https://ria.ru/20230615/rossiya-1878256512.html

НАТО внимательно следит за ядерным потенциалом России, заявил Столтенберг

НАТО внимательно следит за ядерным потенциалом России, заявил Столтенберг - РИА Новости, 15.06.2023

НАТО внимательно следит за ядерным потенциалом России, заявил Столтенберг

НАТО внимательно наблюдает за тем, что делает Россия в отношении своего ядерного потенциала, но пока не видит каких-либо тревожных изменений, сообщил генсек... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:05

2023-06-15T11:05

2023-06-15T11:05

в мире

россия

сша

йенс столтенберг

нато

ядерное оружие

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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. НАТО внимательно наблюдает за тем, что делает Россия в отношении своего ядерного потенциала, но пока не видит каких-либо тревожных изменений, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом двухдневной встречи в Брюсселе глав минобороны стран блока. В рамках встречи глав минобороны НАТО состоится также заседание Группы по ядерному планированию альянса, на котором будут обсуждать "сдерживание России". "Мы внимательно следим, что делает Россия, но мы не видим никаких изменений в позиционировании ее потенциала, которые бы потребовали наших ответных шагов. Но мы видим, что Россия вкладывала большие инвестиции в новые современные ядерные возможности, а также развернула много новых возможностей, включая у границ НАТО, в частности, на крайнем Севере", - сказал Столтенберг, по мнению которого "российская ядерная риторика опасна". Он подчеркнул, что на российские действия альянс "уже отреагировал усилением на восточном фланге". "Мы продолжим следить и принимать необходимые решения", - сказал генсек. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе не могут не вызывать озабоченность.

https://ria.ru/20230609/nato-1877003872.html

https://ria.ru/20230601/rakety-1875380606.html

https://ria.ru/20230527/armiya-1874484982.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, йенс столтенберг, нато, ядерное оружие