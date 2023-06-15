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Вице-премьер Оверчук опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости

Вице-премьер Оверчук опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 15.06.2023

Вице-премьер Оверчук опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:19

2023-06-15T20:19

2023-06-15T21:06

пмэф-2023

технологии

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алексей оверчук

евразийский экономический союз

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Оверчук опубликовал сообщение в канале РИА Новости в Telegram, у которого более 2,7 миллиона подписчиков. Он сообщил, что есть значительные подвижки с Ираном по вопросу подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Новость Оверчука также вышла на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а затем была опубликована на сайте ria.ru. Затем Оверчук был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".

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технологии, россия, санкт-петербург, иран, алексей оверчук, евразийский экономический союз, экономика