076ba0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума, что компания "Русагро" модернизирует сахарные заводы в Тамбовской области и увеличит объём производства. "Русагро" — один из основных бизнесов. Основные доходы они получают на территории Тамбовской области. Поэтому у нас с ними заключено соглашение по увеличению объёма сахара, и они будут модернизировать соответствующие заводы", — сказал Егоров. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что "Русагро" модернизирует все три свои завода в Тамбовской области: Никифоровский, Знаменский и Жердевский. Их инвестиционный проект предполагает вложение 5,6 миллиарда рублей до 2027 года. "Группа компаний "Русагро" в январе текущего года внесла изменения в проект и увеличила объем инвестиций до 25,9 миллиарда рублей со сроком реализации до 2042 года", — сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://realty.ria.ru/20230313/ofis-1857056415.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152841/52/1528415271_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7cdc17712cdcdb5b466c2ed824c653e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим егоров, русагро , санкт-петербург
Тамбовская область, Максим Егоров, Русагро , Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума, что компания "Русагро" модернизирует сахарные заводы в Тамбовской области и увеличит объём производства.
"Русагро" — один из основных бизнесов. Основные доходы они получают на территории Тамбовской области. Поэтому у нас с ними заключено соглашение по увеличению объёма сахара, и они будут модернизировать соответствующие заводы", — сказал Егоров.
Структура "Русагро" арендовала офис покинувшей РФ немецкой компании Wella
В пресс-службе регионального правительства уточнили, что "Русагро" модернизирует все три свои завода в Тамбовской области: Никифоровский, Знаменский и Жердевский. Их инвестиционный проект предполагает вложение 5,6 миллиарда рублей до 2027 года.
"Группа компаний "Русагро
" в январе текущего года внесла изменения в проект и увеличила объем инвестиций до 25,9 миллиарда рублей со сроком реализации до 2042 года", — сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.