https://ria.ru/20230615/proekty-1878371738.html

Лихачев рассказал о развитии проектов "Росатома"

Лихачев рассказал о развитии проектов "Росатома" - РИА Новости, 15.06.2023

Лихачев рассказал о развитии проектов "Росатома"

"Росатом" в текущих геополитических условиях будет развивать свои проекты вне стран "золотого миллиарда", заявил генеральный директор российской атомной... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:45

2023-06-15T15:45

2023-06-15T16:07

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

пмэф-2023

санкт-петербург

алексей лихачев

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_0:202:3148:1973_1920x0_80_0_0_bcd1fc47599d67d212fd8953d6171e7d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Росатом" в текущих геополитических условиях будет развивать свои проекты вне стран "золотого миллиарда", заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.В странах, не поддерживающих западные санкции, населения в разы больше, чем в тех, кто вводит санкции, отметил Лихачев, выступая в четверг на Петербургском международном экономическом форуме."В моем понимании совершенно четкое соотношение - семь миллиардов к одному (миллиарду человек - ред.). И это возможность для нас в дальнейшем развивать свое присутствие на мировом рынке... Атомная энергетика перестала быть уделом стран "золотого миллиарда", - отметил он.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкт-петербург, алексей лихачев, экономика