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Беглов заявил о реформе дорожных служб Петербурга - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
07:48 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/reforma-1878216480.html
Беглов заявил о реформе дорожных служб Петербурга
Беглов заявил о реформе дорожных служб Петербурга - РИА Новости, 15.06.2023
Беглов заявил о реформе дорожных служб Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Дорожные службы в Санкт-Петербурге, которые занимаются уборкой, ждет реформа, отрасль планируется вернуть под контроль... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T07:48
2023-06-15T07:48
пмэф-2023
жкх
санкт-петербург
александр беглов
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Дорожные службы в Санкт-Петербурге, которые занимаются уборкой, ждет реформа, отрасль планируется вернуть под контроль города, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Дорожными службами займемся на следующем этапе реформы. Отмечу, что даже при существующей системе они сработали минувшей зимой лучше, чем годом раньше. Определенные проблемы сохранялись. Мы удвоили количество площадок для временного складирования снега. За счет этого уменьшили "плечо вывоза", прежде всего – в четырех центральных районах. И обошлись без создания "снежных хребтов", - рассказал он. По словам губернатора, отрасль планируется вернуть под контроль города. "Переходным для дорожников станет следующий, 2024 год. Возвращать эту отрасль под контроль города будем по уже отработанному алгоритму, с учетом опыта жилищников. Активнее начнем пополнять парк крупной уборочной техники. В этом году за 3,8 миллиарда рублей приобретем 265 единиц для расчистки магистралей и тротуаров. Дальше планируем сохранить уровень закупок, пока не нарастим группировку до 3 тысяч единиц. Если будет возможность – доведем ее до 3,5 тысячи. При должном числе водителей это позволит убирать улицы и магистрали Северной столицы без авралов и с необходимым качеством", - отметил Беглов. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Новости
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жкх, санкт-петербург, александр беглов, общество
ПМЭФ-2023, ЖКХ, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Общество
Беглов заявил о реформе дорожных служб Петербурга

Беглов: дорожные службы Петербурга ждет реформа, их планируют вернуть под контроль города

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Дорожные службы в Санкт-Петербурге, которые занимаются уборкой, ждет реформа, отрасль планируется вернуть под контроль города, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«
"Дорожными службами займемся на следующем этапе реформы. Отмечу, что даже при существующей системе они сработали минувшей зимой лучше, чем годом раньше. Определенные проблемы сохранялись. Мы удвоили количество площадок для временного складирования снега. За счет этого уменьшили "плечо вывоза", прежде всего – в четырех центральных районах. И обошлись без создания "снежных хребтов", - рассказал он.
По словам губернатора, отрасль планируется вернуть под контроль города.
"Переходным для дорожников станет следующий, 2024 год. Возвращать эту отрасль под контроль города будем по уже отработанному алгоритму, с учетом опыта жилищников. Активнее начнем пополнять парк крупной уборочной техники. В этом году за 3,8 миллиарда рублей приобретем 265 единиц для расчистки магистралей и тротуаров. Дальше планируем сохранить уровень закупок, пока не нарастим группировку до 3 тысяч единиц. Если будет возможность – доведем ее до 3,5 тысячи. При должном числе водителей это позволит убирать улицы и магистрали Северной столицы без авралов и с необходимым качеством", - отметил Беглов.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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ПМЭФ-2023ЖКХСанкт-ПетербургАлександр БегловОбщество
 
 
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