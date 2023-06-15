Новгородская область готова к Национальному чемпионату высоких технологий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Новгородская область готова к проведению финала Национального чемпионата высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде в сентябре, сообщил РИА Новости губернатор Андрей Никитин в рамках ПМЭФ.Как сообщалось ранее, чемпионат пройдет с 18 по 22 сентября на базе инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника – Валдай" в рамках федерального проекта "Профессионалитет". "Основной чемпионат пройдет в Санкт-Петербурге – там будут соревноваться студенты колледжей. А у нас чемпионат по профессиям будущего, где соревнуются школьники по тем профессиям, которые только формируются. Это часть федерального чемпионата, поэтому у нас общий оргкомитет с Санкт-Петербургом, взаимодействуем с ними. В принципе, мы готовы. Все решения приняты, деньги выделены и региональным, и федеральным правительством. Сейчас самый приятный момент – обсуждаем церемонию открытия, программу для гостей", - сказал Никитин. Финалисты соревнований будут состязаться в восьми компетенциях: "Летающая робототехника", "Изготовление индивидуальных имплантов", "Геопространственная цифровая инженерия", "Нейросети и большие данные", "Технологии развития городов и территорий", "Биохимические технологии и моделирование процессов", "Организация и управление проектами в области экологии, общества, государства", "Биопротезирование". Планируется, что в чемпионата примут участие около 40 регионов России, которые могут сформировать 80 команд. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Новгородская область готова к проведению финала Национального чемпионата высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде в сентябре, сообщил РИА Новости губернатор Андрей Никитин в рамках ПМЭФ.
Как сообщалось ранее, чемпионат пройдет с 18 по 22 сентября на базе инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника – Валдай" в рамках федерального проекта "Профессионалитет".
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"Основной чемпионат пройдет в Санкт-Петербурге – там будут соревноваться студенты колледжей. А у нас чемпионат по профессиям будущего, где соревнуются школьники по тем профессиям, которые только формируются. Это часть федерального чемпионата, поэтому у нас общий оргкомитет с Санкт-Петербургом, взаимодействуем с ними. В принципе, мы готовы. Все решения приняты, деньги выделены и региональным, и федеральным правительством. Сейчас самый приятный момент – обсуждаем церемонию открытия, программу для гостей", - сказал Никитин.
Финалисты соревнований будут состязаться в восьми компетенциях: "Летающая робототехника", "Изготовление индивидуальных имплантов", "Геопространственная цифровая инженерия", "Нейросети и большие данные", "Технологии развития городов и территорий", "Биохимические технологии и моделирование процессов", "Организация и управление проектами в области экологии, общества, государства", "Биопротезирование". Планируется, что в чемпионата примут участие около 40 регионов России, которые могут сформировать 80 команд.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
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