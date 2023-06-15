https://ria.ru/20230615/retsessiya-1878209223.html

"Эксперт РА" считает мировую рецессию главным риском для экономики России

"Эксперт РА" считает мировую рецессию главным риском для экономики России - РИА Новости, 15.06.2023

"Эксперт РА" считает мировую рецессию главным риском для экономики России

Основным вызовом для экономики России сейчас является дальнейшее замедление деловой активности в мире, поскольку даже мягкая рецессия ударит по ценам на... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T06:32

2023-06-15T06:32

2023-06-15T07:03

пмэф-2023

экономика

россия

эксперт ра

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817870076_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bba915d7e1cd176834a61e4f4821036d.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Основным вызовом для экономики России сейчас является дальнейшее замедление деловой активности в мире, поскольку даже мягкая рецессия ударит по ценам на российский экспорт, сообщила РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "На наш взгляд, основным риском является усиление глобального замедления и удар по ценам на наш экспорт", - сказала она в кулуарах ПМЭФ. Чекурова отметила, что даже мягкая рецессия приведет к снижению экспортных поступлений, которые уже сейчас ниже прошлогодних рекордов. Это скажется на компаниях и потребителях, усиливая давление на подавленный спрос. При этом риски, реализовавшиеся в прошлом году, уже стали привычными для страны – экономика адаптировалась, заключила глава "Эксперт РА". По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, эксперт ра, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)