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Орешкин высказался насчет повышения налоговой нагрузки на бизнес - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
11:23 15.06.2023 (обновлено: 14:08 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/nalogi-1878267030.html
Орешкин высказался насчет повышения налоговой нагрузки на бизнес
Орешкин высказался насчет повышения налоговой нагрузки на бизнес - РИА Новости, 15.06.2023
Орешкин высказался насчет повышения налоговой нагрузки на бизнес
Повышение налоговой нагрузки на бизнес контрпродуктивно, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:23
2023-06-15T14:08
пмэф-2023
экономика
россия
максим орешкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Повышение налоговой нагрузки на бизнес контрпродуктивно, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.&quot;Про повышение налогов на бизнес, ответ здесь, знаете, какой правильный - это контрпродуктивно&quot;, - сказал Орешкин, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ-2023.Он пояснил, что доходы от замедления экономики в таком случае будут более значительными, чем гипотетический выигрыш от повышения налогов на бизнес.Орешкин отметил, что сейчас в макроэкономической политике России сложились хорошие условия - низкая безработица, низкая инфляция. "Но впереди есть инфляционные риски. В этом плане вся макроэкономическая политика должна выстраиваться таким образом, чтобы и следующий год, и последующие периоды времени мы проходили сбалансированно, чтобы инфляция оставалась вблизи 4%. Это главная задача. И работать над предложением так, чтобы экономика при этом показывала реальные хорошие темпы роста", - добавил он.С помощником президента согласился и министр экономического развития Максим Решетников."Вопрос стабильности налоговой политики - в свете и тех изменений, которые последнее время происходили, это ключевой вопрос стимулирования частных инвестиций. Любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес сейчас - оно подорвет, очевидно, инвестиции. Это будет прямой вычет из экономического роста. Это очевидно", - пояснил Решетников.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, максим орешкин
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Максим Орешкин
Орешкин высказался насчет повышения налоговой нагрузки на бизнес

Помощник президента Орешкин: повышение налоговой нагрузки на бизнес контрпродуктивно

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПомощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин на ПМЭФ-2023
Помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Повышение налоговой нагрузки на бизнес контрпродуктивно, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
«

"Про повышение налогов на бизнес, ответ здесь, знаете, какой правильный - это контрпродуктивно", - сказал Орешкин, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ-2023.

Он пояснил, что доходы от замедления экономики в таком случае будут более значительными, чем гипотетический выигрыш от повышения налогов на бизнес.
Орешкин отметил, что сейчас в макроэкономической политике России сложились хорошие условия - низкая безработица, низкая инфляция. "Но впереди есть инфляционные риски. В этом плане вся макроэкономическая политика должна выстраиваться таким образом, чтобы и следующий год, и последующие периоды времени мы проходили сбалансированно, чтобы инфляция оставалась вблизи 4%. Это главная задача. И работать над предложением так, чтобы экономика при этом показывала реальные хорошие темпы роста", - добавил он.
С помощником президента согласился и министр экономического развития Максим Решетников.
"Вопрос стабильности налоговой политики - в свете и тех изменений, которые последнее время происходили, это ключевой вопрос стимулирования частных инвестиций. Любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес сейчас - оно подорвет, очевидно, инвестиции. Это будет прямой вычет из экономического роста. Это очевидно", - пояснил Решетников.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День второй
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

Сессия Место для каждого: образование и наука в аграрных университетах

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

Посетители форума у стенда Московской области в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

Александр Шарабайко, Член правления, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам, ПАО ФосАгро и Алмир Америко, Руководитель московского офиса Бразильского агентства по развитию экспорта Апекс Бразил

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

Стенд Виноград на выставке

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

Стенд РИА Новости

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

Стенд Псковской области на выставке

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

Сессия Международная кооперация: от задач к решению

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

Посетители на 2-ой Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияМаксим Орешкин
 
 
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