https://ria.ru/20230615/ruptly-1878317328.html

Глава Ruptly рассказала, что агентство полагается на молодых сотрудников

Глава Ruptly рассказала, что агентство полагается на молодых сотрудников - РИА Новости, 15.06.2023

Глава Ruptly рассказала, что агентство полагается на молодых сотрудников

Идея набирать в штат молодых и перспективных сотрудников, а затем обучать их в процессе работы помогла агентству справится с дефицитом специалистов в 2022 году, РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:26

2023-06-15T13:26

2023-06-15T13:31

пмэф-2023

технологии

экономика

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Идея набирать в штат молодых и перспективных сотрудников, а затем обучать их в процессе работы помогла агентству справится с дефицитом специалистов в 2022 году, сообщила руководитель видеоагентства Ruptly, входящего в состав телекомпании RT, Динара Токтосунова. "У нас была проблема с дефицитом и уходом вообще специалистов, и тут не то что бы наше ноу-хау, но то, что мы делаем: мы стараемся опять же брать в штат как можно больше толковых ребят, выращивать их, и такая, как бы, собственно, школа у нас. И да, потихонечку наращиваем этот штат, у нас действительно штат разработчиков в IT вырос чуть ли не в два, не в три раза за это время", - рассказала Токтосунова в ходе конференции на Петербургском международном экономическом форуме. Сложности у компании возникли 7 апреля 2022 года, когда все серверы и хранилища данных на 150 тысяч единиц контента были в один момент заблокированы, однако это не позволило СМИ закрыться, а наоборот найти новые пути решения проблемы. По информации Токтосуновой, преодолеть кризис помогло наличие партнеров и открытых контрактов в IT-сервисах, а также вовлеченность в процесс руководящего состава и техдиректоров со стороны разработки с глубоким пониманием бизнеса. "Благодаря тому, что у нас своя команда разработчиков, которые хорошо понимают и наш бизнес, контент, и при этом хорошо понимают технологии, мы смогли как-то быстро перестроится и правильно скоммуницировать свои нужды разработчикам продукта и вообще максимально все зациклили на собственных разработках", - отметила руководитель Ruptly. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20210510/zhurnalisty-1731644482.html

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технологии, экономика