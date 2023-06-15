https://ria.ru/20230615/pomosch-1878258853.html

Столтенберг ждет много новых обязательств по помощи Украине

Столтенберг ждет много новых обязательств по помощи Украине - РИА Новости, 15.06.2023

Столтенберг ждет много новых обязательств по помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ждет много новых обязательств союзников по оказанию военной помощи Украины. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:09

2023-06-15T11:09

2023-06-15T11:09

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ждет много новых обязательств союзников по оказанию военной помощи Украины. "Я ожидаю много новых обязательств помощи… Это постоянно идущий процесс, когда члены НАТО заявляют о новых пакетах помощи Украине", - сказал он в Брюсселе перед началом двухдневного заседания глав минобороны стран альянса. Столтенберг пояснил, что "Украина нуждается в различных видах помощи, но, пожалуй, фокус будет сделан на важности поддержания функционирования систем, которые уже там". "Речь идет о боеприпасах, запчастях, техподдержке, ремонте", - добавил генсек. Столтенберг отметил, что эти вопросы будут обсуждаться, в том числе, на заседании контактной группы по Украине под руководством США и на заседании комиссии НАТО-Украина.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1878163850.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

украина

сша

брюссель

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в мире, украина, сша, йенс столтенберг, нато, брюссель