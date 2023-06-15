Глава Ruptly рассказала, что агентство полагается на молодых сотрудников

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Идея набирать в штат молодых и перспективных сотрудников, а затем обучать их в процессе работы помогла агентству справится с дефицитом специалистов в 2022 году, сообщила руководитель видеоагентства Ruptly, входящего в состав телекомпании RT, Динара Токтосунова. "У нас была проблема с дефицитом и уходом вообще специалистов, и тут не то что бы наше ноу-хау, но то, что мы делаем: мы стараемся опять же брать в штат как можно больше толковых ребят, выращивать их, и такая, как бы, собственно, школа у нас. И да, потихонечку наращиваем этот штат, у нас действительно штат разработчиков в IT вырос чуть ли не в два, не в три раза за это время", - рассказала Токтосунова в ходе конференции на Петербургском международном экономическом форуме. Сложности у компании возникли 7 апреля 2022 года, когда все серверы и хранилища данных на 150 тысяч единиц контента были в один момент заблокированы, однако это не позволило СМИ закрыться, а наоборот найти новые пути решения проблемы. По информации Токтосуновой, преодолеть кризис помогло наличие партнеров и открытых контрактов в IT-сервисах, а также вовлеченность в процесс руководящего состава и техдиректоров со стороны разработки с глубоким пониманием бизнеса. "Благодаря тому, что у нас своя команда разработчиков, которые хорошо понимают и наш бизнес, контент, и при этом хорошо понимают технологии, мы смогли как-то быстро перестроится и правильно скоммуницировать свои нужды разработчикам продукта и вообще максимально все зациклили на собственных разработках", - отметила руководитель Ruptly. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Идея набирать в штат молодых и перспективных сотрудников, а затем обучать их в процессе работы помогла агентству справится с дефицитом специалистов в 2022 году, сообщила руководитель видеоагентства Ruptly, входящего в состав телекомпании RT, Динара Токтосунова.
"У нас была проблема с дефицитом и уходом вообще специалистов, и тут не то что бы наше ноу-хау, но то, что мы делаем: мы стараемся опять же брать в штат как можно больше толковых ребят, выращивать их, и такая, как бы, собственно, школа у нас. И да, потихонечку наращиваем этот штат, у нас действительно штат разработчиков в IT вырос чуть ли не в два, не в три раза за это время", - рассказала Токтосунова в ходе конференции на Петербургском международном экономическом форуме.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Сложности у компании возникли 7 апреля 2022 года, когда все серверы и хранилища данных на 150 тысяч единиц контента были в один момент заблокированы, однако это не позволило СМИ закрыться, а наоборот найти новые пути решения проблемы.
По информации Токтосуновой, преодолеть кризис помогло наличие партнеров и открытых контрактов в IT-сервисах, а также вовлеченность в процесс руководящего состава и техдиректоров со стороны разработки с глубоким пониманием бизнеса.
"Благодаря тому, что у нас своя команда разработчиков, которые хорошо понимают и наш бизнес, контент, и при этом хорошо понимают технологии, мы смогли как-то быстро перестроится и правильно скоммуницировать свои нужды разработчикам продукта и вообще максимально все зациклили на собственных разработках", - отметила руководитель Ruptly.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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