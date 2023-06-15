Рейтинг@Mail.ru
Глава Ruptly рассказала, что агентство полагается на молодых сотрудников - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
13:26 15.06.2023 (обновлено: 13:31 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/ruptly-1878317328.html
Глава Ruptly рассказала, что агентство полагается на молодых сотрудников
Глава Ruptly рассказала, что агентство полагается на молодых сотрудников - РИА Новости, 15.06.2023
Глава Ruptly рассказала, что агентство полагается на молодых сотрудников
Идея набирать в штат молодых и перспективных сотрудников, а затем обучать их в процессе работы помогла агентству справится с дефицитом специалистов в 2022 году, РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:26
2023-06-15T13:31
пмэф-2023
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878319153_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_45748c5385a694da790c27795a0b90b7.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Идея набирать в штат молодых и перспективных сотрудников, а затем обучать их в процессе работы помогла агентству справится с дефицитом специалистов в 2022 году, сообщила руководитель видеоагентства Ruptly, входящего в состав телекомпании RT, Динара Токтосунова. "У нас была проблема с дефицитом и уходом вообще специалистов, и тут не то что бы наше ноу-хау, но то, что мы делаем: мы стараемся опять же брать в штат как можно больше толковых ребят, выращивать их, и такая, как бы, собственно, школа у нас. И да, потихонечку наращиваем этот штат, у нас действительно штат разработчиков в IT вырос чуть ли не в два, не в три раза за это время", - рассказала Токтосунова в ходе конференции на Петербургском международном экономическом форуме. Сложности у компании возникли 7 апреля 2022 года, когда все серверы и хранилища данных на 150 тысяч единиц контента были в один момент заблокированы, однако это не позволило СМИ закрыться, а наоборот найти новые пути решения проблемы. По информации Токтосуновой, преодолеть кризис помогло наличие партнеров и открытых контрактов в IT-сервисах, а также вовлеченность в процесс руководящего состава и техдиректоров со стороны разработки с глубоким пониманием бизнеса. "Благодаря тому, что у нас своя команда разработчиков, которые хорошо понимают и наш бизнес, контент, и при этом хорошо понимают технологии, мы смогли как-то быстро перестроится и правильно скоммуницировать свои нужды разработчикам продукта и вообще максимально все зациклили на собственных разработках", - отметила руководитель Ruptly. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20210510/zhurnalisty-1731644482.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878319153_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b1439c2e17bb8fc4b1d76f00b9b1b3a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, экономика
ПМЭФ-2023, Технологии, Экономика
Глава Ruptly рассказала, что агентство полагается на молодых сотрудников

Глава Ruptly Токтосунова: агентство старается брать в штат и обучать молодых сотрудников

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкРуководитель, Ruptly Динара Токтосунова
Руководитель, Ruptly Динара Токтосунова - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Руководитель, Ruptly Динара Токтосунова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Идея набирать в штат молодых и перспективных сотрудников, а затем обучать их в процессе работы помогла агентству справится с дефицитом специалистов в 2022 году, сообщила руководитель видеоагентства Ruptly, входящего в состав телекомпании RT, Динара Токтосунова.
"У нас была проблема с дефицитом и уходом вообще специалистов, и тут не то что бы наше ноу-хау, но то, что мы делаем: мы стараемся опять же брать в штат как можно больше толковых ребят, выращивать их, и такая, как бы, собственно, школа у нас. И да, потихонечку наращиваем этот штат, у нас действительно штат разработчиков в IT вырос чуть ли не в два, не в три раза за это время", - рассказала Токтосунова в ходе конференции на Петербургском международном экономическом форуме.
ПМЭФ-2023. День второй
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

Сессия Место для каждого: образование и наука в аграрных университетах

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

Посетители форума у стенда Московской области в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

Александр Шарабайко, Член правления, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам, ПАО ФосАгро и Алмир Америко, Руководитель московского офиса Бразильского агентства по развитию экспорта Апекс Бразил

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

Стенд Виноград на выставке

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

Стенд РИА Новости

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

Стенд Псковской области на выставке

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

Сессия Международная кооперация: от задач к решению

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

Посетители на 2-ой Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
Сложности у компании возникли 7 апреля 2022 года, когда все серверы и хранилища данных на 150 тысяч единиц контента были в один момент заблокированы, однако это не позволило СМИ закрыться, а наоборот найти новые пути решения проблемы.
По информации Токтосуновой, преодолеть кризис помогло наличие партнеров и открытых контрактов в IT-сервисах, а также вовлеченность в процесс руководящего состава и техдиректоров со стороны разработки с глубоким пониманием бизнеса.
"Благодаря тому, что у нас своя команда разработчиков, которые хорошо понимают и наш бизнес, контент, и при этом хорошо понимают технологии, мы смогли как-то быстро перестроится и правильно скоммуницировать свои нужды разработчикам продукта и вообще максимально все зациклили на собственных разработках", - отметила руководитель Ruptly.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Участники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армии (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
В СЖР оценили ситуацию с избиением стрингера Ruptly на Украине
10 мая 2021, 11:58
 
ПМЭФ-2023ТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала