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Орешкин высказался насчет повышения налоговой нагрузки на бизнес

Орешкин высказался насчет повышения налоговой нагрузки на бизнес - РИА Новости, 15.06.2023

Орешкин высказался насчет повышения налоговой нагрузки на бизнес

Повышение налоговой нагрузки на бизнес контрпродуктивно, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:23

2023-06-15T11:23

2023-06-15T14:08

пмэф-2023

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Повышение налоговой нагрузки на бизнес контрпродуктивно, считает помощник президента РФ Максим Орешкин."Про повышение налогов на бизнес, ответ здесь, знаете, какой правильный - это контрпродуктивно", - сказал Орешкин, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ-2023.Он пояснил, что доходы от замедления экономики в таком случае будут более значительными, чем гипотетический выигрыш от повышения налогов на бизнес.Орешкин отметил, что сейчас в макроэкономической политике России сложились хорошие условия - низкая безработица, низкая инфляция. "Но впереди есть инфляционные риски. В этом плане вся макроэкономическая политика должна выстраиваться таким образом, чтобы и следующий год, и последующие периоды времени мы проходили сбалансированно, чтобы инфляция оставалась вблизи 4%. Это главная задача. И работать над предложением так, чтобы экономика при этом показывала реальные хорошие темпы роста", - добавил он.С помощником президента согласился и министр экономического развития Максим Решетников."Вопрос стабильности налоговой политики - в свете и тех изменений, которые последнее время происходили, это ключевой вопрос стимулирования частных инвестиций. Любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес сейчас - оно подорвет, очевидно, инвестиции. Это будет прямой вычет из экономического роста. Это очевидно", - пояснил Решетников.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, максим орешкин