https://ria.ru/20230615/pmef-1878430302.html

Цивилев заключил на ПМЭФ-2023 соглашения с ведущими российскими компаниями

Цивилев заключил на ПМЭФ-2023 соглашения с ведущими российскими компаниями - РИА Новости, 15.06.2023

Цивилев заключил на ПМЭФ-2023 соглашения с ведущими российскими компаниями

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на Петербургском международном экономическом форуме заключил соглашения с ведущими компаниями страны, сообщает... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:24

2023-06-15T18:24

2023-06-15T18:24

россия

кемеровская область

санкт-петербург

сергей цивилев

почта банк

экономика

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КЕМЕРОВО, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на Петербургском международном экономическом форуме заключил соглашения с ведущими компаниями страны, сообщает пресс-служба правительства региона. "Во второй день работы XXVI Петербургского международного экономического форума губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал соглашения о социально-экономическом сотрудничестве региона с ООО "НОВАПОРТ ХОЛДИНГ", ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (торговая сеть "Пятерочка"), АО "Почта Банк" и АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций", – говорится в сообщении. "Петербургский международный экономический форум остается одной из главных деловых площадок в России. Делегация Кузбасса заключает соглашения с ведущими компаниями страны о реализации крупных инвестиционных проектов на территории нашего региона. Опыт прошлых лет показывает, что такое сотрудничество способствует развитию различных отраслей промышленности, созданию новых рабочих мест и внедрению современных технологий в жизнь кузбассовцев", — цитирует пресс-служба главу региона. Уточняется, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генеральный директор ООО "НОВАПОРТ ХОЛДИНГ" Сергей Рудаков подписали соглашение о строительстве международного аэропортового комплекса горнолыжного курорта "Шерегеш". Документ предусматривает партнерство сторон в процессах проектирования, строительства и развития объекта. В рамках соглашения о взаимодействии между правительством Кузбасса и АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций" будет проводиться совместная работа по сопровождению технологических компаний региона, которые занимаются внедрением экономически эффективных продуктов. Отмечается, что такие компании смогут получать целевое безвозвратное финансирование, если выиграют в грантовых программах АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций". В рамках подписанного на полях ПМЭФ-2023 соглашения о сотрудничестве с ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (торговая сеть "Пятерочка") предусмотрена реализация на территории Кузбасса инвестиционных проектов по строительству распределительных центров, а также создание новых форматов хард-дискаунтеров "Чижик". Также предусмотрено развитие потребительского рынка региона, повышение качества социальной инфраструктуры X5Group. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и президент — председатель правления Почта Банка Александр Пахомов подписали соглашение о сотрудничестве и "дорожную карту", а также обсудили совместные проекты о повышении доступности финансовых сервисов и услуг. В рамках соглашения также будут реализованы социально значимые проекты, в том числе — нацеленные на развитие инфраструктуры для повышения доступности и качества финансовых услуг жителям больших и малых населенных пунктов. Обсудили также перспективы запуска и развития кредитования индивидуального жилищного строительства, реализации проекта "Пушкинская карта" и других государственных программ. Форум продлится в Санкт-Петербурге по 17 июня. Всего делегация Кузбасса планирует подписать около 15 соглашений с крупным бизнесом и регионами России. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878408244.html

https://ria.ru/20230605/kuzbass-1876178902.html

https://ria.ru/20230606/gaz-1876407297.html

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россия, кемеровская область, санкт-петербург, сергей цивилев, почта банк, экономика