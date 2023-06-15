Турецкая "Хаят" расширит производственные мощности в Калужской области

КАЛУГА, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и гендиректор "Хаят Консюмер Гудс" Метин Мете подписали меморандум о намерениях, согласно которому турецкая компания расширит в регионе производство бумаги санитарно-гигиенического назначения, сообщает областное правительство. Подписание меморандума о намерениях состоялось в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По данным правительства Калужской области, холдинг "Хаят" в России выпускает санитарно-гигиеническую продукцию (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца) из 100% целлюлозы под брендами Papia, Familia и Focus. Также в России представлены средства женской гигиены, бытовая химия и товары для персональной защиты здоровья под брендами Molped, Bingo, Molfix и Evony. Первый завод в Калужской области был открыт в декабре 2021 года. "Производственные мощности завода составляют 70 тысяч тонн продукции в год, что позволило компании стать крупнейшим производителем бумажно-гигиенической продукции из 100% целлюлозы в России. Не останавливаясь на достигнутом, "Хаят Россия" планирует до конца 2023 года расширить производство бумаги санитарно-гигиенического назначения и увеличить мощность конвертингового производства на 30%", - говорится в сообщении. Сумма инвестиций в проект составит около 680 миллионов рублей. Будет создано около 40 новых рабочих мест. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что "Хаят" - самый крупный турецкий инвестор и ключевой партнёр Калужской области. "Постоянные инвестиции в развитие, высокое качество управления и инновационный подход уже позволили компании стать признанным лидером в своем сегменте. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый этап проекта "Хаят" в Калужской области был успешен, поэтому продолжим оказывать всестороннюю поддержку", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства. Метин Мете отметил – несмотря на то, что рынок бумажно-гигиенической продукции переживает изменения на фоне общей экономической нестабильности, компания твердо намерена продолжать развитие в России, в частности, в Калужской области. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
КАЛУГА, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и гендиректор "Хаят Консюмер Гудс" Метин Мете подписали меморандум о намерениях, согласно которому турецкая компания расширит в регионе производство бумаги санитарно-гигиенического назначения, сообщает областное правительство.
Подписание меморандума о намерениях состоялось в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
По данным правительства Калужской области, холдинг "Хаят" в России выпускает санитарно-гигиеническую продукцию (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца) из 100% целлюлозы под брендами Papia, Familia и Focus. Также в России представлены средства женской гигиены, бытовая химия и товары для персональной защиты здоровья под брендами Molped, Bingo, Molfix и Evony. Первый завод в Калужской области был открыт в декабре 2021 года.
"Производственные мощности завода составляют 70 тысяч тонн продукции в год, что позволило компании стать крупнейшим производителем бумажно-гигиенической продукции из 100% целлюлозы в России. Не останавливаясь на достигнутом, "Хаят Россия" планирует до конца 2023 года расширить производство бумаги санитарно-гигиенического назначения и увеличить мощность конвертингового производства на 30%", - говорится в сообщении. Сумма инвестиций в проект составит около 680 миллионов рублей. Будет создано около 40 новых рабочих мест.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что "Хаят" - самый крупный турецкий инвестор и ключевой партнёр Калужской области.
"Постоянные инвестиции в развитие, высокое качество управления и инновационный подход уже позволили компании стать признанным лидером в своем сегменте. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый этап проекта "Хаят" в Калужской области был успешен, поэтому продолжим оказывать всестороннюю поддержку", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
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14 июня, 19:33
Метин Мете отметил – несмотря на то, что рынок бумажно-гигиенической продукции переживает изменения на фоне общей экономической нестабильности, компания твердо намерена продолжать развитие в России, в частности, в Калужской области.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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