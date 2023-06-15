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Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2023
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01:00 15.06.2023 (обновлено: 07:36 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/poslanie-1878194589.html
Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание, пишут СМИ
Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2023
Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание, пишут СМИ
Воевавший на Украине финский наемник оставил перед гибелью загадочное послание, написал обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T01:00
2023-06-15T07:36
в мире
украина
финляндия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Воевавший на Украине финский наемник оставил перед гибелью загадочное послание, написал обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен.В статье говорится, что финский боец погиб в минувшие выходные. Журналист отметил, что в течение практически всего периода военных действий наемник поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle.&quot;Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала&quot;, — написал ему наемник незадолго до гибели.Автор статьи уточнил, что финн рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ."Тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову", — писал он.Как отметил Каскинен, финскому бойцу было меньше 30 лет.В конце мая министр обороны Сергей Шойгу оценил число наемников, воюющих на стороне Киева, примерно в 2,5 тысячи человек.В Москве не раз напоминали, что вооруженная деятельность против российских военных будет пресекаться, а группировки иностранных наемников разобьют на поле боя.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230614/udary-1878047778.html
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в мире, украина, финляндия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Финляндия, Вооруженные силы Украины
Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание, пишут СМИ

Ilta-Sanomat: воевавший за ВСУ финский наемник оставил перед гибелью загадочное послание

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Воевавший на Украине финский наемник оставил перед гибелью загадочное послание, написал обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен.
В статье говорится, что финский боец погиб в минувшие выходные. Журналист отметил, что в течение практически всего периода военных действий наемник поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle.
«

"Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала", — написал ему наемник незадолго до гибели.

Автор статьи уточнил, что финн рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ.
"Тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову", — писал он.
Как отметил Каскинен, финскому бойцу было меньше 30 лет.
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В Москве не раз напоминали, что вооруженная деятельность против российских военных будет пресекаться, а группировки иностранных наемников разобьют на поле боя.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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