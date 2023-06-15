https://ria.ru/20230615/post-1878296929.html

Врио главы ФТС опубликовал пост на канале РИА Новости в Telegram

Врио главы ФТС опубликовал пост на канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 15.06.2023

Врио главы ФТС опубликовал пост на канале РИА Новости в Telegram

Врио главы ФТС Руслан Давыдов опубликовал пост на канале РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:37

2023-06-15T12:37

2023-06-15T12:37

пмэф-2023

россия

санкт-петербург

руслан давыдов

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Врио главы ФТС Руслан Давыдов опубликовал пост на канале РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Публикация Давыдова вышла на канале РИА Новости, у которого более 2,7 миллиона подписчиков. Он заявил, что Евросоюз утратил статус ключевого торгового партнера России, его доля снизилась до 18% во внешней торговле РФ с 38% два года назад. Сообщение Давыдова также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru. Затем Давыдов был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня". ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230601/granitsa-1875600881.html

россия

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, руслан давыдов, технологии