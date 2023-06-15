Рейтинг@Mail.ru
Медведев ответил Столтенбергу на заявление об Украине в составе НАТО - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 15.06.2023 (обновлено: 20:30 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/nato-1878434707.html
Медведев ответил Столтенбергу на заявление об Украине в составе НАТО
Медведев ответил Столтенбергу на заявление об Украине в составе НАТО - РИА Новости, 15.06.2023
Медведев ответил Столтенбергу на заявление об Украине в составе НАТО
Спокойствия в ходе спецоперации пока не предвидится, России не нужны ни НАТО, ни Украина в этом альянсе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:36
2023-06-15T20:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
нато
безопасность
дмитрий медведев
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Спокойствия в ходе спецоперации пока не предвидится, России не нужны ни НАТО, ни Украина в этом альянсе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы по контролю за производством вооружений в Тульской области."Спокойствие пока не предвидится. Если вы обратили внимание, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приеме Украины в НАТО после завершения военных действий. Что тут можно сказать. Нам НАТО и соответственно Украина в НАТО не нужны", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1895b894f3503c9ee5bac053e407aba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, нато, безопасность, дмитрий медведев, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, НАТО, Безопасность, Дмитрий Медведев, Йенс Столтенберг, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев ответил Столтенбергу на заявление об Украине в составе НАТО

Медведев в ответ на слова Столтенберга об Украине в НАТО заявил, что Москве это не нужно

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Спокойствия в ходе спецоперации пока не предвидится, России не нужны ни НАТО, ни Украина в этом альянсе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы по контролю за производством вооружений в Тульской области.
"Спокойствие пока не предвидится. Если вы обратили внимание, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приеме Украины в НАТО после завершения военных действий. Что тут можно сказать. Нам НАТО и соответственно Украина в НАТО не нужны", - сказал Медведев.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Обман десятилетия. Что НАТО приготовила для Украины
14 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаНАТОБезопасностьДмитрий МедведевЙенс СтолтенбергСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала