Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание, пишут СМИ
Ilta-Sanomat: воевавший за ВСУ финский наемник оставил перед гибелью загадочное послание
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Воевавший на Украине финский наемник оставил перед гибелью загадочное послание, написал обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен.
В статье говорится, что финский боец погиб в минувшие выходные. Журналист отметил, что в течение практически всего периода военных действий наемник поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle.
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"Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала", — написал ему наемник незадолго до гибели.
Автор статьи уточнил, что финн рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ.
"Тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову", — писал он.
Как отметил Каскинен, финскому бойцу было меньше 30 лет.
В конце мая министр обороны Сергей Шойгу оценил число наемников, воюющих на стороне Киева, примерно в 2,5 тысячи человек.
В Москве не раз напоминали, что вооруженная деятельность против российских военных будет пресекаться, а группировки иностранных наемников разобьют на поле боя.
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