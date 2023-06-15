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Столтенберг ждет много новых обязательств по помощи Украине - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/pomosch-1878258853.html
Столтенберг ждет много новых обязательств по помощи Украине
Столтенберг ждет много новых обязательств по помощи Украине - РИА Новости, 15.06.2023
Столтенберг ждет много новых обязательств по помощи Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ждет много новых обязательств союзников по оказанию военной помощи Украины. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:09
2023-06-15T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
йенс столтенберг
нато
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ждет много новых обязательств союзников по оказанию военной помощи Украины. "Я ожидаю много новых обязательств помощи… Это постоянно идущий процесс, когда члены НАТО заявляют о новых пакетах помощи Украине", - сказал он в Брюсселе перед началом двухдневного заседания глав минобороны стран альянса. Столтенберг пояснил, что "Украина нуждается в различных видах помощи, но, пожалуй, фокус будет сделан на важности поддержания функционирования систем, которые уже там". "Речь идет о боеприпасах, запчастях, техподдержке, ремонте", - добавил генсек. Столтенберг отметил, что эти вопросы будут обсуждаться, в том числе, на заседании контактной группы по Украине под руководством США и на заседании комиссии НАТО-Украина.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1878163850.html
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в мире, украина, сша, йенс столтенберг, нато, брюссель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Йенс Столтенберг, НАТО, Брюссель
Столтенберг ждет много новых обязательств по помощи Украине

Генсек НАТО Столтенберг ждет от союзников много новых обязательств по помощи Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ждет много новых обязательств союзников по оказанию военной помощи Украины.
«
"Я ожидаю много новых обязательств помощи… Это постоянно идущий процесс, когда члены НАТО заявляют о новых пакетах помощи Украине", - сказал он в Брюсселе перед началом двухдневного заседания глав минобороны стран альянса.
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Столтенберг пояснил, что "Украина нуждается в различных видах помощи, но, пожалуй, фокус будет сделан на важности поддержания функционирования систем, которые уже там".
«
"Речь идет о боеприпасах, запчастях, техподдержке, ремонте", - добавил генсек.
Столтенберг отметил, что эти вопросы будут обсуждаться, в том числе, на заседании контактной группы по Украине под руководством США и на заседании комиссии НАТО-Украина.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЙенс СтолтенбергНАТОБрюссель
 
 
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