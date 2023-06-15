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"Русагро" модернизирует сахарные заводы в Тамбовской области - РИА Новости, 15.06.2023
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Тамбовская область
 
21:28 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/rusagro-1878479760.html
"Русагро" модернизирует сахарные заводы в Тамбовской области
"Русагро" модернизирует сахарные заводы в Тамбовской области - РИА Новости, 15.06.2023
"Русагро" модернизирует сахарные заводы в Тамбовской области
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума, что компания "Русагро"... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:28
2023-06-15T21:28
тамбовская область
максим егоров
русагро
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума, что компания "Русагро" модернизирует сахарные заводы в Тамбовской области и увеличит объём производства. "Русагро" — один из основных бизнесов. Основные доходы они получают на территории Тамбовской области. Поэтому у нас с ними заключено соглашение по увеличению объёма сахара, и они будут модернизировать соответствующие заводы", — сказал Егоров. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что "Русагро" модернизирует все три свои завода в Тамбовской области: Никифоровский, Знаменский и Жердевский. Их инвестиционный проект предполагает вложение 5,6 миллиарда рублей до 2027 года. "Группа компаний "Русагро" в январе текущего года внесла изменения в проект и увеличила объем инвестиций до 25,9 миллиарда рублей со сроком реализации до 2042 года", — сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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максим егоров, русагро , санкт-петербург
Тамбовская область, Максим Егоров, Русагро , Санкт-Петербург

"Русагро" модернизирует сахарные заводы в Тамбовской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сахар
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума, что компания "Русагро" модернизирует сахарные заводы в Тамбовской области и увеличит объём производства.
"Русагро" — один из основных бизнесов. Основные доходы они получают на территории Тамбовской области. Поэтому у нас с ними заключено соглашение по увеличению объёма сахара, и они будут модернизировать соответствующие заводы", — сказал Егоров.
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В пресс-службе регионального правительства уточнили, что "Русагро" модернизирует все три свои завода в Тамбовской области: Никифоровский, Знаменский и Жердевский. Их инвестиционный проект предполагает вложение 5,6 миллиарда рублей до 2027 года.
"Группа компаний "Русагро" в январе текущего года внесла изменения в проект и увеличила объем инвестиций до 25,9 миллиарда рублей со сроком реализации до 2042 года", — сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Тамбовская областьМаксим ЕгоровРусагроСанкт-Петербург
 
 
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