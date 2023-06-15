https://ria.ru/20230615/oborona-1878282473.html
Пасечник пообещал, что враг не пройдет на территорию ЛНР
Пасечник пообещал, что враг не пройдет на территорию ЛНР - РИА Новости, 15.06.2023
Пасечник пообещал, что враг не пройдет на территорию ЛНР
Оборонительные сооружения на линии фронта в ЛНР достаточно серьезные, все возможные удары выдержат, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:58
2023-06-15T11:58
2023-06-15T11:58
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
безопасность
леонид пасечник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827129517_0:294:3120:2048_1920x0_80_0_0_9c8f7a1f3c471a5afe28c8f108e25519.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Оборонительные сооружения на линии фронта в ЛНР достаточно серьезные, все возможные удары выдержат, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики Леонид Пасечник."На сегодняшний день идет очень много разговоров о контрнаступлении, я хочу сказать: подразделения, которые выполняют задачу на нашей территории, они однозначно и уверенно говорят о том, что враг на нашу территорию не пройдет, мы его сюда не допустим. Оборонительные сооружения достаточно серьезные, крепкие, мы выдержим все удары", - сказал Пасечник.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827129517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be21992d8fd51f833ab5a4c98e101047.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, безопасность, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Безопасность, Леонид Пасечник
Пасечник пообещал, что враг не пройдет на территорию ЛНР
Пасечник: оборонительные сооружения на линии фронта в ЛНР серьезные, все удары выдержат