Беглов заявил о реформе дорожных служб Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Дорожные службы в Санкт-Петербурге, которые занимаются уборкой, ждет реформа, отрасль планируется вернуть под контроль города, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Дорожными службами займемся на следующем этапе реформы. Отмечу, что даже при существующей системе они сработали минувшей зимой лучше, чем годом раньше. Определенные проблемы сохранялись. Мы удвоили количество площадок для временного складирования снега. За счет этого уменьшили "плечо вывоза", прежде всего – в четырех центральных районах. И обошлись без создания "снежных хребтов", - рассказал он. По словам губернатора, отрасль планируется вернуть под контроль города. "Переходным для дорожников станет следующий, 2024 год. Возвращать эту отрасль под контроль города будем по уже отработанному алгоритму, с учетом опыта жилищников. Активнее начнем пополнять парк крупной уборочной техники. В этом году за 3,8 миллиарда рублей приобретем 265 единиц для расчистки магистралей и тротуаров. Дальше планируем сохранить уровень закупок, пока не нарастим группировку до 3 тысяч единиц. Если будет возможность – доведем ее до 3,5 тысячи. При должном числе водителей это позволит убирать улицы и магистрали Северной столицы без авралов и с необходимым качеством", - отметил Беглов. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Дорожные службы в Санкт-Петербурге, которые занимаются уборкой, ждет реформа, отрасль планируется вернуть под контроль города, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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"Дорожными службами займемся на следующем этапе реформы. Отмечу, что даже при существующей системе они сработали минувшей зимой лучше, чем годом раньше. Определенные проблемы сохранялись. Мы удвоили количество площадок для временного складирования снега. За счет этого уменьшили "плечо вывоза", прежде всего – в четырех центральных районах. И обошлись без создания "снежных хребтов", - рассказал он.
По словам губернатора, отрасль планируется вернуть под контроль города.
"Переходным для дорожников станет следующий, 2024 год. Возвращать эту отрасль под контроль города будем по уже отработанному алгоритму, с учетом опыта жилищников. Активнее начнем пополнять парк крупной уборочной техники. В этом году за 3,8 миллиарда рублей приобретем 265 единиц для расчистки магистралей и тротуаров. Дальше планируем сохранить уровень закупок, пока не нарастим группировку до 3 тысяч единиц. Если будет возможность – доведем ее до 3,5 тысячи. При должном числе водителей это позволит убирать улицы и магистрали Северной столицы без авралов и с необходимым качеством", - отметил Беглов.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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