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Косачев рассказал, что нужно противопоставить однополярному миру - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
17:48 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/mir-1878417109.html
Косачев рассказал, что нужно противопоставить однополярному миру
Косачев рассказал, что нужно противопоставить однополярному миру - РИА Новости, 15.06.2023
Косачев рассказал, что нужно противопоставить однополярному миру
Однополярному миру нужно противопоставить многополярное мироустройство, формируя его сначала в теории, в праве и затем на практике, заявил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:48
2023-06-15T17:48
пмэф-2023
в мире
константин косачев
совет федерации рф
нато
евросоюз
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Однополярному миру нужно противопоставить многополярное мироустройство, формируя его сначала в теории, в праве и затем на практике, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Мир находится в стадии перехода от однополярного мира к многополярному, но говорить о том, что многополярный мир состоялся, преждевременно. Хотя многополярность - это естественное состояние человечества, с которого начиналась и которым долгое время продолжалась его история", - сказал политик в ходе сессии ПМЭФ-23 на тему "Язык дипломатии многополярного мира". Косачев отметил, что надежда на многополярность возникала и раньше, после выхода из "холодной войны". Но тогда мир пошел от биполярности обратно к однополярности. По его словам, причиной стало отсутствие строгих и единых для всех "правил" поведения в межгосударственных отношениях, которые существуют, например, для участников дорожного движения. "В межгосударственных отношениях такими правилами по идее должно быть международное право. Но оно свою миссию не выполнило. Причин две: собственно несовершенство международного права и возможность его интерпретаций, разные возможности для таких интерпретаций в пользу более сильных", - пояснил сенатор. По мнению Косачева, главная проблема – "групповщина Запада в форматах НАТО и ЕС, которые единственные, в отличие от всех остальных межгосударственных объединений, вышли за пределы своих границ, своих полномочий и своей компетенции". Это и есть главная угроза многополярности, добавил политик. "Решение этой проблемы - в совершенствовании международного права и в недопущении возможностей его вольных интерпретаций. Для этого требуются два инструмента - идеологический и организационный. Оба связаны с созданием в среде тех, кто отрицает однополярное мироустройство, своего общего и привлекательного "образа будущего", - считает Косачев. Идеологический аспект - необходимо противопоставить западной концепции "демократии против автократий" концепцию разнообразия форм демократии и недопустимости игнорирования национальных особенностей, полагает он. "Организационный аспект - институализация многополярности, однополярность институализирована донельзя: мировые валюты, блоки, контроль над международными организациями, медийная политика", - сказал Косачев. По его словам, институализация многополярности - это "конструирование будущего мироустройства - сначала в теории, затем в праве, затем на практике таким образом, чтобы оно было дееспособным и в равной степени комфортным для всех, включая Запад, хотя это и не самоцель". Сенатор подчеркнул, что в этой работе предстоит реально выписать новый миропорядок, основанный на прозрачных и приемлемых для всех без исключения правилах, обязательных к исполнению и не терпящих нарушений. "Там же - реформа ООН, уточнение её Устава, определение полномочий межгосударственных организаций, валютное регулирование и, не в последнюю очередь, общие стандарты в области обеспечения суверенитета государств, их реального равенства и защиты прав человека", - отметил вице-спикер СФ. Тогда, и только тогда можно говорить об окончательном утверждении многополярности в современном мире, заключил Косачев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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в мире, константин косачев, совет федерации рф, нато, евросоюз, россия
ПМЭФ-2023, В мире, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, НАТО, Евросоюз, Россия
Косачев рассказал, что нужно противопоставить однополярному миру

Сенатор Косачев: однополярному миру нужно противопоставить многополярное мироустройство

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВице-спикер Совфеда Константин Косачев на сессии ПМЭФ-2023 "Язык дипломатии многополярного мира"
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев на сессии ПМЭФ-2023 Язык дипломатии многополярного мира
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Вице-спикер Совфеда Константин Косачев на сессии ПМЭФ-2023 "Язык дипломатии многополярного мира"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Однополярному миру нужно противопоставить многополярное мироустройство, формируя его сначала в теории, в праве и затем на практике, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Мир находится в стадии перехода от однополярного мира к многополярному, но говорить о том, что многополярный мир состоялся, преждевременно. Хотя многополярность - это естественное состояние человечества, с которого начиналась и которым долгое время продолжалась его история", - сказал политик в ходе сессии ПМЭФ-23 на тему "Язык дипломатии многополярного мира".
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Косачев отметил, что надежда на многополярность возникала и раньше, после выхода из "холодной войны". Но тогда мир пошел от биполярности обратно к однополярности. По его словам, причиной стало отсутствие строгих и единых для всех "правил" поведения в межгосударственных отношениях, которые существуют, например, для участников дорожного движения.
«
"В межгосударственных отношениях такими правилами по идее должно быть международное право. Но оно свою миссию не выполнило. Причин две: собственно несовершенство международного права и возможность его интерпретаций, разные возможности для таких интерпретаций в пользу более сильных", - пояснил сенатор.
По мнению Косачева, главная проблема – "групповщина Запада в форматах НАТО и ЕС, которые единственные, в отличие от всех остальных межгосударственных объединений, вышли за пределы своих границ, своих полномочий и своей компетенции". Это и есть главная угроза многополярности, добавил политик.
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"Решение этой проблемы - в совершенствовании международного права и в недопущении возможностей его вольных интерпретаций. Для этого требуются два инструмента - идеологический и организационный. Оба связаны с созданием в среде тех, кто отрицает однополярное мироустройство, своего общего и привлекательного "образа будущего", - считает Косачев.
Идеологический аспект - необходимо противопоставить западной концепции "демократии против автократий" концепцию разнообразия форм демократии и недопустимости игнорирования национальных особенностей, полагает он. "Организационный аспект - институализация многополярности, однополярность институализирована донельзя: мировые валюты, блоки, контроль над международными организациями, медийная политика", - сказал Косачев.
По его словам, институализация многополярности - это "конструирование будущего мироустройства - сначала в теории, затем в праве, затем на практике таким образом, чтобы оно было дееспособным и в равной степени комфортным для всех, включая Запад, хотя это и не самоцель".
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Сенатор подчеркнул, что в этой работе предстоит реально выписать новый миропорядок, основанный на прозрачных и приемлемых для всех без исключения правилах, обязательных к исполнению и не терпящих нарушений.
"Там же - реформа ООН, уточнение её Устава, определение полномочий межгосударственных организаций, валютное регулирование и, не в последнюю очередь, общие стандарты в области обеспечения суверенитета государств, их реального равенства и защиты прав человека", - отметил вице-спикер СФ.
Тогда, и только тогда можно говорить об окончательном утверждении многополярности в современном мире, заключил Косачев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

Сессия Устойчивость и развитие медиабизнеса и СМИ в России: как стать самодостаточными в области цифровых технологий?

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На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

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Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

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Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

Участник в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

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