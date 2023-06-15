https://ria.ru/20230615/obse-1878230056.html

Российский постпред заявил об отсутствии диалога на площадке ОБСЕ

Российский постпред заявил об отсутствии диалога на площадке ОБСЕ - РИА Новости, 15.06.2023

Российский постпред заявил об отсутствии диалога на площадке ОБСЕ

Никакого диалога сейчас на площадке ОБСЕ нет - все сводится к теме Украины, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при организации... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T09:35

2023-06-15T09:35

2023-06-15T09:35

в мире

украина

россия

александр лукашевич

обсе

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ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. Никакого диалога сейчас на площадке ОБСЕ нет - все сводится к теме Украины, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич. "Все зачищено под Украину. Никакого диалога не ведется. Это кризис жанра в самой организации. Дипломатия без диалога – это не дипломатия", - сказал он, отвечая на вопрос о состоянии диалога на площадке ОБСЕ. При этом Лукашевич подчеркнул, что организация изначально выстраивалась с тем, чтобы находить сложные решения через диалог и сотрудничество. "Если этого нет, тогда перестает существовать смысл существования этой структуры", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230615/obse-1878219205.html

украина

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, александр лукашевич, обсе