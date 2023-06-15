https://ria.ru/20230615/nastavnik-1878380561.html

К "Разговорам о важном" привлекут наставников, которых выбрали школьники

К "Разговорам о важном" привлекут наставников, которых выбрали школьники - РИА Новости, 15.06.2023

К "Разговорам о важном" привлекут наставников, которых выбрали школьники

Специалисты и наставники, которых выбрали сами школьники, будут привлечены к проведению занятий "Разговоры о важном" в новом учебном году в рамках... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:11

2023-06-15T16:11

2023-06-15T16:11

год педагога и наставника

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Специалисты и наставники, которых выбрали сами школьники, будут привлечены к проведению занятий "Разговоры о важном" в новом учебном году в рамках профориентации, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "В рамках профориентации, мы впервые со следующего учебного года, в "Разговоры о важном", как раз будут привлекаться те специалисты и наставники, которых просили старшеклассники", - сказал Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме. "Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью заявлено развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание и историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября 2022 года, он, как отмечалось, был посвящен Дню знаний и направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них. Последнее в учебном году занятие, посвященное теме "Счастье" прошло в школах 22 мая. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сергей кравцов, образование - общество, образование, сн_образование