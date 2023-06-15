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Турецкая "Хаят" расширит производственные мощности в Калужской области - РИА Новости, 15.06.2023
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Калужская область
 
12:26 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/moschnosti-1878292081.html
Турецкая "Хаят" расширит производственные мощности в Калужской области
Турецкая "Хаят" расширит производственные мощности в Калужской области - РИА Новости, 15.06.2023
Турецкая "Хаят" расширит производственные мощности в Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и гендиректор "Хаят Консюмер Гудс" Метин Мете подписали меморандум о намерениях, согласно которому турецкая... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:26
2023-06-15T12:26
калужская область
калужская область
владислав шапша
россия
экономика
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КАЛУГА, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и гендиректор "Хаят Консюмер Гудс" Метин Мете подписали меморандум о намерениях, согласно которому турецкая компания расширит в регионе производство бумаги санитарно-гигиенического назначения, сообщает областное правительство. Подписание меморандума о намерениях состоялось в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По данным правительства Калужской области, холдинг "Хаят" в России выпускает санитарно-гигиеническую продукцию (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца) из 100% целлюлозы под брендами Papia, Familia и Focus. Также в России представлены средства женской гигиены, бытовая химия и товары для персональной защиты здоровья под брендами Molped, Bingo, Molfix и Evony. Первый завод в Калужской области был открыт в декабре 2021 года. "Производственные мощности завода составляют 70 тысяч тонн продукции в год, что позволило компании стать крупнейшим производителем бумажно-гигиенической продукции из 100% целлюлозы в России. Не останавливаясь на достигнутом, "Хаят Россия" планирует до конца 2023 года расширить производство бумаги санитарно-гигиенического назначения и увеличить мощность конвертингового производства на 30%", - говорится в сообщении. Сумма инвестиций в проект составит около 680 миллионов рублей. Будет создано около 40 новых рабочих мест. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что "Хаят" - самый крупный турецкий инвестор и ключевой партнёр Калужской области. "Постоянные инвестиции в развитие, высокое качество управления и инновационный подход уже позволили компании стать признанным лидером в своем сегменте. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый этап проекта "Хаят" в Калужской области был успешен, поэтому продолжим оказывать всестороннюю поддержку", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства. Метин Мете отметил – несмотря на то, что рынок бумажно-гигиенической продукции переживает изменения на фоне общей экономической нестабильности, компания твердо намерена продолжать развитие в России, в частности, в Калужской области. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/farmasintez-1878161559.html
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калужская область, владислав шапша, россия, экономика
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Россия, Экономика
Турецкая "Хаят" расширит производственные мощности в Калужской области

Турецкая компания "Хаят" расширит производственные мощности в Калужской области

© РИА Новости / Светлана Тарасова | Перейти в медиабанкНа въезде в Калугу
На въезде в Калугу - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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На въезде в Калугу. Архивное фото
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КАЛУГА, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и гендиректор "Хаят Консюмер Гудс" Метин Мете подписали меморандум о намерениях, согласно которому турецкая компания расширит в регионе производство бумаги санитарно-гигиенического назначения, сообщает областное правительство.
Подписание меморандума о намерениях состоялось в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ПМЭФ-2023. День второй
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Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

Сессия Место для каждого: образование и наука в аграрных университетах

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

Посетители форума у стенда Московской области в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

Александр Шарабайко, Член правления, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам, ПАО ФосАгро и Алмир Америко, Руководитель московского офиса Бразильского агентства по развитию экспорта Апекс Бразил

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

Стенд Виноград на выставке

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

Стенд РИА Новости

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

Стенд Псковской области на выставке

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

Сессия Международная кооперация: от задач к решению

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

Посетители на 2-ой Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
По данным правительства Калужской области, холдинг "Хаят" в России выпускает санитарно-гигиеническую продукцию (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца) из 100% целлюлозы под брендами Papia, Familia и Focus. Также в России представлены средства женской гигиены, бытовая химия и товары для персональной защиты здоровья под брендами Molped, Bingo, Molfix и Evony. Первый завод в Калужской области был открыт в декабре 2021 года.
"Производственные мощности завода составляют 70 тысяч тонн продукции в год, что позволило компании стать крупнейшим производителем бумажно-гигиенической продукции из 100% целлюлозы в России. Не останавливаясь на достигнутом, "Хаят Россия" планирует до конца 2023 года расширить производство бумаги санитарно-гигиенического назначения и увеличить мощность конвертингового производства на 30%", - говорится в сообщении. Сумма инвестиций в проект составит около 680 миллионов рублей. Будет создано около 40 новых рабочих мест.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что "Хаят" - самый крупный турецкий инвестор и ключевой партнёр Калужской области.
"Постоянные инвестиции в развитие, высокое качество управления и инновационный подход уже позволили компании стать признанным лидером в своем сегменте. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый этап проекта "Хаят" в Калужской области был успешен, поэтому продолжим оказывать всестороннюю поддержку", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
Сотрудница в физико-химической лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Калужская область подписала соглашения с "Фармасинтез"
14 июня, 19:33
Метин Мете отметил – несмотря на то, что рынок бумажно-гигиенической продукции переживает изменения на фоне общей экономической нестабильности, компания твердо намерена продолжать развитие в России, в частности, в Калужской области.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Шапша предложил "Калашникову" разместить производства в Калужской области
14 июня, 22:52
 
Калужская областьКалужская областьВладислав ШапшаРоссияЭкономика
 
 
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