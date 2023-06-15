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Орешкин рассказал о скидках на российскую нефть для дружественных стран

Орешкин рассказал о скидках на российскую нефть для дружественных стран - РИА Новости, 15.06.2023

Орешкин рассказал о скидках на российскую нефть для дружественных стран

Скидки на российскую нефть для дружественных стран в реальности меньше, чем принято думать, и будут еще меньше, заявил помощник президента России Максим... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:21

2023-06-15T11:21

2023-06-15T11:21

пмэф-2023

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Скидки на российскую нефть для дружественных стран в реальности меньше, чем принято думать, и будут еще меньше, заявил помощник президента России Максим Орешкин. Вопрос о скидках на нефть для дружественных стран на макроэкономической сессии ПМЭФ поднял модератор дискуссии, депутат Андрей Макаров. "У нас, как я понимаю, дружественные отношения - Китай, Индия. Мы поставляем в Индию со скидкой, с очень большой скидкой. Я бы хотел понять, поскольку дружба у нас, в обычных отношениях безгранична, насколько большой может быть дальше эта скидка?", - сказал Макаров."Если говорить про скидки, то они в реальности меньше, и будут еще меньше. Но об этом не надо никому рассказывать. Пусть все думают, что все плохо", - ответил ему в свою очередь Орешкин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, максим орешкин, китай, индия