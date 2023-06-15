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"Эксперт РА" считает мировую рецессию главным риском для экономики России - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
06:32 15.06.2023 (обновлено: 07:03 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/retsessiya-1878209223.html
"Эксперт РА" считает мировую рецессию главным риском для экономики России
"Эксперт РА" считает мировую рецессию главным риском для экономики России - РИА Новости, 15.06.2023
"Эксперт РА" считает мировую рецессию главным риском для экономики России
Основным вызовом для экономики России сейчас является дальнейшее замедление деловой активности в мире, поскольку даже мягкая рецессия ударит по ценам на... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T06:32
2023-06-15T07:03
пмэф-2023
экономика
россия
эксперт ра
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Основным вызовом для экономики России сейчас является дальнейшее замедление деловой активности в мире, поскольку даже мягкая рецессия ударит по ценам на российский экспорт, сообщила РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "На наш взгляд, основным риском является усиление глобального замедления и удар по ценам на наш экспорт", - сказала она в кулуарах ПМЭФ. Чекурова отметила, что даже мягкая рецессия приведет к снижению экспортных поступлений, которые уже сейчас ниже прошлогодних рекордов. Это скажется на компаниях и потребителях, усиливая давление на подавленный спрос. При этом риски, реализовавшиеся в прошлом году, уже стали привычными для страны – экономика адаптировалась, заключила глава "Эксперт РА". По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, эксперт ра, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Эксперт РА, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
"Эксперт РА" считает мировую рецессию главным риском для экономики России

Глава "Эксперт РА": мировая рецессия станет главным риском для экономики России

© Фото : "Эксперт РА"Глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова
Глава рейтингового агентства Эксперт РА Марина Чекурова - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : "Эксперт РА"
Глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Основным вызовом для экономики России сейчас является дальнейшее замедление деловой активности в мире, поскольку даже мягкая рецессия ударит по ценам на российский экспорт, сообщила РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
«
"На наш взгляд, основным риском является усиление глобального замедления и удар по ценам на наш экспорт", - сказала она в кулуарах ПМЭФ.
Чекурова отметила, что даже мягкая рецессия приведет к снижению экспортных поступлений, которые уже сейчас ниже прошлогодних рекордов. Это скажется на компаниях и потребителях, усиливая давление на подавленный спрос.
При этом риски, реализовавшиеся в прошлом году, уже стали привычными для страны – экономика адаптировалась, заключила глава "Эксперт РА".
По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияЭксперт РАМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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