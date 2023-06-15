https://ria.ru/20230615/oborona-1878282473.html

Пасечник пообещал, что враг не пройдет на территорию ЛНР

Пасечник пообещал, что враг не пройдет на территорию ЛНР - РИА Новости, 15.06.2023

Пасечник пообещал, что враг не пройдет на территорию ЛНР

Оборонительные сооружения на линии фронта в ЛНР достаточно серьезные, все возможные удары выдержат, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:58

2023-06-15T11:58

2023-06-15T11:58

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

безопасность

леонид пасечник

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Оборонительные сооружения на линии фронта в ЛНР достаточно серьезные, все возможные удары выдержат, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики Леонид Пасечник."На сегодняшний день идет очень много разговоров о контрнаступлении, я хочу сказать: подразделения, которые выполняют задачу на нашей территории, они однозначно и уверенно говорят о том, что враг на нашу территорию не пройдет, мы его сюда не допустим. Оборонительные сооружения достаточно серьезные, крепкие, мы выдержим все удары", - сказал Пасечник.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

луганская народная республика, безопасность, леонид пасечник