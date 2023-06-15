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Пасечник пообещал, что враг не пройдет на территорию ЛНР - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:58 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/oborona-1878282473.html
Пасечник пообещал, что враг не пройдет на территорию ЛНР
Пасечник пообещал, что враг не пройдет на территорию ЛНР - РИА Новости, 15.06.2023
Пасечник пообещал, что враг не пройдет на территорию ЛНР
Оборонительные сооружения на линии фронта в ЛНР достаточно серьезные, все возможные удары выдержат, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:58
2023-06-15T11:58
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
безопасность
леонид пасечник
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Оборонительные сооружения на линии фронта в ЛНР достаточно серьезные, все возможные удары выдержат, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики Леонид Пасечник."На сегодняшний день идет очень много разговоров о контрнаступлении, я хочу сказать: подразделения, которые выполняют задачу на нашей территории, они однозначно и уверенно говорят о том, что враг на нашу территорию не пройдет, мы его сюда не допустим. Оборонительные сооружения достаточно серьезные, крепкие, мы выдержим все удары", - сказал Пасечник.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
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луганская народная республика, безопасность, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Безопасность, Леонид Пасечник
Пасечник пообещал, что враг не пройдет на территорию ЛНР

Пасечник: оборонительные сооружения на линии фронта в ЛНР серьезные, все удары выдержат

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБМП с военнослужащими ВС РФ в Луганской Народной Республике
БМП с военнослужащими ВС РФ в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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БМП с военнослужащими ВС РФ в Луганской Народной Республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Оборонительные сооружения на линии фронта в ЛНР достаточно серьезные, все возможные удары выдержат, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики Леонид Пасечник.
«
"На сегодняшний день идет очень много разговоров о контрнаступлении, я хочу сказать: подразделения, которые выполняют задачу на нашей территории, они однозначно и уверенно говорят о том, что враг на нашу территорию не пройдет, мы его сюда не допустим. Оборонительные сооружения достаточно серьезные, крепкие, мы выдержим все удары", - сказал Пасечник.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьЛеонид Пасечник
 
 
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