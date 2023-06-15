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Экс-глава МИД Австрии ответила на вопрос о получении российского паспорта

Экс-глава МИД Австрии ответила на вопрос о получении российского паспорта - РИА Новости, 15.06.2023

Экс-глава МИД Австрии ответила на вопрос о получении российского паспорта

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:11

2023-06-15T15:11

2023-06-15T15:11

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карин кнайсль

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России после того, как дочитает "Войну и мир". "Я бы никогда не стала получать российское гражданство из-за налогов, как это делают некоторые люди. Они так поступают, чтобы платить меньше налогов. Я плачу налоги за определенный доход, который получаю в России, но как иностранный гражданин, я плачу определенный процент, и это нормально", - сказала она. По словам Кнайсль, для нее история с гражданством другой страны - "это не про налоги, это не про то, чтобы иметь второй паспорт". Она также убеждена, что быть гражданином двух стран невозможно, это тяжело. "Для начала мне надо очень хорошо выучить русский. Я хочу закончить "Войну и мир", я только начала ее читать, и мне надо выучить еще очень много всего, прежде чем я вообще рассмотрю возможность подачи на российское гражданство, - отметила Кнайсль. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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карин кнайсль, россия, австрия, экономика