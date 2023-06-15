Киев продолжает обстрелы, пока Россия спасает людей, заявила Захарова
Захарова: Киев ведет обстрелы, пока Россия спасает людей после разрушения Каховской ГЭС
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДиректор департамента информации и печати, Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Киев продолжает обстрелы гражданских объектов на фоне усилий России по спасению жителей пострадавших районов от разрушения Каховской ГЭС, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В то время как Россия прикладывает максимум усилий для спасения жителей пострадавших районов и обеспечения их всем необходимым, киевские власти продолжают обстрелы гражданских объектов", - сказала Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.