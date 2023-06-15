https://ria.ru/20230615/obse-1878230056.html
Российский постпред заявил об отсутствии диалога на площадке ОБСЕ
Российский постпред заявил об отсутствии диалога на площадке ОБСЕ - РИА Новости, 15.06.2023
Российский постпред заявил об отсутствии диалога на площадке ОБСЕ
Никакого диалога сейчас на площадке ОБСЕ нет - все сводится к теме Украины, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при организации... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:35
2023-06-15T09:35
2023-06-15T09:35
в мире
украина
россия
александр лукашевич
обсе
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ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. Никакого диалога сейчас на площадке ОБСЕ нет - все сводится к теме Украины, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич. "Все зачищено под Украину. Никакого диалога не ведется. Это кризис жанра в самой организации. Дипломатия без диалога – это не дипломатия", - сказал он, отвечая на вопрос о состоянии диалога на площадке ОБСЕ. При этом Лукашевич подчеркнул, что организация изначально выстраивалась с тем, чтобы находить сложные решения через диалог и сотрудничество. "Если этого нет, тогда перестает существовать смысл существования этой структуры", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230615/obse-1878219205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, александр лукашевич, обсе
В мире, Украина, Россия, Александр Лукашевич, ОБСЕ
Российский постпред заявил об отсутствии диалога на площадке ОБСЕ
Постпред России Лукашевич: диалога на площадке ОБСЕ сейчас нет, все сводится к Украине