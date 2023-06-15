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Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
08:10 15.06.2023 (обновлено: 08:21 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/pmef-1878218435.html
Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ
Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023
Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Петербург для участия в ПМЭФ, рассчитывает обсудить вопрос РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T08:10
2023-06-15T08:21
пмэф-2023
венгрия
санкт-петербург
петер сийярто
россия
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БУДАПЕШТ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Петербург для участия в ПМЭФ, рассчитывает обсудить вопрос энергоснабжения Венгрии.&quot;Энергоснабжение Венгрии по-прежнему не является политическим или идеологическим вопросом, потому что топить по-прежнему можно только газом. Отправляемся в Санкт-Петербург, на Международный экономический форум, уже в седьмой раз&quot;, - написал Сийярто в Facebook*.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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венгрия, санкт-петербург, петер сийярто, россия
ПМЭФ-2023, Венгрия, Санкт-Петербург, Петер Сийярто, Россия
Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что отправляется в Петербург для участия в ПМЭФ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Петербург для участия в ПМЭФ, рассчитывает обсудить вопрос энергоснабжения Венгрии.
«

"Энергоснабжение Венгрии по-прежнему не является политическим или идеологическим вопросом, потому что топить по-прежнему можно только газом. Отправляемся в Санкт-Петербург, на Международный экономический форум, уже в седьмой раз", - написал Сийярто в Facebook*.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
Петербургский международный экономический форум
Вчера, 00:14
 
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