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Врио главы ФТС опубликовал пост на канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
12:37 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/post-1878296929.html
Врио главы ФТС опубликовал пост на канале РИА Новости в Telegram
Врио главы ФТС опубликовал пост на канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 15.06.2023
Врио главы ФТС опубликовал пост на канале РИА Новости в Telegram
Врио главы ФТС Руслан Давыдов опубликовал пост на канале РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:37
2023-06-15T12:37
пмэф-2023
россия
санкт-петербург
руслан давыдов
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Врио главы ФТС Руслан Давыдов опубликовал пост на канале РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Публикация Давыдова вышла на канале РИА Новости, у которого более 2,7 миллиона подписчиков. Он заявил, что Евросоюз утратил статус ключевого торгового партнера России, его доля снизилась до 18% во внешней торговле РФ с 38% два года назад. Сообщение Давыдова также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru. Затем Давыдов был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня". ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
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россия, санкт-петербург, руслан давыдов, технологии
ПМЭФ-2023, Россия, Санкт-Петербург, Руслан Давыдов, Технологии
Врио главы ФТС опубликовал пост на канале РИА Новости в Telegram

Врио главы ФТС Руслан Давыдов опубликовал пост на канале РИА Новости в Telegram

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов на стенде РИА Новости
Временно исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов на стенде РИА Новости
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Врио главы ФТС Руслан Давыдов опубликовал пост на канале РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Публикация Давыдова вышла на канале РИА Новости, у которого более 2,7 миллиона подписчиков. Он заявил, что Евросоюз утратил статус ключевого торгового партнера России, его доля снизилась до 18% во внешней торговле РФ с 38% два года назад.
Сообщение Давыдова также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем Давыдов был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023РоссияСанкт-ПетербургРуслан ДавыдовТехнологии
 
 
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