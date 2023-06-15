https://ria.ru/20230615/pvo-1878289632.html

Пасечник оценил работу системы ПВО в ЛНР против ракет Storm Shadow

Пасечник оценил работу системы ПВО в ЛНР против ракет Storm Shadow - РИА Новости, 15.06.2023

Пасечник оценил работу системы ПВО в ЛНР против ракет Storm Shadow

Система ПВО в ЛНР против ракет Storm Shadow на сегодняшний день работает достаточно эффективно, за последние два дня большое количество ракет уничтожено, заявил РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:19

2023-06-15T12:19

2023-06-15T12:24

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

леонид пасечник

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Система ПВО в ЛНР против ракет Storm Shadow на сегодняшний день работает достаточно эффективно, за последние два дня большое количество ракет уничтожено, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики Леонид Пасечник."Первоначально, когда были применены ракеты Storm Shadow, мы не ожидали ударов именно с таких направлений, потому что ракеты, я так понимаю, обладают неким интеллектуальным моментом - она сама выбирает траекторию движения. Они зашли к нам с тыла. Но на сегодняшний день данная ситуация подправлена - и достаточно серьезно. Достаточно большое количество ракет уничтожено, были доклады позавчера, вчера: целый день работает ПВО. По докладам, которые мне поступают, работает эффективно. За два дня прилетов практически не было", - сказал Пасечник.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

луганская народная республика

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луганская народная республика, леонид пасечник, россия