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Турецкая "Хаят" расширит производственные мощности в Калужской области

Турецкая "Хаят" расширит производственные мощности в Калужской области - РИА Новости, 15.06.2023

Турецкая "Хаят" расширит производственные мощности в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша и гендиректор "Хаят Консюмер Гудс" Метин Мете подписали меморандум о намерениях, согласно которому турецкая... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:26

2023-06-15T12:26

2023-06-15T12:26

калужская область

калужская область

владислав шапша

россия

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КАЛУГА, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и гендиректор "Хаят Консюмер Гудс" Метин Мете подписали меморандум о намерениях, согласно которому турецкая компания расширит в регионе производство бумаги санитарно-гигиенического назначения, сообщает областное правительство. Подписание меморандума о намерениях состоялось в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По данным правительства Калужской области, холдинг "Хаят" в России выпускает санитарно-гигиеническую продукцию (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца) из 100% целлюлозы под брендами Papia, Familia и Focus. Также в России представлены средства женской гигиены, бытовая химия и товары для персональной защиты здоровья под брендами Molped, Bingo, Molfix и Evony. Первый завод в Калужской области был открыт в декабре 2021 года. "Производственные мощности завода составляют 70 тысяч тонн продукции в год, что позволило компании стать крупнейшим производителем бумажно-гигиенической продукции из 100% целлюлозы в России. Не останавливаясь на достигнутом, "Хаят Россия" планирует до конца 2023 года расширить производство бумаги санитарно-гигиенического назначения и увеличить мощность конвертингового производства на 30%", - говорится в сообщении. Сумма инвестиций в проект составит около 680 миллионов рублей. Будет создано около 40 новых рабочих мест. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что "Хаят" - самый крупный турецкий инвестор и ключевой партнёр Калужской области. "Постоянные инвестиции в развитие, высокое качество управления и инновационный подход уже позволили компании стать признанным лидером в своем сегменте. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый этап проекта "Хаят" в Калужской области был успешен, поэтому продолжим оказывать всестороннюю поддержку", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства. Метин Мете отметил – несмотря на то, что рынок бумажно-гигиенической продукции переживает изменения на фоне общей экономической нестабильности, компания твердо намерена продолжать развитие в России, в частности, в Калужской области. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/farmasintez-1878161559.html

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калужская область, владислав шапша, россия, экономика