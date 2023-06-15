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Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание, пишут СМИ

Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2023

Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание, пишут СМИ

Воевавший на Украине финский наемник оставил перед гибелью загадочное послание, написал обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T01:00

2023-06-15T01:00

2023-06-15T07:36

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Воевавший на Украине финский наемник оставил перед гибелью загадочное послание, написал обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен.В статье говорится, что финский боец погиб в минувшие выходные. Журналист отметил, что в течение практически всего периода военных действий наемник поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle."Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала", — написал ему наемник незадолго до гибели.Автор статьи уточнил, что финн рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ."Тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову", — писал он.Как отметил Каскинен, финскому бойцу было меньше 30 лет.В конце мая министр обороны Сергей Шойгу оценил число наемников, воюющих на стороне Киева, примерно в 2,5 тысячи человек.В Москве не раз напоминали, что вооруженная деятельность против российских военных будет пресекаться, а группировки иностранных наемников разобьют на поле боя.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230614/udary-1878047778.html

https://ria.ru/20230607/naemnik-1876681785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, финляндия, вооруженные силы украины