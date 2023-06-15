Рейтинг@Mail.ru
Коллективному Западу не нужна сильная ОБСЕ, считает постпред России - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/obse-1878220572.html
Коллективному Западу не нужна сильная ОБСЕ, считает постпред России
Коллективному Западу не нужна сильная ОБСЕ, считает постпред России - РИА Новости, 15.06.2023
Коллективному Западу не нужна сильная ОБСЕ, считает постпред России
Коллективному Западу сильная ОБСЕ не нужна, считает постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T08:35
2023-06-15T08:35
в мире
украина
европа
югославия
александр лукашевич
обсе
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/09/1003180902_0:168:2501:1574_1920x0_80_0_0_f0c3f3f84c8772fff46b6790e2e7d10c.jpg
ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. Коллективному Западу сильная ОБСЕ не нужна, считает постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич. "Вообще коллективному Западу сильная ОБСЕ никогда не нужна была. Главное в Европе сейчас – это натоцентричность, и даже Евросоюз стал по сути военно-политическим и экономическим филиалом НАТО. То есть всем руководят США", - заявил Лукашевич в интервью РИА Новости. По его словам, российскую сторону обвиняют в том, что после начала спецоперации на Украине в Европе возникла новая ситуация. "Но на самом деле кризис в ОБСЕ наступил в 1999 году. Тогда группа государств-участников организации, объединенная стратегией НАТО, ликвидировала силой одного из участников ОБСЕ. И организация не была способна остановить это, а наоборот - в определенном смысле содействовала этому", - уточнил дипломат. Он пояснил, что речь о косовской верификационной миссии, работавшей в то время, которую возглавлял американский представитель. "Она, по сути, содействовала в определений степени этим агрессивным атакам на бывшую Югославию. То есть организация, которая обязана была поставить заслон этой агрессии, по сути, стала проводником. Вот, где все началось", - подчеркнул собеседник агентства. По его мнению, уже в 1999 году было понятно, что если организация не способна выдержать и преодолеть этот синдром, предотвратить агрессию, то она не имеет права на существование. "И на следующий год, в 2000 году был совершенно провальный министерский совет в Вене, Австрия тоже вписалась в логику подчинения Европейского союза. Поэтому разрушенное корыто, в котором мы сейчас плещемся, это результат многих-многих десятилетий. Но в течение этого длительного периода мы все время боролись за ОБСЕ", - отметил Лукашевич. Дипломат уточнил, что "главная задумка западников, которая проходила красной нитью через все эти десятилетия, что гарантии безопасности государства может дать только НАТО". "Это - разрушительная логика", - считает Лукашевич.
https://ria.ru/20230614/oskolki-1878093390.html
https://ria.ru/20230609/otsenka-1877328908.html
украина
европа
югославия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/09/1003180902_89:0:2410:1741_1920x0_80_0_0_160d820b127ad4048f124d4e26933d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, югославия, александр лукашевич, обсе, нато
В мире, Украина, Европа, Югославия, Александр Лукашевич, ОБСЕ, НАТО
Коллективному Западу не нужна сильная ОБСЕ, считает постпред России

Постпред Лукашевич: коллективному Западу никогда не была нужна сильная ОБСЕ

© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. Коллективному Западу сильная ОБСЕ не нужна, считает постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.
«
"Вообще коллективному Западу сильная ОБСЕ никогда не нужна была. Главное в Европе сейчас – это натоцентричность, и даже Евросоюз стал по сути военно-политическим и экономическим филиалом НАТО. То есть всем руководят США", - заявил Лукашевич в интервью РИА Новости.
Осколок боеприпаса к HIMARS, применяемых ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Западные делегации покинули зал при показе оcколков HIMARS на форуме ОБСЕ
Вчера, 16:12
По его словам, российскую сторону обвиняют в том, что после начала спецоперации на Украине в Европе возникла новая ситуация.
«
"Но на самом деле кризис в ОБСЕ наступил в 1999 году. Тогда группа государств-участников организации, объединенная стратегией НАТО, ликвидировала силой одного из участников ОБСЕ. И организация не была способна остановить это, а наоборот - в определенном смысле содействовала этому", - уточнил дипломат.
Он пояснил, что речь о косовской верификационной миссии, работавшей в то время, которую возглавлял американский представитель. "Она, по сути, содействовала в определений степени этим агрессивным атакам на бывшую Югославию. То есть организация, которая обязана была поставить заслон этой агрессии, по сути, стала проводником. Вот, где все началось", - подчеркнул собеседник агентства.
По его мнению, уже в 1999 году было понятно, что если организация не способна выдержать и преодолеть этот синдром, предотвратить агрессию, то она не имеет права на существование. "И на следующий год, в 2000 году был совершенно провальный министерский совет в Вене, Австрия тоже вписалась в логику подчинения Европейского союза. Поэтому разрушенное корыто, в котором мы сейчас плещемся, это результат многих-многих десятилетий. Но в течение этого длительного периода мы все время боролись за ОБСЕ", - отметил Лукашевич.
Дипломат уточнил, что "главная задумка западников, которая проходила красной нитью через все эти десятилетия, что гарантии безопасности государства может дать только НАТО". "Это - разрушительная логика", - считает Лукашевич.
Флаг России на машине кортежа - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Россия призвала ООН и ОБСЕ объективно взглянуть на ситуацию на Украине
9 июня, 21:48
 
В миреУкраинаЕвропаЮгославияАлександр ЛукашевичОБСЕНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала