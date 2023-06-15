https://ria.ru/20230615/mir-1878417109.html

Косачев рассказал, что нужно противопоставить однополярному миру

Косачев рассказал, что нужно противопоставить однополярному миру - РИА Новости, 15.06.2023

Косачев рассказал, что нужно противопоставить однополярному миру

Однополярному миру нужно противопоставить многополярное мироустройство, формируя его сначала в теории, в праве и затем на практике, заявил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:48

2023-06-15T17:48

2023-06-15T17:48

пмэф-2023

в мире

константин косачев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Однополярному миру нужно противопоставить многополярное мироустройство, формируя его сначала в теории, в праве и затем на практике, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Мир находится в стадии перехода от однополярного мира к многополярному, но говорить о том, что многополярный мир состоялся, преждевременно. Хотя многополярность - это естественное состояние человечества, с которого начиналась и которым долгое время продолжалась его история", - сказал политик в ходе сессии ПМЭФ-23 на тему "Язык дипломатии многополярного мира". Косачев отметил, что надежда на многополярность возникала и раньше, после выхода из "холодной войны". Но тогда мир пошел от биполярности обратно к однополярности. По его словам, причиной стало отсутствие строгих и единых для всех "правил" поведения в межгосударственных отношениях, которые существуют, например, для участников дорожного движения. "В межгосударственных отношениях такими правилами по идее должно быть международное право. Но оно свою миссию не выполнило. Причин две: собственно несовершенство международного права и возможность его интерпретаций, разные возможности для таких интерпретаций в пользу более сильных", - пояснил сенатор. По мнению Косачева, главная проблема – "групповщина Запада в форматах НАТО и ЕС, которые единственные, в отличие от всех остальных межгосударственных объединений, вышли за пределы своих границ, своих полномочий и своей компетенции". Это и есть главная угроза многополярности, добавил политик. "Решение этой проблемы - в совершенствовании международного права и в недопущении возможностей его вольных интерпретаций. Для этого требуются два инструмента - идеологический и организационный. Оба связаны с созданием в среде тех, кто отрицает однополярное мироустройство, своего общего и привлекательного "образа будущего", - считает Косачев. Идеологический аспект - необходимо противопоставить западной концепции "демократии против автократий" концепцию разнообразия форм демократии и недопустимости игнорирования национальных особенностей, полагает он. "Организационный аспект - институализация многополярности, однополярность институализирована донельзя: мировые валюты, блоки, контроль над международными организациями, медийная политика", - сказал Косачев. По его словам, институализация многополярности - это "конструирование будущего мироустройства - сначала в теории, затем в праве, затем на практике таким образом, чтобы оно было дееспособным и в равной степени комфортным для всех, включая Запад, хотя это и не самоцель". Сенатор подчеркнул, что в этой работе предстоит реально выписать новый миропорядок, основанный на прозрачных и приемлемых для всех без исключения правилах, обязательных к исполнению и не терпящих нарушений. "Там же - реформа ООН, уточнение её Устава, определение полномочий межгосударственных организаций, валютное регулирование и, не в последнюю очередь, общие стандарты в области обеспечения суверенитета государств, их реального равенства и защиты прав человека", - отметил вице-спикер СФ. Тогда, и только тогда можно говорить об окончательном утверждении многополярности в современном мире, заключил Косачев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230427/amerika-1867978027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, константин косачев, совет федерации рф, нато, евросоюз, россия