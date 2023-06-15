"Эксперт РА" считает мировую рецессию главным риском для экономики России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Основным вызовом для экономики России сейчас является дальнейшее замедление деловой активности в мире, поскольку даже мягкая рецессия ударит по ценам на российский экспорт, сообщила РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "На наш взгляд, основным риском является усиление глобального замедления и удар по ценам на наш экспорт", - сказала она в кулуарах ПМЭФ. Чекурова отметила, что даже мягкая рецессия приведет к снижению экспортных поступлений, которые уже сейчас ниже прошлогодних рекордов. Это скажется на компаниях и потребителях, усиливая давление на подавленный спрос. При этом риски, реализовавшиеся в прошлом году, уже стали привычными для страны – экономика адаптировалась, заключила глава "Эксперт РА". По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Основным вызовом для экономики России сейчас является дальнейшее замедление деловой активности в мире, поскольку даже мягкая рецессия ударит по ценам на российский экспорт, сообщила РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
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"На наш взгляд, основным риском является усиление глобального замедления и удар по ценам на наш экспорт", - сказала она в кулуарах ПМЭФ.
Чекурова отметила, что даже мягкая рецессия приведет к снижению экспортных поступлений, которые уже сейчас ниже прошлогодних рекордов. Это скажется на компаниях и потребителях, усиливая давление на подавленный спрос.
При этом риски, реализовавшиеся в прошлом году, уже стали привычными для страны – экономика адаптировалась, заключила глава "Эксперт РА".
По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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