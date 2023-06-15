https://ria.ru/20230615/partnerstvo-1878434846.html

Костромская область и Сбербанк расширят партнерство

Костромская область и Сбербанк расширят партнерство - РИА Новости, 15.06.2023

Костромская область и Сбербанк расширят партнерство

Губернатор Костромской области Сергей Ситников и председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов в рамках Петербургского международного экономического РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:37

2023-06-15T18:37

2023-06-15T18:37

костромская область

костромская область

кострома

евгения титова

сергей ситников

сбербанк россии

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КОСТРОМА, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников и председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о расширении партнерства в области инфраструктурных проектов, сообщает администрация Костромской области. "В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве Костромская область и Сбербанк рассчитывают расширить партнерство в области инфраструктурных проектов. Одно из направлений - цифровизация системы управления городского транспорта в ходе модернизации системы пассажирских перевозок в Костроме", - говорится в сообщении. Сообщается, что ранее по просьбе городских властей проведение модернизации системы общественного транспорта в Костроме взяла на себя администрация региона. На основе исследования пассажиропотока разработана новая транспортная схема, создано гибкое тарифное меню с расширенной системой льгот, в том числе, для школьников и студентов. Полностью обновляется пассажирский автопарк. Основным способом оплаты проезда станет безналичный расчет, специальные валидаторы будут расположены в автобусах у каждого входа. Цифровые решения для реализации новой транспортной системы обеспечит Сбербанк. "Мы давно сотрудничаем со Сбербанком и благодаря эффективному взаимодействию реализуем социально и экономически значимые проекты. Сегодня мы обсудили ряд вопросов, направленных на повышение качества жизни костромичей. Это и развитие цифровых сервисов, и банковское сопровождение строительства социально значимых объектов, и запуск продуктов со сниженными ставками для газификации", - цитирует губернатора Сергея Ситникова пресс-служба областной администрации. Глава региона выразил уверенность в том, что поставленные задачи будут решены эффективно. По словам Титова, задача Сбербанка – "вместе с Костромской областью внедрить цифровые сервисы в различные отрасли и сферы жизни". На текущий момент, по его словам, достигнуты договорённости о развитии проектов в транспортной отрасли: цифровизации систем управления городским общественным транспортом, применении современных технологий в системах оплаты проезда, а также развитии цифровых сервисов для пассажиров. По данным администрации региона, в будущем рассматриваются также внедрение в Костромской области автоматизированной оплаты питания в школах, проекты с использованием инновационных решений в сфере туризма и здравоохранения. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230525/kredit-1874141497.html

https://ria.ru/20230608/kostroma-1876964421.html

костромская область

кострома

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костромская область, кострома, евгения титова, сергей ситников, сбербанк россии