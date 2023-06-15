Орешкин высказался насчет повышения налоговой нагрузки на бизнес

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Повышение налоговой нагрузки на бизнес контрпродуктивно, считает помощник президента РФ Максим Орешкин."Про повышение налогов на бизнес, ответ здесь, знаете, какой правильный - это контрпродуктивно", - сказал Орешкин, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ-2023.Он пояснил, что доходы от замедления экономики в таком случае будут более значительными, чем гипотетический выигрыш от повышения налогов на бизнес.Орешкин отметил, что сейчас в макроэкономической политике России сложились хорошие условия - низкая безработица, низкая инфляция. "Но впереди есть инфляционные риски. В этом плане вся макроэкономическая политика должна выстраиваться таким образом, чтобы и следующий год, и последующие периоды времени мы проходили сбалансированно, чтобы инфляция оставалась вблизи 4%. Это главная задача. И работать над предложением так, чтобы экономика при этом показывала реальные хорошие темпы роста", - добавил он.С помощником президента согласился и министр экономического развития Максим Решетников."Вопрос стабильности налоговой политики - в свете и тех изменений, которые последнее время происходили, это ключевой вопрос стимулирования частных инвестиций. Любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес сейчас - оно подорвет, очевидно, инвестиции. Это будет прямой вычет из экономического роста. Это очевидно", - пояснил Решетников.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Повышение налоговой нагрузки на бизнес контрпродуктивно, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
«
"Про повышение налогов на бизнес, ответ здесь, знаете, какой правильный - это контрпродуктивно", - сказал Орешкин, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ-2023.
Он пояснил, что доходы от замедления экономики в таком случае будут более значительными, чем гипотетический выигрыш от повышения налогов на бизнес.
Орешкин отметил, что сейчас в макроэкономической политике России сложились хорошие условия - низкая безработица, низкая инфляция. "Но впереди есть инфляционные риски. В этом плане вся макроэкономическая политика должна выстраиваться таким образом, чтобы и следующий год, и последующие периоды времени мы проходили сбалансированно, чтобы инфляция оставалась вблизи 4%. Это главная задача. И работать над предложением так, чтобы экономика при этом показывала реальные хорошие темпы роста", - добавил он.
С помощником президента согласился и министр экономического развития Максим Решетников.
"Вопрос стабильности налоговой политики - в свете и тех изменений, которые последнее время происходили, это ключевой вопрос стимулирования частных инвестиций. Любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес сейчас - оно подорвет, очевидно, инвестиции. Это будет прямой вычет из экономического роста. Это очевидно", - пояснил Решетников.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.