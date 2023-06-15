https://ria.ru/20230615/nato-1878434707.html
Медведев ответил Столтенбергу на заявление об Украине в составе НАТО
Медведев ответил Столтенбергу на заявление об Украине в составе НАТО - РИА Новости, 15.06.2023
Медведев ответил Столтенбергу на заявление об Украине в составе НАТО
Спокойствия в ходе спецоперации пока не предвидится, России не нужны ни НАТО, ни Украина в этом альянсе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:36
2023-06-15T18:36
2023-06-15T20:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
нато
безопасность
дмитрий медведев
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Спокойствия в ходе спецоперации пока не предвидится, России не нужны ни НАТО, ни Украина в этом альянсе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы по контролю за производством вооружений в Тульской области."Спокойствие пока не предвидится. Если вы обратили внимание, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приеме Украины в НАТО после завершения военных действий. Что тут можно сказать. Нам НАТО и соответственно Украина в НАТО не нужны", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, нато, безопасность, дмитрий медведев, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, НАТО, Безопасность, Дмитрий Медведев, Йенс Столтенберг, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев ответил Столтенбергу на заявление об Украине в составе НАТО
Медведев в ответ на слова Столтенберга об Украине в НАТО заявил, что Москве это не нужно