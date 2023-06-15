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Китайские предприниматели заявили о росте доли расчетов в нацвалютах

Китайские предприниматели заявили о росте доли расчетов в нацвалютах - РИА Новости, 15.06.2023

Китайские предприниматели заявили о росте доли расчетов в нацвалютах

Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем будет расти, это отвечает интересам двух стран, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T03:09

2023-06-15T03:09

2023-06-15T07:11

пмэф-2023

экономика

россия

китай

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем будет расти, это отвечает интересам двух стран, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь. "Согласно имеющимся у нас данным, на сегодняшний день 70% торговых контрактов между Китаем и Россией предполагают расчеты в национальных валютах. Это, во-первых, способствует росту двусторонней торговли, а во-вторых, позволяет снижать валютные риски, стабилизирует валюты наших стран", - сказал он. По его словам, китайская сторона стремится повысить международную роль своей валюты, "а рост товарооборота с Россией как раз способствует дальнейшей интернационализации юаня". "Мы надеемся, что одновременно с ростом российско-китайского товарооборота будет расти и доля расчетов в национальных валютах", - добавил Чжоу Лицюнь. "В последние два года объем российско-китайской торговли рос быстрыми темпами и в 2022 году достиг отметки в 190 миллиардов долларов. За период с января по апрель 2023 года двусторонний товарооборот вырос на 40% и достиг 70 миллиардов долларов. Исходя из таких темпов, по итогам года он превысит 200 миллиардов долларов. На этом фоне существенно вырастут и расчеты в национальных валютах", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, россия, китай