https://ria.ru/20230615/migranty-1878301509.html

Фадеев предложил ставить мигрантов на воинский учет при получении паспорта

Фадеев предложил ставить мигрантов на воинский учет при получении паспорта - РИА Новости, 15.06.2023

Фадеев предложил ставить мигрантов на воинский учет при получении паспорта

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил обязать мужчин-мигрантов встать на воинский учет вместе с получением российского... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:47

2023-06-15T12:47

2023-06-15T12:47

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общество

россия

валерий фадеев

мигранты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил обязать мужчин-мигрантов встать на воинский учет вместе с получением российского паспорта. "Началась специальная военная операция, многие мужчины-мигранты невоеннообязанные. Может быть они на военный учет встанут одновременно с тем, как получают паспорт гражданина РФ? Паспорт давай, а военный билет не очень хотят. Я считаю, что нужно предельно жестко действовать. Хочешь гражданство, будь добр встать на военный учет", - сказал Фадеев в ходе сессии "Умная миграция: как решить проблемы рынка труда и демографии, не вызывая конфликтов в обществе" в рамках Петербургского международного экономического форума. Он подчеркнул, что это не нарушение прав. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, валерий фадеев, мигранты