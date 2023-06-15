Глава СПЧ призвал к более тщательному отбору трудовых мигрантов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Нужен гораздо более тщательный отбор трудовых мигрантов, которые приглашаются в Россию, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Надо двигаться к чему-то, что можно назвать квотой. И пусть те компании, отрасли, министерство экономического развития докажут, что нужно столько-то мигрантов. И под эти доказанные данные надо проводить гораздо более тщательный отбор тех людей, которых мы приглашаем в Россию", - сказал Фадеев в ходе сессии "Умная миграция: как решить проблемы рынка труда и демографии, не вызывая конфликтов в обществе" в рамках Петербургского международного экономического форума.Он назвал "безумными" разговоры о том, что многие мигранты не знают русского языка, так как такие люди потом создают "анклавы"."Политика в области миграции должна быть предельно жесткой именно в части въезда сюда мигрантов", - добавил Фадеев, отметив, что детям мигрантов должны предоставляться возможности для адаптации и обучения.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Нужен гораздо более тщательный отбор трудовых мигрантов, которые приглашаются в Россию, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Надо двигаться к чему-то, что можно назвать квотой. И пусть те компании, отрасли, министерство экономического развития докажут, что нужно столько-то мигрантов. И под эти доказанные данные надо проводить гораздо более тщательный отбор тех людей, которых мы приглашаем в Россию", - сказал Фадеев в ходе сессии "Умная миграция: как решить проблемы рынка труда и демографии, не вызывая конфликтов в обществе" в рамках Петербургского международного экономического форума.
Он назвал "безумными" разговоры о том, что многие мигранты не знают русского языка, так как такие люди потом создают "анклавы".
"Политика в области миграции должна быть предельно жесткой именно в части въезда сюда мигрантов", - добавил Фадеев, отметив, что детям мигрантов должны предоставляться возможности для адаптации и обучения.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
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