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Росбанк тестирует переводы в СБП между странами ЕАЭС

Росбанк тестирует переводы в СБП между странами ЕАЭС - РИА Новости, 15.06.2023

Росбанк тестирует переводы в СБП между странами ЕАЭС

Росбанк участвует в тестировании трансграничных операций в рублях в системе быстрых платежей (СБП) между пятью странами Евразийского экономического союза... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T06:13

2023-06-15T06:13

2023-06-15T07:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Росбанк участвует в тестировании трансграничных операций в рублях в системе быстрых платежей (СБП) между пятью странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассказала РИА Новости в интервью в рамках ПМЭФ глава кредитной организации Наталья Воеводина. "Участвуем в этом проекте, тестируем совместно с НСПК этот вид переводов. Там сейчас участвуют пять стран ближнего зарубежья из ЕАЭС", - ответила она на вопрос, участвует ли банк в пилоте по международным переводам через Систему быстрых платежей. По словам Воеводиной, пока планируется, что транзакции будут в рублях. Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код. В декабре прошлого года успешно прошел пилотный проект по запуску переводов в Белоруссию через СБП, а ряд крупных банков готовится масштабировать проект. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, технологии, россия, белоруссия, росбанк, евразийский экономический союз