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Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ
Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023
Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Петербург для участия в ПМЭФ, рассчитывает обсудить вопрос РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T08:10
2023-06-15T08:10
2023-06-15T08:21
пмэф-2023
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санкт-петербург
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россия
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БУДАПЕШТ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Петербург для участия в ПМЭФ, рассчитывает обсудить вопрос энергоснабжения Венгрии."Энергоснабжение Венгрии по-прежнему не является политическим или идеологическим вопросом, потому что топить по-прежнему можно только газом. Отправляемся в Санкт-Петербург, на Международный экономический форум, уже в седьмой раз", - написал Сийярто в Facebook*.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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венгрия, санкт-петербург, петер сийярто, россия
ПМЭФ-2023, Венгрия, Санкт-Петербург, Петер Сийярто, Россия
Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что отправляется в Петербург для участия в ПМЭФ