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Новгородская область готова к Национальному чемпионату высоких технологий - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
16:50 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/novgorod-1878394922.html
Новгородская область готова к Национальному чемпионату высоких технологий
Новгородская область готова к Национальному чемпионату высоких технологий - РИА Новости, 15.06.2023
Новгородская область готова к Национальному чемпионату высоких технологий
Новгородская область готова к проведению финала Национального чемпионата высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде в сентябре, сообщил РИА Новости РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:50
2023-06-15T16:50
пмэф-2023
санкт-петербург
новгородская область
андрей никитин (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Новгородская область готова к проведению финала Национального чемпионата высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде в сентябре, сообщил РИА Новости губернатор Андрей Никитин в рамках ПМЭФ.Как сообщалось ранее, чемпионат пройдет с 18 по 22 сентября на базе инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника – Валдай" в рамках федерального проекта "Профессионалитет". "Основной чемпионат пройдет в Санкт-Петербурге – там будут соревноваться студенты колледжей. А у нас чемпионат по профессиям будущего, где соревнуются школьники по тем профессиям, которые только формируются. Это часть федерального чемпионата, поэтому у нас общий оргкомитет с Санкт-Петербургом, взаимодействуем с ними. В принципе, мы готовы. Все решения приняты, деньги выделены и региональным, и федеральным правительством. Сейчас самый приятный момент – обсуждаем церемонию открытия, программу для гостей", - сказал Никитин. Финалисты соревнований будут состязаться в восьми компетенциях: "Летающая робототехника", "Изготовление индивидуальных имплантов", "Геопространственная цифровая инженерия", "Нейросети и большие данные", "Технологии развития городов и территорий", "Биохимические технологии и моделирование процессов", "Организация и управление проектами в области экологии, общества, государства", "Биопротезирование". Планируется, что в чемпионата примут участие около 40 регионов России, которые могут сформировать 80 команд. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
санкт-петербург
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Ольга Фомченкова
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санкт-петербург, новгородская область, андрей никитин (политик)
ПМЭФ-2023, Санкт-Петербург, Новгородская область, Андрей Никитин (политик)
Новгородская область готова к Национальному чемпионату высоких технологий

Никитин: Новгородская область готова к Национальному чемпионату высоких технологий

© РИА Новости / Фотохост-агентство  | Перейти в медиабанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2023
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Новгородская область готова к проведению финала Национального чемпионата высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде в сентябре, сообщил РИА Новости губернатор Андрей Никитин в рамках ПМЭФ.
Как сообщалось ранее, чемпионат пройдет с 18 по 22 сентября на базе инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника – Валдай" в рамках федерального проекта "Профессионалитет".
«
"Основной чемпионат пройдет в Санкт-Петербурге – там будут соревноваться студенты колледжей. А у нас чемпионат по профессиям будущего, где соревнуются школьники по тем профессиям, которые только формируются. Это часть федерального чемпионата, поэтому у нас общий оргкомитет с Санкт-Петербургом, взаимодействуем с ними. В принципе, мы готовы. Все решения приняты, деньги выделены и региональным, и федеральным правительством. Сейчас самый приятный момент – обсуждаем церемонию открытия, программу для гостей", - сказал Никитин.
Финалисты соревнований будут состязаться в восьми компетенциях: "Летающая робототехника", "Изготовление индивидуальных имплантов", "Геопространственная цифровая инженерия", "Нейросети и большие данные", "Технологии развития городов и территорий", "Биохимические технологии и моделирование процессов", "Организация и управление проектами в области экологии, общества, государства", "Биопротезирование". Планируется, что в чемпионата примут участие около 40 регионов России, которые могут сформировать 80 команд.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День второй
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

Сессия Место для каждого: образование и наука в аграрных университетах

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

Посетители форума у стенда Московской области в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

Александр Шарабайко, Член правления, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам, ПАО ФосАгро и Алмир Америко, Руководитель московского офиса Бразильского агентства по развитию экспорта Апекс Бразил

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

Стенд Виноград на выставке

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

Стенд РИА Новости

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

Стенд Псковской области на выставке

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

Сессия Международная кооперация: от задач к решению

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

Посетители на 2-ой Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023Санкт-ПетербургНовгородская областьАндрей Никитин (политик)
 
 
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