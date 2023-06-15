https://ria.ru/20230615/obstrely-1878267519.html

Киев продолжает обстрелы, пока Россия спасает людей, заявила Захарова

Киев продолжает обстрелы, пока Россия спасает людей, заявила Захарова - РИА Новости, 15.06.2023

Киев продолжает обстрелы, пока Россия спасает людей, заявила Захарова

Киев продолжает обстрелы гражданских объектов на фоне усилий России по спасению жителей пострадавших районов от разрушения Каховской ГЭС, сообщила официальный... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:24

2023-06-15T11:24

2023-06-15T11:48

россия

киев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

пмэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878277489_0:0:3338:1878_1920x0_80_0_0_0527cb204c70ad761ed09dc4b7bf2c6f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Киев продолжает обстрелы гражданских объектов на фоне усилий России по спасению жителей пострадавших районов от разрушения Каховской ГЭС, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В то время как Россия прикладывает максимум усилий для спасения жителей пострадавших районов и обеспечения их всем необходимым, киевские власти продолжают обстрелы гражданских объектов", - сказала Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/ges-1878232160.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова