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Глава СПЧ призвал к более тщательному отбору трудовых мигрантов

Глава СПЧ призвал к более тщательному отбору трудовых мигрантов - РИА Новости, 15.06.2023

Глава СПЧ призвал к более тщательному отбору трудовых мигрантов

Нужен гораздо более тщательный отбор трудовых мигрантов, которые приглашаются в Россию, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:13

2023-06-15T12:13

2023-06-15T13:12

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Нужен гораздо более тщательный отбор трудовых мигрантов, которые приглашаются в Россию, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Надо двигаться к чему-то, что можно назвать квотой. И пусть те компании, отрасли, министерство экономического развития докажут, что нужно столько-то мигрантов. И под эти доказанные данные надо проводить гораздо более тщательный отбор тех людей, которых мы приглашаем в Россию", - сказал Фадеев в ходе сессии "Умная миграция: как решить проблемы рынка труда и демографии, не вызывая конфликтов в обществе" в рамках Петербургского международного экономического форума.Он назвал "безумными" разговоры о том, что многие мигранты не знают русского языка, так как такие люди потом создают "анклавы"."Политика в области миграции должна быть предельно жесткой именно в части въезда сюда мигрантов", - добавил Фадеев, отметив, что детям мигрантов должны предоставляться возможности для адаптации и обучения.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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россия, экономика, валерий фадеев, общество