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Пасечник оценил работу системы ПВО в ЛНР против ракет Storm Shadow - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 15.06.2023 (обновлено: 12:24 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/pvo-1878289632.html
Пасечник оценил работу системы ПВО в ЛНР против ракет Storm Shadow
Пасечник оценил работу системы ПВО в ЛНР против ракет Storm Shadow - РИА Новости, 15.06.2023
Пасечник оценил работу системы ПВО в ЛНР против ракет Storm Shadow
Система ПВО в ЛНР против ракет Storm Shadow на сегодняшний день работает достаточно эффективно, за последние два дня большое количество ракет уничтожено, заявил РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:19
2023-06-15T12:24
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Система ПВО в ЛНР против ракет Storm Shadow на сегодняшний день работает достаточно эффективно, за последние два дня большое количество ракет уничтожено, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики Леонид Пасечник."Первоначально, когда были применены ракеты Storm Shadow, мы не ожидали ударов именно с таких направлений, потому что ракеты, я так понимаю, обладают неким интеллектуальным моментом - она сама выбирает траекторию движения. Они зашли к нам с тыла. Но на сегодняшний день данная ситуация подправлена - и достаточно серьезно. Достаточно большое количество ракет уничтожено, были доклады позавчера, вчера: целый день работает ПВО. По докладам, которые мне поступают, работает эффективно. За два дня прилетов практически не было", - сказал Пасечник.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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луганская народная республика, леонид пасечник, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Россия
Пасечник оценил работу системы ПВО в ЛНР против ракет Storm Shadow

Пасечник: за последние два дня система ПВО в ЛНР уничтожили большое число Storm Shadow

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Система ПВО в ЛНР против ракет Storm Shadow на сегодняшний день работает достаточно эффективно, за последние два дня большое количество ракет уничтожено, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики Леонид Пасечник.
"Первоначально, когда были применены ракеты Storm Shadow, мы не ожидали ударов именно с таких направлений, потому что ракеты, я так понимаю, обладают неким интеллектуальным моментом - она сама выбирает траекторию движения. Они зашли к нам с тыла. Но на сегодняшний день данная ситуация подправлена - и достаточно серьезно. Достаточно большое количество ракет уничтожено, были доклады позавчера, вчера: целый день работает ПВО. По докладам, которые мне поступают, работает эффективно. За два дня прилетов практически не было", - сказал Пасечник.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникРоссия
 
 
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