Коллективному Западу не нужна сильная ОБСЕ, считает постпред России
Постпред Лукашевич: коллективному Западу никогда не была нужна сильная ОБСЕ
© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. Коллективному Западу сильная ОБСЕ не нужна, считает постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.
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"Вообще коллективному Западу сильная ОБСЕ никогда не нужна была. Главное в Европе сейчас – это натоцентричность, и даже Евросоюз стал по сути военно-политическим и экономическим филиалом НАТО. То есть всем руководят США", - заявил Лукашевич в интервью РИА Новости.
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"Но на самом деле кризис в ОБСЕ наступил в 1999 году. Тогда группа государств-участников организации, объединенная стратегией НАТО, ликвидировала силой одного из участников ОБСЕ. И организация не была способна остановить это, а наоборот - в определенном смысле содействовала этому", - уточнил дипломат.
Он пояснил, что речь о косовской верификационной миссии, работавшей в то время, которую возглавлял американский представитель. "Она, по сути, содействовала в определений степени этим агрессивным атакам на бывшую Югославию. То есть организация, которая обязана была поставить заслон этой агрессии, по сути, стала проводником. Вот, где все началось", - подчеркнул собеседник агентства.
По его мнению, уже в 1999 году было понятно, что если организация не способна выдержать и преодолеть этот синдром, предотвратить агрессию, то она не имеет права на существование. "И на следующий год, в 2000 году был совершенно провальный министерский совет в Вене, Австрия тоже вписалась в логику подчинения Европейского союза. Поэтому разрушенное корыто, в котором мы сейчас плещемся, это результат многих-многих десятилетий. Но в течение этого длительного периода мы все время боролись за ОБСЕ", - отметил Лукашевич.
Дипломат уточнил, что "главная задумка западников, которая проходила красной нитью через все эти десятилетия, что гарантии безопасности государства может дать только НАТО". "Это - разрушительная логика", - считает Лукашевич.