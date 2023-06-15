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Экс-глава МИД Австрии ответила на вопрос о получении российского паспорта - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
15:11 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/pasport-1878360737.html
Экс-глава МИД Австрии ответила на вопрос о получении российского паспорта
Экс-глава МИД Австрии ответила на вопрос о получении российского паспорта - РИА Новости, 15.06.2023
Экс-глава МИД Австрии ответила на вопрос о получении российского паспорта
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:11
2023-06-15T15:11
пмэф-2023
карин кнайсль
россия
австрия
экономика
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России после того, как дочитает "Войну и мир". "Я бы никогда не стала получать российское гражданство из-за налогов, как это делают некоторые люди. Они так поступают, чтобы платить меньше налогов. Я плачу налоги за определенный доход, который получаю в России, но как иностранный гражданин, я плачу определенный процент, и это нормально", - сказала она. По словам Кнайсль, для нее история с гражданством другой страны - "это не про налоги, это не про то, чтобы иметь второй паспорт". Она также убеждена, что быть гражданином двух стран невозможно, это тяжело. "Для начала мне надо очень хорошо выучить русский. Я хочу закончить "Войну и мир", я только начала ее читать, и мне надо выучить еще очень много всего, прежде чем я вообще рассмотрю возможность подачи на российское гражданство, - отметила Кнайсль. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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карин кнайсль, россия, австрия, экономика
ПМЭФ-2023, Карин Кнайсль, Россия, Австрия, Экономика
Экс-глава МИД Австрии ответила на вопрос о получении российского паспорта

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль подумает о российском паспорте после чтения "Войны и мира"

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЭкс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России после того, как дочитает "Войну и мир".
"Я бы никогда не стала получать российское гражданство из-за налогов, как это делают некоторые люди. Они так поступают, чтобы платить меньше налогов. Я плачу налоги за определенный доход, который получаю в России, но как иностранный гражданин, я плачу определенный процент, и это нормально", - сказала она.
По словам Кнайсль, для нее история с гражданством другой страны - "это не про налоги, это не про то, чтобы иметь второй паспорт". Она также убеждена, что быть гражданином двух стран невозможно, это тяжело.
"Для начала мне надо очень хорошо выучить русский. Я хочу закончить "Войну и мир", я только начала ее читать, и мне надо выучить еще очень много всего, прежде чем я вообще рассмотрю возможность подачи на российское гражданство, - отметила Кнайсль.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. "Мы вместе"
© Фотохост-агентство РИА Новости

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

Девушки на стенде авиакомпании Аэрофлот в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

Сессия: А дома лучше!

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

Алексей Волин, Генеральный директор, ФГУП Космическая связь и Алексей Райкевич, Генеральный директор, АО ГЛОНАСС

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

Роман Ротенберг, главный тренер СКА и Евгений Дитрих, генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

Участники забега Мы вместе

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участникам форума предстоит большая работа.

Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной энергии Росатом

Участникам форума предстоит большая работа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

Сессия Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Участникам форума предстоит большая работа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023Карин КнайсльРоссияАвстрияЭкономика
 
 
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