https://ria.ru/20230615/novgorod-1878394922.html

Новгородская область готова к Национальному чемпионату высоких технологий

Новгородская область готова к Национальному чемпионату высоких технологий - РИА Новости, 15.06.2023

Новгородская область готова к Национальному чемпионату высоких технологий

Новгородская область готова к проведению финала Национального чемпионата высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде в сентябре, сообщил РИА Новости РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:50

2023-06-15T16:50

2023-06-15T16:50

пмэф-2023

санкт-петербург

новгородская область

андрей никитин (политик)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Новгородская область готова к проведению финала Национального чемпионата высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде в сентябре, сообщил РИА Новости губернатор Андрей Никитин в рамках ПМЭФ.Как сообщалось ранее, чемпионат пройдет с 18 по 22 сентября на базе инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника – Валдай" в рамках федерального проекта "Профессионалитет". "Основной чемпионат пройдет в Санкт-Петербурге – там будут соревноваться студенты колледжей. А у нас чемпионат по профессиям будущего, где соревнуются школьники по тем профессиям, которые только формируются. Это часть федерального чемпионата, поэтому у нас общий оргкомитет с Санкт-Петербургом, взаимодействуем с ними. В принципе, мы готовы. Все решения приняты, деньги выделены и региональным, и федеральным правительством. Сейчас самый приятный момент – обсуждаем церемонию открытия, программу для гостей", - сказал Никитин. Финалисты соревнований будут состязаться в восьми компетенциях: "Летающая робототехника", "Изготовление индивидуальных имплантов", "Геопространственная цифровая инженерия", "Нейросети и большие данные", "Технологии развития городов и территорий", "Биохимические технологии и моделирование процессов", "Организация и управление проектами в области экологии, общества, государства", "Биопротезирование". Планируется, что в чемпионата примут участие около 40 регионов России, которые могут сформировать 80 команд. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

санкт-петербург

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, новгородская область, андрей никитин (политик)