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Столтенберг ждет много новых обязательств по помощи Украине
Столтенберг ждет много новых обязательств по помощи Украине - РИА Новости, 15.06.2023
Столтенберг ждет много новых обязательств по помощи Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ждет много новых обязательств союзников по оказанию военной помощи Украины. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:09
2023-06-15T11:09
2023-06-15T11:09
специальная военная операция на украине
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ждет много новых обязательств союзников по оказанию военной помощи Украины. "Я ожидаю много новых обязательств помощи… Это постоянно идущий процесс, когда члены НАТО заявляют о новых пакетах помощи Украине", - сказал он в Брюсселе перед началом двухдневного заседания глав минобороны стран альянса. Столтенберг пояснил, что "Украина нуждается в различных видах помощи, но, пожалуй, фокус будет сделан на важности поддержания функционирования систем, которые уже там". "Речь идет о боеприпасах, запчастях, техподдержке, ремонте", - добавил генсек. Столтенберг отметил, что эти вопросы будут обсуждаться, в том числе, на заседании контактной группы по Украине под руководством США и на заседании комиссии НАТО-Украина.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1878163850.html
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в мире, украина, сша, йенс столтенберг, нато, брюссель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Йенс Столтенберг, НАТО, Брюссель
Столтенберг ждет много новых обязательств по помощи Украине
Генсек НАТО Столтенберг ждет от союзников много новых обязательств по помощи Украине