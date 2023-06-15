https://ria.ru/20230615/nato-1878434707.html

Медведев ответил Столтенбергу на заявление об Украине в составе НАТО

Медведев ответил Столтенбергу на заявление об Украине в составе НАТО - РИА Новости, 15.06.2023

Медведев ответил Столтенбергу на заявление об Украине в составе НАТО

Спокойствия в ходе спецоперации пока не предвидится, России не нужны ни НАТО, ни Украина в этом альянсе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:36

2023-06-15T18:36

2023-06-15T20:30

специальная военная операция на украине

россия

украина

нато

безопасность

дмитрий медведев

йенс столтенберг

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Спокойствия в ходе спецоперации пока не предвидится, России не нужны ни НАТО, ни Украина в этом альянсе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы по контролю за производством вооружений в Тульской области."Спокойствие пока не предвидится. Если вы обратили внимание, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приеме Украины в НАТО после завершения военных действий. Что тут можно сказать. Нам НАТО и соответственно Украина в НАТО не нужны", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, нато, безопасность, дмитрий медведев, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр