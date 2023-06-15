https://ria.ru/20230615/pmef-1878218435.html

Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ

Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023

Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Петербург для участия в ПМЭФ, рассчитывает обсудить вопрос РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T08:10

2023-06-15T08:10

2023-06-15T08:21

пмэф-2023

венгрия

санкт-петербург

петер сийярто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851750592_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_d9c39fa05c724b0c12e7f3680667f91f.jpg

БУДАПЕШТ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Петербург для участия в ПМЭФ, рассчитывает обсудить вопрос энергоснабжения Венгрии."Энергоснабжение Венгрии по-прежнему не является политическим или идеологическим вопросом, потому что топить по-прежнему можно только газом. Отправляемся в Санкт-Петербург, на Международный экономический форум, уже в седьмой раз", - написал Сийярто в Facebook*.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230614/pmef-1877773330.html

венгрия

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, санкт-петербург, петер сийярто, россия